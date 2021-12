À Ekaterinbourg, on célèbre le démocrate Boris Eltsine qui fit vaciller l’URSS

À l'époque soviétique, on l'appelait Sverdolvsk, en l'honneur du révolutionnaire bolchevik Iakov Sverdlov. Ekaterinbourg affiche volontiers son caractère rebelle et créatif. "Ici, c’est l’Oural". Sous-entendu : nous ne sommes pas à Moscou, distante de 1 800 kilomètres. Cette ville de 1,5 million d’habitants était dirigée jusqu’en 2018 par l’un des rares élus de premier plan ouvertement opposé à Vladimir Poutine. Evgueni Roïzman a dû démissionner après que sa candidature à la tête de l’'oblast" (région) fut déclarée invalide par le pouvoir. Il y a deux ans, la puissante église orthodoxe a renoncé à construire une cathédrale dans un des parcs de la ville devant la mobilisation des habitants qui ont osé braver les interdictions de manifester. Tous les deux ans, sa biennale d’art contemporain attire des artistes du monde entier qui exposent dans d’anciennes usines d’armement réhabilitées.

"Il osait parler de la pénurie de produits alimentaires"

Boris Eltsine est né à 300 km de là, dans le village de Boutka. C’est donc à Sverdlovsk qu’il vient faire ses études de construction à l’Institut polytechnique de l’Oural. Devenu cadre du Parti communiste, puis premier secrétaire de l’oblast, il se fait remarquer par son activisme – la ville lui doit le lancement de la construction de son métro – et ses interventions qui touchent au cœur des préoccupations des Soviétiques. "Il était franc et il a été le premier de nos dirigeants à évoquer à la télévision les sujets qui nous préoccupaient, se souvient aujourd'hui Stanislav Yachevsky, qui fut par la suite le président de son comité de soutien local à la Présidentielle de 1991. Il osait parler de la pénurie de produits alimentaires. Nous n’avions pas de savon, nous n’avions pas de fil à coudre… Nous n’avions rien. Ce qu’il voulait c’était changer nos vies de manière significative."

• Crédits : Sylvain Tronchet - Radio France

En 1991, la société de pénurie permanente qu'était l'Union soviétique s'effondre. Lors de la tentative de putsch ratée du mois d’août, menée par les éléments les plus conservateurs du régime, une manifestation rassemble 100 000 personnes à Ekaterinbourg. La nuit, Youri Glazkov colle sur les murs l’appel signé Boris Eltsine qui, devenu président de la République de Russie, composante de l’URSS, a pris la tête du camp des démocrates. "Eltsine n’était pas le plus grand des intellectuels, estime cet ancien journaliste avec le recul. Mais il y a eu une période brillante sous son mandat. Nous étions des citoyens. Nous étions des gens libres."

Un apparatchik émancipé du Parti communiste

Eltsine avait alors rendu sa carte du Parti communiste. Il trouvait que la perestroïka ["la reconstruction"] de Mikhaïl Gorbatchev n'avançait pas assez vite et dénonçait depuis un moment les conservateurs qui s’opposaient aux réformes. Comment cet ancien apparatchik, biberonné au sein du parti, arrive-t-il à s’émanciper de sa tutelle ? Evgueny Emelianov, le directeur scientifique du Centre Eltsine, tente une explication :

Le fondement de cet esprit réside dans sa famille. Boris Eltsine est un descendant des paysans de l'Oural, qui ne connaissaient pas le servage. A partir du XIXe siècle, ils étaient de facto des propriétaires fonciers libres. Mais ce n'était qu'une base sur laquelle ce sentiment de liberté devait encore se développer. Elle s'est formée progressivement et le changement décisif s'est produit pendant la perestroïka.

• Crédits : Vitaly Armand - AFP

Ce cheminement est décrit dans le Centre Elstine d’Ekaterinbourg. L’institution, ouverte en 2015, est hébergée dans un magnifique bâtiment moderne, en plein centre-ville. On y trouve des salles d’exposition, de conférences, des lieux consacrés à la recherche, des boutiques… Elle est financée par tout ce que le pouvoir russe actuel compte de soutiens : oligarques, compagnies pétrolières, banques. On trouve même le nom de Vladimir Poutine sur le mur des donateurs. Maxime, un quinquagénaire qui vient visiter l’exposition permanente pour la quatrième fois, n’a pourtant pas l’air de porter l’actuel président dans son cœur :

Boris Eltsine a été unique en Russie. Le pays n’était plus le même après lui. Il a été le dirigeant le plus démocrate que nous ayons eu ces 100 dernières années.

• Crédits : Sylvain Tronchet - Radio France

Boris Eltsine est cependant loin d’être une figure populaire en Russie. Pour de nombreux Russes, sa personnalité renvoie aux années 1990, faites d'inflation galopante, d'incertitude du lendemain et de criminalité omniprésente. D’après un sondage mené en 2017 par le centre Levada, l’organisation indépendante de référence en sociologie en Russie, seuls 8 % des Russes disent aujourd’hui avoir du respect pour leur premier président élu. À titre de comparaison, ils sont 32 % à en avoir pour Staline. Oleg Zalesky, un ancien policier d’Ekaterinbourg, qui considère que "Eltsine n’a jamais été un démocrate", raconte que la statue monumentale sur le parvis du centre a été dégradée à de nombreuses reprises. "Depuis, il y a deux gardiens qui la surveillent en permanence, et il n’y a plus de problèmes", explique-t-il.

Débat autour de l’héritage des années Eltsine

"Cette statue est un très mauvais monument, s’agace Youri Glaskhov. Elle représente le Eltsine des dernières années, celui qui a déclenché la guerre en Tchétchénie, celui qui buvait sans limite, celui-là nous a laissé un héritage cauchemardesque en la personne de Poutine." Les années Eltsine sont une source de débats sans fin en Russie. "Si vous interrogez mes parents, ils vous diront que c’était une époque formidable, explique Ivan Roublev, journaliste pour le média local indépendant It's my city. On pouvait faire tout ce que l'on voulait : aller à des fêtes, écouter de la musique. Le rideau de fer était enfin tombé. Mes grands-parents, au contraire, disent qu'à l'époque soviétique, c'était mieux parce que tout était clair et qu'on savait où on allait."

• Crédits : Sylvain Tronchet - Radio France

Certains habitants d’Ekaterinbourg trouvent que le Centre Eltsine passe trop rapidement sur les épisodes les plus sombres des mandats du président russe, comme la guerre en Tchétchénie. Le musée insiste en revanche sur l’attachement de l’homme à la liberté d’expression. "Eltsine était probablement le seul dirigeant russe qui ait permis qu’on le critique dans les médias, analyse Evgueni Emelianov. Même Gorbatchev, alors qu’il était contesté, avait fait voter une loi qui punissait les injures contre le président de l’URSS. Sous Eltsine, il n’y avait pas de telle loi." Au détour d’une salle du musée, on croise notamment la marionnette à son effigie de l’émission Koukli, la version russe des Guignols de l’info. Koukli a disparu peu après l’arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir.

• Crédits : Sylvain Tronchet - Radio France

D’après Ivan Roublev, le Centre Eltsine reste un lieu de liberté d’expression dans un pays qui en compte de moins en moins. "Ce lieu est beaucoup plus qu'un musée ou un bâtiment. C’est une institution où tous les points de vue peuvent être exprimés librement", affirme le journaliste. Une libre pensée que l’on retrouve également dans les rues d’Ekaterinbourg, capitale du street art en Russie. Alexeï Chakhov fait régulièrement découvrir aux touristes les réalisations qui se cachent parfois dans des arrière-cours ou des lieux un peu éloignés du centre-ville. "Beaucoup d’entre elles ont un sens politique caché qu’il faut souvent savoir décrypter", explique-t-il.

• Crédits : Sylvain Tronchet - Radio France

L’une d’entre elles qui couvre un large mur représente une télévision, d’époque soviétique, sur laquelle on distingue quatre danseuses interprétant Le Lac des cygnes. Cette image est transparente pour tous les Russes : lors du putsch raté d’août 1991, la télévision d’Etat diffusait ce ballet pendant que les chars commençaient à prendre possession de Moscou. Autour de la télévision, l’artiste a écrit l’an dernier : "Vingt interminables années que nous attendons le ballet avec impatience". L’appel à la fin de l’ère Poutine est à peine voilée. "Mais cette peinture est toujours là, depuis bientôt deux ans, note Alexeï Chakhov. Cela veut dire que les habitants du quartier l’ont adoptée, personne ne l’a dégradée. À Moscou, il est probable qu’elle aurait été effacée rapidement."

Avec Anastasia Sedukhina