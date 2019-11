À l'Est, les réécritures de la chute du rideau de fer

Captation d'héritage, passé revisité, mémoire instrumentalisée : la chute du rideau de fer, commémorée à Berlin ce samedi 9 novembre, fait l’objet trente ans après de relectures, voire de réécritures. Les nouveaux maîtres de la Pologne et de la Hongrie se présentent comme les véritables héros de la révolution. En Allemagne, l’extrême droite tente de capter cet héritage. Pendant qu’en Roumanie, ex-communistes et libéraux se disputent la paternité d’une révolution sanglante dont l’histoire précise reste à écrire.

Allemagne

En Allemagne, l'AfD (Alternative pour l'Allemagne, extrême droite) se présente comme l’héritière de l’élan libérateur de l’automne 1989 en RDA. Elle a pour partie construit ses récents succès électoraux en Thuringe, dans le Brandebourg et dans la Saxe - Länder d'Allemagne de l'Est - en braquant littéralement le Mur, autrement dit en s'appropriant les thèmes et les slogans des manifestants d'il y a 30 ans.

"L'AfD instrumentalise tout le répertoire sémantique de la Révolution pacifique", relève Emmanuel Droit, professeur d'Histoire contemporaine à Sciences Po Strasbourg, spécialiste de l'ex-RDA et du Communisme d'État en Europe Centrale et Orientale :

"Par exemple la notion de ‘peuple’ renvoie de manière très perverse aux manifestations de l’automne 1989 lorsque, notamment les lundis à Leipzig, des dizaines de milliers d’Allemands de l’Est sont descendus pour dire ‘nous sommes le peuple’ - "Wir sind das Volk" - mais le ‘peuple’ au sens de ‘démos’, c’est-à-dire une communauté de citoyens revendiquant le droit de participer au pouvoir politique. Alors qu’aujourd’hui, la notion de ‘folk’ utilisée par l’AfD renvoie à une vision ethno-raciste d’un peuple allemand homogène, qui doit se protéger de l’invasion des réfugiés considérés comme un facteur d’insécurité".

Et l'instrumentalisation ne s'arrête pas là : trente ans après la "Wende" (le "tournant"), l'AfD promet une "Wende 2.0", une nouvelle "Révolution pacifique" dans une Allemagne assimilée à la RDA finissante, où les conditions de vie restent très inégales entre l'Est et l'Ouest, et où la liberté d'expression serait entravée quand on est militant de l'AfD. Captée il y a 30 ans par les élites de l'Ouest, la révolution devrait être aujourd’hui achevée, afin de restaurer une fierté nationale blessée.

Cette lecture-là prospère sur le terreau fertile du désenchantement démocratique et économique. Pour Emmanuel Droit, l’instrumentalisation opérée par l’AfD fonctionne auprès des "abstentionnistes, qui correspondent aux perdants de la réunification et de la mondialisation. L’AfD fait ses meilleurs scores dans les régions périphériques de l’Allemagne de l’Est, qui sont en situation de déclassement et de marginalisation, dans le processus de métropolisation qui touche l’Europe en général, et en Allemagne de l’Est Dresde et Leipzig, avec à leurs marges des territoires ruraux en voie de désertification. Les habitants s’y sentent abandonnés par le pouvoir politique et les seuls qui réussissent à capter cette colère sont les hommes politiques de l’AfD, qui sont loin d’être toujours originaires de l’Allemagne de l’Est".

Pologne

Obsédé par la mémoire historique, le PiS au pouvoir martèle son credo : il n’y a pas eu de vraie révolution en 1989 en Pologne, pas de rupture avec l’ère communiste. C’est, pour Varsovie, le péché originel de cette transition. Les accords de la Table Ronde ont certes permis en Pologne, comme dans d'autres anciens satellites de l'ex-URSS, une transition sans effusion de sang, mais le pouvoir actuel en profite pour dénoncer la collusion entre les héros de l'époque -Lech Walesa au premier chef, aujourd'hui d'ailleurs accusé d'avoir collaboré avec la police secrète - et les communistes.

Le PiS mène donc une ambitieuse politique mémorielle et muséale pour rectifier une histoire qu'il dit confisquée par les vainqueurs de 1989. Celui qui la dirige, Piotr Gliński, ministre de la Culture et bras droit de Jarosław Kaczyński, patron du PiS, autant dire du maître du pays :

Il y a eu certes, un changement de pouvoir en 1989 mais très cosmétique. Ce pays n’a pas eu la chance de changer de civilisation. Les communistes ont passé un pacte avec la nouvelle élite. Ce qui a triomphé, c'est ce que l'on peut appeler aujourd'hui une approche libérale, combinée avec l'approche post communiste. Il y a eu à la fois la préservation des valeurs post communistes - ce qui veut dire aucune valeur, le relativisme -, mais surtout la captation de l'économie par les post communistes en alliance avec les capitaux étrangers. Et ils ont eu suffisamment de pouvoir pour s'emparer de tout le pays."

L'idée défendue à Varsovie, c'est qu'il faut libérer le pays de cette double tutelle, de cet ennemi à deux têtes : l’Europe libérale et les communistes. Le PiS a donc entrepris de faire le ménage, de décommuniser les institutions et les pouvoirs. La justice par exemple qui serait aux mains de juges rouges. Jarosław Kaczyński utilise l'épouvantail communiste pour mettre la main sur les tribunaux, rogner l'indépendance des magistrats tout comme il renforce sa mainmise sur les médias, reproduisant d'ailleurs de manière ironique les méthodes de ces communistes tant haïs.

Les héros d'hier, dont Lech Walesa, ancien président, prix Nobel de la paix, sont traînés dans la boue. Walesa est dépeint comme un traître, Bronislaw Geremek, lui, qui a négocié la transition, puis signé l’entrée de la Pologne au sein de l’OTAN disparaît carrément. Il est peu à peu gommé de l’Histoire polonaise.

Avec cette campagne révisionniste, il s’agit aussi de remplacer un Lech par un autre. Lech Walesa par Lech Kaczyński, l’ancien président frère jumeau de Jarosław, qui a trouvé la mort dans un accident d’avion, la "tragédie de Smolensk". Le dirigeant du PiS a entrepris d’en faire le héros de cette période. Lech Kaczyński a certes été associé aux travaux de la Table Ronde mais n’a pas eu l’aura d’un Walesa. Il y a donc une dimension de combat personnel dans cette entreprise de réécriture de l’histoire récente. Il s’agit pour Jarosław Kaczyński de célébrer la mémoire de son frère disparu. Une démarche qui se conjugue à une haine viscérale de la Russie.

Le PiS s’emploie enfin dans son entreprise mémorielle à défendre la Pologne présentée comme une victime des nazis puis des communistes et aujourd’hui de l’Europe. Une politique du ressentiment qui a aussi pour terreau le mécontentement social issu de la thérapie de choc des années 90, après la chute du Mur. La Pologne est passée d’une économie ultra dirigée à une politique ultra libérale : privatisations, baisse des salaires et des aides sociales qui ont marginalisé une bonne partie de la population. Il y a donc un sentiment de revanche aussi contre cette Europe, qui n’a pas tenu ses promesses, et ces "capitaux étrangers" qui se seraient emparés du pays après la chute du mur.

Hongrie

Viktor Orban brouille le récit historique de la transition post communiste et défend une vision revancharde qui occulte le caractère pacifique de la transition en Hongrie.

La maison Musée de la terreur à Budapest qui présente par exemple les deux occupations nazie puis stalinienne, en les plaçant d’ailleurs sur le même plan, ignore les conditions de la transition post communiste, remarque Paul Gradvohl, historien, à l'université de Lorraine, spécialiste de l’Europe centrale contemporaine. "Sur 1989, ce musée de la Terreur est étonnamment silencieux, explique-t-il. Soudain les troupes soviétiques partent, on voit un peu les manifestations qui ont lieu à la fin du printemps et à l'été 1989 mais on ne comprend absolument pas pourquoi ces communistes qui terrorisaient tout le monde et qui contrôlaient tout ont soudain disparu". Pas un mot de la crise économique que traverse la Russie, de l'affaiblissement de la puissance russe, des États-Unis. En un mot des causes extérieures. Pour Paul Gradvohl, "l'incapacité de rendre compte de la fin du communisme dans ce musée est un exemple assez frappant de cette opération d'amnésie".

Pourquoi une telle entreprise, dans un pays où il n’y a pas eu de traumatisme violent ? Le parti communiste y disposait en effet à l’époque d’une aile réformatrice importante qui a compris la nécessité de négocier. Le communisme hongrois était même l’un des moins répressifs. Mais Viktor Orban a décidé de gommer le rôle des différents acteurs de la transition, Imre Nagy par exemple, ancien homme d’État et héros national, pour faire émerger un seul véritable héros : Viktor Orban lui-même. La statue d’Imre Nagy a été enlevée à Budapest en décembre 2018.

Il s’agit de nier même qu’il y ait eu une transition en 1989. C’est ainsi qu’en 1996, dans un discours au Parlement - cité par Amélie Poinssot (Dans la tête de Viktor Orban, Actes Sud) - Orban dénonce le rétablissement de la nomenklatura "qui a dirigé et détruit la Hongrie avant 1989". Pour Paul Gradvohl, l’historien spécialiste de l’Europe centrale contemporaine :

Toute la politique actuelle de mémoire historique est fondée sur le message de la rupture grâce à Viktor Orban et non grâce à 1989/90. La vraie libération de la Hongrie arriverait de facto au milieu des années 2010, quand enfin Viktor Orban aurait réussi à façonner le pays à sa main"

"Il jette le discrédit sur toutes les négociations entre 88 et 89 qui ont entraîné le départ du pouvoir des communistes", poursuit Paul Gradvohl. Tous les dirigeants de l'époque quels qu'ils soient -sauf les membres de la Fidesz qui sont exclus du processus historique-, sont assimilés à des traîtres".

En comparaison avec la Pologne, "Orban veut apparaître comme un phénix sortant de nulle part et donc, il a entrepris de noyer cette histoire dans un brouillard. En Pologne, on ne peut effacer 10 millions de membres de Solidarność, en Hongrie il est plus facile d’éliminer quelques centaines de personnes impliquées réellement dans le processus au plus haut niveau".

Il y a également plus de pragmatisme chez Orban et moins d'idéologie que chez Kaczinski. La Russie de Poutine est ainsi alliée d'Orban, ce qui rend plus délicate la réécriture de l'histoire post communiste à Budapest. Mais ce qui rapproche les deux capitales, c'est qu’elles ont entrepris de recréer une identité nationale et de se présenter comme les véritables défenseurs de l’Europe, l’Europe véritable, blanche et chrétienne, face à une Europe multiculturelle qui a perdu ses valeurs.

Roumanie

En Roumanie, le rideau de fer s'est brutalement abattu un soir de Noël, en direct (ou presque) sur les écrans de télévision occidentaux. Le 26 décembre 1989, le "Conducator" roumain Nicolae Ceausescu est fusillé, au terme d'un simulacre de procès. Epilogue glauque d'une révolution en trompe-l'œil, téléguidée par Moscou et orchestrée par les seconds couteaux du régime, futurs leaders de la nouvelle Roumanie.

Dans ces brumes historiques prospèrent de multiples lectures, où chaque force politique tente de s’accaparer l’héritage révolutionnaire. "Qui a fait la révolution en Roumanie ?", s’interroge Adrian Cioroianu, historien, ancien ministre, aujourd'hui ambassadeur à l'Unesco. "Les socialistes du PSD [parti social-démocrate, héritier du Parti communiste, au pouvoir pendant quasiment 30 ans, mais dont l’hégémonie est aujourd’hui remise en cause] ? Ceux-là disent : ‘nous sommes ceux qui ont fait la révolution, car à l’époque nous étions les seuls sur la scène politique’. Les Libéraux, eux, assurent que la révolution est affaire de libéralisme, et que le mouvement citoyen, l’intégration européenne sont des thématiques qui leur appartiennent. Et puis il y a la jeune génération qui regarde vers d’autres partis, et qui se dit que la vraie révolution n’est pas faite, qu’elle suppose le développement d’un mouvement écologiste ou le soutien à la pluralité des comportements sexuels par exemple, car c’est cela dont le pays a besoin. Donc même le terme de ‘révolution’ est disputé, et c’est positif car c’est le fait d’une société normale, où l’on débat".

Un débat qui se déroule aussi devant les tribunaux : début avril 2019, le procureur général de Roumanie a inculpé pour "crimes contre l’humanité" Ion Iliescu, principale figure de la révolution, président de la Roumanie après la chute de Ceausescu et fondateur du PSD. Le réquisitoire accuse cet ancien cadre du régime communiste d’avoir présidé à la formation d’une organisation dont l’objectif était de renverser Nicolae Ceausescu, puis de conquérir le pouvoir et une légitimité politique. Objectif, "faire diversion et propager la désinformation" après la fuite des Ceausescu hors de la capitale le 22 décembre 89. Tirs fratricides, fusillades chaotiques : en quatre jours, la psychose du terrorisme a fait plus de 800 morts et 2 000 blessés. Ion Iliescu, qui a aujourd’hui 89 ans, clame son innocence.

À l’Ouest aussi, l’Europe a sa propre lecture de 1989

Le violoncelle de Rostropovich au pied du mur ébréché, la liberté retrouvée, la promesse de lendemains prospères et fraternels… une lecture largement corrigée depuis trente ans, et surtout propre à l'Europe de l'Ouest, explique Emmanuel Droit : "Il y a eu une forme de malentendu historique autour de cette belle image de ‘l’Occident kidnappé’ développée par [l'écrivain tchèque] Milan Kundera. Bien sûr l’Europe centrale et orientale fait pleinement partie de l’Europe d’un point de vue historique et civilisationnel, mais là où les Occidentaux ont vu dans la révolution pacifique de 1989 un retour dans le giron des démocraties libérales, les pays d’Europe centrale et orientale y ont d’abord vu un retour vers le passé d’Etat-nation pleinement souverain. On souhaitait revenir au temps d’avant, c’est-à-dire au temps de l’entre-deux-guerres, à une époque de pleine et entière souveraineté nationale, souvent dans un contexte où ont émergé des leaders autoritaires. C’est là toute l’ambiguïté".

Par ailleurs, en Pologne, en Hongrie ou en République tchèque, "des mouvements populistes mettent sur le même plan la domination soviétique, qui reposait sur la force militaire, et une supposée domination technocratique de l’Union européenne, qui reposerait sur le néo-libéralisme. C’est un usage très pervers du nivellement historique". Un nivellement qui nourrit la confrontation politique entre les nationaux-populismes à l’Est, et les institutions européennes.