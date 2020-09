Accords Israël, Émirats arabes unis, Bahreïn : un enjeu également économique

Mardi 15 septembre, étaient signés à la Maison Blanche et sous le parrainage de Donald Trump, des accords qualifiés d'historiques entre, d'un côté Israël, et de l'autre les Emirats arabes unis et Bahreïn. S'il était inconcevable, il y a peu, pour un pays arabe de reconnaître Israël sans un règlement de la question palestinienne, le président américain déclarait lors de la cérémonie que cinq ou six autres pays pourraient suivre très bientôt.

François-Aïssa Touazi, ancien diplomate, vice-président du conseil France-Pays du Golfe du Medef international et spécialiste des pétromonarchies, estime que la cybersécurité et les nouvelles technologies seront au cœur des futures relations entre ces trois pays.

L'auteur de Le ciel est leur limite, aux éditions du Moment, répond à Christian Chesnot.

François-Aïssa Touazi : "la signature de l'accord peut être interprété comme un soutien au candidat Donald Trump"

Avez-vous été surpris par cet accord de paix entre Israël et deux monarchies du Golfe ?

Ces deux pays ont toujours considéré l’Iran comme la principale menace dans la région et n’ont jamais caché l’existence de relations avec Israël.

C’est surtout le timing de la signature qui peut interroger à deux mois de l’élection présidentielle américaine et qui peut être interprété comme un soutien à Donald Trump qui s’est beaucoup mobilisé pour cet accord en espérant un gain politique.

En s’engageant en ce moment, ils se sont exposés politiquement en cas de victoire de Joe Biden.

Pour les économies du Golfe, quel est l’enjeu de la normalisation avec Israël ?

Même si l’enjeu est essentiellement politique entre ces deux pétromonarchies et l’Etat hébreu, on pourrait voir l’émergence de nouvelles coopérations, essentiellement dans le domaine sécuritaire et les nouvelles technologies. Les pôles d’excellence israéliens dans le domaine de la cyber sécurité, de l’intelligence artificielle, de la santé pourraient intéresser ces deux pays, en particulier les Emirats qui cherchent à s’imposer dans ces secteurs. Des investissements croisés pourraient également se développer. L’expertise israélienne dans le secteur des énergies renouvelables ou dans le domaine de l’eau et de l’irrigation pourraient également constituer un axe de coopération. Les pays du Golfe ont une très forte volonté de réduire leur dépendance alimentaire et de faire de la sécurité alimentaire un enjeu majeur. L’expérience israélienne peut leur être utile.

Enfin, le secteur du tourisme dans les pays du Golfe, comme Dubaï par exemple, qui pourra accueillir des visiteurs israéliens.

Dans les années 90, il y avait eu l’ouverture de bureaux de représentations commerciales israéliennes au Qatar et à Oman. Aujourd’hui, on passe à la vitesse supérieure ?

Tout à fait. Avec ces bureaux commerciaux à Doha et à Mascate, il ne s’était pas passé grand-chose sur le plan de la coopération et ces bureaux ont été impactés par les crises à répétition. Aujourd’hui, on est clairement dans une normalisation des relations avec des échanges d’ambassadeur et la perspective d’ouverture de relations dans des domaines divers.

Pour l'Arabie saoudite, le moment, semble-t-il, n’est pas encore venu de normaliser avec Israël ?

Oui, les responsables politiques saoudiens l’ont souligné. Dans l’esprit, ils restent attachés au plan de paix du roi Abdallah de 2002 (la paix en échange des territoires occupés). Pour les Saoudiens, c’est trop tôt et un tel accord les fragiliserait ; Ryad demeure déterminer à préserver son leadership sur le monde sunnite. Ils attendent un engagement très clair et concret des Israéliens sur la question palestinienne.

Quels pays du Golfe pourraient suivre l’exemple de Bahreïn et des Emirats ?

On se souvient de la visite de Benjamin Netanyahou à feu le Sultan Qabous. Cette rencontre à Mascate a clairement montré que les deux pays entretenaient des relations, même sans un accord de paix en bonne et due forme. Maintenant, du côté d’Oman, c’est peut-être encore un peu prématuré. Malgré la pression de Trump, tout le monde va attendre l’après élection présidentielle américaine pour se positionner.

Propos recueillis par Christian Chesnot

Australie : la relance économique, à plein gaz !

Accroître l'exploitation de ses ressources minières pour sortir de la récession. C'est le choix fait par l'Australie, dont l'économie a souffert de la pandémie de coronavirus.

L'île-continent affiche pourtant le plus lourd bilan carbone au monde par habitant et vient de subir les pires incendies de son histoire. Le recours aux énergies fossiles est totalement assumé par le gouvernement conservateur.

Gregory Plesse, notre correspondant à Sydney.

L'Australie est devenue en 2020 le 1er producteur mondial de gaz naturel

Guinée : les opposants à un 3e mandat du président Alpha Condé décidés à manifester malgré le maintien de l'état d'urgence

A un mois de la présidentielle du 18 octobre, certaines dispositions prises en mars dernier pour cause de Covid-19 ont été levées mais un collectif appelé Front National de Défense de la Constitution craint que la prolongation de l'état d'urgence ne serve de prétexte pour réprimer la contestation. L'opposition a maintenu son appel à des marches pacifiques à la fin du mois.

L'adieu de la Barbade à la couronne britannique

Le petit Etat des Caraïbes annonce qu'il va devenir une République d"ici à la fin novembre 2021, au moment où il fêtera le 55e anniversaire de son indépendance.

Un certain nombre de pays ont depuis leur indépendance choisi de retirer à la reine d'Angleterre la position de chef d'Etat. C'est le cas de l’Ile Maurice, du Ghana, de l'Afrique du Sud ou de la Gambie. Dans d'autres pays comme l'Australie, la question a été soumise à référendum et rejetée.

Avec la collaboration de Caroline Bennetot