Afghanistan : la galaxie talibane

Au centre de la galaxie talibane, qui a remis la main sur l'Afghanistan à la mi-août 2021, il y a bien sûr le noyau dur, Mawlawi Hibatullah Akhundzada, et surtout ses trois principaux lieutenants, les mollahs Abdul Ghani Baradar et Mohammed Yaqoub ainsi que Sirajuddin Haqqani. Leader suprême du mouvement depuis 2016, Akhundzada est pourtant surtout connu pour ses fatwas (avis juridiques assis sur la loi islamique). C'est un leader spirituel et religieux, pas un chef de guerre et pas plus un politique. Dans le nouvel "émirat" d'Afghanistan, il devrait prendre la tête d'un "Conseil religieux" de douze membres, en charge de la supervision strictement islamiste des mesures et lois prises par l'exécutif.

Quant à ce dernier, gouvernement effectif du pays, il devrait être dirigé par le mollah Baradar, l'un des six fondateurs du mouvement taliban en 1994. Il était alors le second du mollah Omar. Baradar est le vrai chef politique du mouvement : en charge des négociations avec les Américains depuis les années 2010, il signe avec eux l'accord de retrait de 2020 ; c'est encore lui que le patron de la CIA ira consulter, le 23 août 2021, dans la dernière semaine d'évacuation américaine.

Le mollah Mohamed Yaqoub et Sirajuddin Hakkani sont, eux, deux chefs de guerre patentés. Le premier profite du respect accolé à son nom : il est le fils du mollah Omar et dirigeait les opérations militaires talibanes dans les provinces sud du pays. On évoque son nom comme une sorte de vice-Premier ministre épaulant le Mollah Baradar.

Anciens combattants

Quant à Sirajuddin Haqqani, il est le chef clanique du "réseau Haqqani", groupe djihadiste présent sur la frontière afghano-pakistanaise (opérant aussi bien dans l'un ou l'autre pays) fondé par son père et très proche de l'Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden. Il dirigeait les opérations militaires dans les provinces de l'Est afghan. Pour autant, c'est actuellement le jeune frère de Sirajuddin, Anas, qui se trouve présent à Kaboul et qui pourrait finir avec un poste à responsabilité dans le futur gouvernement.

Le deuxième cercle des sommités talibanes devrait lui aussi prendre quelques fonctions au sein du futur exécutif.

Le mollah Gul Agha Ishakzai, par exemple, devrait assumer la fonction de ministre des Finances. Il était déjà en charge de la commission des finances du mouvement taliban. Il est sur la listes des personnes sanctionnées par les Nations unies depuis 2010, justement pour "financement du terrorisme".

Autre Mollah qui devrait figurer dans les rangs gouvernementaux, Abdul Qayyul Zakirha, qui, selon la chaîne Al-Jazeera occuperait d'ores et déjà le fauteuil de ministre de la Défense. Anciennement détenu dans la prison américaine de Guantanamo (après l'opération américaine de 2001), il avait été libéré par le gouvernement afghan, en 2008. Abdul Qayyul Zakirha s'était alors précipité chez ses frères d'armes talibans et fait le champion d'un rapprochement militaire entre talibans afghans et talibans pakistanais.

Alliés internationaux

Plus largement enfin, dans la galaxie talibane, on ne saurait oublier les alliés internationaux. Le Qatar s'est récemment promu en une sort de plate-forme d'accueil, abritant une ambassade de l'"émirat" puis le bureau politique du mouvement à partir de 2013. C'est au Qatar que les talibans viennent de demander de remettre en état de fonctionnement l'aéroport de Kaboul, afin qu'il puisse de nouveau accueillir des vols internationaux.

Mais l'allié le plus ancien et de loin le plus puissant des talibans est bien sûr le Pakistan, et notamment ses services secrets, l'ISI. Si le mouvement taliban a bien été fondé en Afghanistan, le gros de ses premières troupes a été recruté dans les écoles coraniques pakistanaises ou "étudiaient" autant d'Afghans que de Pakistanais dans les années 1990. Après la chute du régime taliban en 2001 et jusqu'en 2020, le haut commandement militaire taliban était basé à Quetta, au Baloutchistan pakistanais... la Choura (assemblée) de Quetta, organe politique des talibans, y avait pignon sur rue.

D'ailleurs, l'une des premières visites de haut niveau faite par un étranger au nouveau régime taliban a été celle du général Faiz Hamid, le chef de l'ISI pakistanaise, début septembre. Officiellement, pour évoquer des problèmes d'échauffourées à la frontière. Mais les observateurs ont tous noté que le général trois étoiles était aussi présent à Kaboul précisément au moment où était censée s'y dessiner la composition du futur gouvernement.