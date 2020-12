Afghanistan : les attaques ciblées contre des politiques, des militaires ou des journalistes se multiplient

La face cachée du globe | A Kaboul mais aussi ailleurs dans le pays, des attentats ciblés et des attaques sont quasi quotidiennes contre les forces gouvernementales et policières malgré les pourparlers de paix engagés depuis septembre dernier à Doha. Des représentants politiques sont visés ainsi que des médias.

Trois journalistes et présentateurs de télévision ont été tués en moins de deux mois en Afghanistan. Des responsables politiques régionaux sont morts dans l'explosion de leurs voitures. Les forces gouvernementales et les policiers subissent quasi quotidiennement des attaques. Le pays est en proie à une recrudescence des violences, malgré les pourparlers de paix historiques engagés en septembre à Doha entre les autorités et les talibans qui devraient reprendre le 5 janvier 2021.

Entretien avec Sonia Ghezali, notre correspondante dans la région.

Des attaques ciblées

Malalai Maiwand, présentatrice dans une télévision privée afghane et militante, a été tuée par balles la semaine dernière à Jalalabad, avec son chauffeur. Il s’agit du troisième meurtre d’un journaliste en Afghanistan depuis le début du mois de novembre. Sait-on qui est derrière ces attaques ?

C’est difficile à dire car souvent ces assassinats ciblés ne sont pas revendiqués et les enquêtes qui suivent ne sont pas menées sérieusement.

Dans le cas de Malalai Maiwand, la branche du groupe État islamique en Afghanistan a revendiqué le meurtre de cette journaliste télé et militante des droits de la femme et de l’enfant avec son chauffeur. Les autorités afghanes ont affirmé avoir arrêté les coupables. Souvent, les talibans sont pointés du doigt, parce qu’ils se sont toujours attaqués aux journalistes depuis la chute de leur régime en 2001 avec l’intervention d'une coalition internationale emmenée par les États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001.

Mais derrière les meurtres de journalistes peuvent aussi se cacher des proches ou des criminels agissant pour des intérêts purement crapuleux. L’Afghanistan est un pays où la criminalité ne fait qu’exploser constamment et où les demandes de rançons, les extorsions d’argent avec violence sont très répandues.

Ces attentats visent des journalistes mais ont aussi coûté la vie au vice gouverneur, responsable de la province de Kaboul et au responsable de la province de Ghor, dans l'Est du pays. Les attaques ciblées relèvent-elles d'une nouvelle stratégie des insurgés ?

Le gouvernement de Kaboul en est persuadé et c’est aussi ce que pensent plusieurs militants de la société civile.

La cheffe de la commission indépendante des droits de l’homme en Afghanistan, dont plusieurs membres ont été tués, le pense :

Selon Shaharzad Akbar, une stratégie de la terreur est mise en place pour museler les voix qui questionnent ou qui vont à l’encontre du conservatisme religieux et du système patriarcal défendu par les talibans. Ils veulent que l’Afghanistan devienne un émirat islamique et que le pays soit régi selon la charia, la loi islamique à laquelle les femmes devront se conformer. C’est ce qu’ils exigent dans les négociations de paix avec les autorités afghanes.

Shaharzad Akbar est alarmée de voir que cette campagne de terreur par des assassinats ciblés fonctionne puisqu’elle observe autour d’elle une autocensure de la part des militants qui pèsent énormément leurs mots, désormais, quand ils s’expriment.

Pression militaire des talibans

Comment comprendre les violents affrontements entre le gouvernement et les talibans alors que les deux parties sont engagées dans un processus de dialogue ?

Le gouvernement de Kaboul ne cesse de réclamer un cessez-le-feu. Les talibans refusent et ils ont en effet accentué la pression sur le terrain militaire. Ils lancent de multiples offensives contre les forces gouvernementales afghanes, c’était le cas il y a quelques jours dans la province de Kandahar, dans le sud du pays. Ils ont lancé des attaques simultanées contre des points de contrôle des forces gouvernementales afghanes dans plusieurs districts.

C’est une stratégie pour être en position de force à la table des négociations et maintenir une pression psychologique sur le gouvernement de Kaboul.

Les talibans disputent plus de la moitié du territoire aux forces afghanes. Ils ont déclaré la victoire sur les Américains et les autorités afghanes dès la signature de l’accord de Doha en février dernier avec les Américains. L'accord stipule qu’il y aura un retrait des troupes étrangères d'Afghanistan d’ici la mi 2021. Les talibans considèrent qu’ils ont gagné la guerre et ils montrent qu’ils ont le dessus militairement en continuant à se battre.

Accord de paix : les talibans font monter la pression

Les discussions entre Kaboul et les talibans devraient reprendre le 5 janvier ? Le président Ashraf Ghani demande que cela se passe en Afghanistan plutôt qu’à Doha, au Qatar ? Qu’y a-t-il derrière cette proposition ?

En formulant cette proposition, Ashraf Ghani a ajouté, en substance, qu’il était temps que les négociateurs talibans soient confrontés à la réalité de l’Afghanistan d'aujourd’hui, qu’ils puissent observer les changements de la société afghane et qu’ils soient auprès des Afghans qui subissent les violences de la guerre.

Il a également ajouté que la société civile afghane avait été assez mise de côté durant toute ces négociations et qu’il était temps qu’il y ait plus de transparence.

Mais les talibans ont refusé disant que les négociations se poursuivront à Doha comme cela a été décidé dès le début de ces pourparlers de paix.

Une des raisons qui a poussé Washington à encourager l’ouverture d’un dialogue entre les talibans et le gouvernement de Kaboul est que les talibans s’engagent à lutter contre les groupes comme l’EI ou Al-Qaïda. Cela a-t-il freiné la capacité de nuisance de ces organisations djihadistes ?

Les États Unis se sont engagés à se retirer d’Afghanistan si les talibans s’engageaient entre autres à rompre tout lien avec Al-Qaïda et à combattre les groupes terroristes internationaux et si les talibans entamaient des négociations avec les autorités afghanes. Mais pour l’instant, rien ne change puisque c’est toujours le gouvernement afghan appuyé par la communauté internationale qui gouverne en Afghanistan et qui lutte contre le terrorisme. Si une paix est signée, il faudra ensuite voir si les talibans respectent leurs engagements.

En ce qui concerne la lutte contre le groupe État Islamique, il y a des accords qui existent entre les talibans et les autorités afghanes dans certains territoires comme dans l’Est de l’Afghanistan. Et cela est antérieur à l’accord signé à Doha en février dernier.

Donald Trump s'est engagé à accélérer le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, qu’attend Kaboul de la nouvelle administration américaine ?

Les autorités afghanes souhaiteraient que le départ des troupes étrangères se fassent plus graduellement et de façon plus étalée, pas de façon précipitée comme l’a décidé Donald Trump.

Elles aimeraient continuer à avoir le soutien des troupes étrangères le plus longtemps possible tant que les négociations de paix ne sont pas achevées. Mais ces pourparlers peuvent prendre des années. Or, sur le terrain, l’armée et la police sont très éprouvées et elles ont besoin de l’appui financier et logistique des forces étrangères pour faire face aux assauts répétés des talibans.

Ailleurs dans le monde

Chili : 17 sièges réservés aux communautés amérindiennes dans la future assemblée constituante

Sébastien Velut, professeur à l'Institut des Hautes Études sur l'Amérique latine, analyse ce qui est considéré comme une avancée :

C'est une décision qui va à l'encontre des années d'histoire du Chili, c'est-à-dire 200 ans d'histoire du Chili indépendant, dans lequel non seulement les communautés indigènes ont été spoliés de leurs terres, mais surtout la présence de ces communautés a été niée.

Il est assez fréquent de voir dans des textes, même pas très anciens, l'idée que le Chili est une nation ethniquement homogène. Il n'y a pas si longtemps qu'on se rend compte qu'il y a des populations indigènes qui ont subsisté, notamment les Mapuche, au sud, et qu'il est temps de leur faire une place dans la nation. Si on prend les personnes qui se revendiquent comme Amérindiennes dans le recensement de 2017, cela représente à peu près 13 % de la population. Ce sont des communautés plutôt installées dans les périphéries du pays, notamment au sud. Les Mapuche étant la communauté la plus importante. Ils sont ceux qui auront le plus grand nombre des 17 sièges accordés aux communautés indigènes dans la nouvelle assemblée.

Les communautés amérindiennes s'estiment spoliées de leur terres ancestrales. Que peuvent-elles attendre de la future constitution ?

C'est une question délicate. Il y a un conflit foncier très important dans le Sud, qui est une grande région de déploiement de l'industrie forestière, qui plantent des pins pour faire de la pâte à papier. Donc, il y a à la fois de la résistance des communautés indigènes face aux empiétements des entreprises et le fait que ce soit des affaires conclues pendant la dictature. Cela fait beaucoup.

Des éléments symboliques pourraient être attendus en faveur des communautés indigènes : la reconnaissance de leur existence, de leur identité et de leur place particulière dans la nation. Sur les revendications territoriales, cela va être beaucoup plus compliqué.

Sébastien Velut : "Il est temps de faire une place aux communautés indigènes du Chili."

