Afrique : vers la fin des dictateurs ?

Yahya Jammeh vient d'accepter de quitter la présidence de la Gambie après 22 années en place sans partage. L'alternance démocratique se développe ces dernières années en Afrique, malgré huit dictateurs encore accrochés au pouvoir depuis plus de 20 ans.

La soif de pouvoir éternel de certains dirigeants africains s'étanche depuis quelques années. Neuf dirigeants africains sont arrivés il y a moins de deux ans, au Burkina Faso, en Gambie, au Bénin, en Centrafrique, aux Comores, au Ghana, à Sao Tomé-et-Principe, aux Seychelles et en Tanzanie ; et sept depuis moins de trois ans : en Égypte, en Guinée-Bissau, au Mozambique, au Nigeria, en Tunisie, en Zambie et Namibie.

Parmi ces pays où l'alternance politique est récente, figurent des pays qui ont vu leur dirigeant s'accrocher précédemment de nombreuses années au pouvoir : Blaise Compaoré au Burkina Faso (1987-2014), Hosni Moubarak en Egypte (1981-2011), Abdoulaye Wade au Sénégal (2000- 2012) ou le dernier en date, Yahya Jammeh en Gambie (1994-2017), qui a quitté la présidence ce week-end, après un mois d'incertitudes pendant lequel il refusait de céder le pouvoir. Il a laissé la place au président nouvellement élu, notamment sous la pression des pays voisins : Mauritanie, Guinée et Sénégal, et d'une organisation sub-régionale : la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), une organisation régionale : l’Union africaine (UA) et une organisation internationale : les Nations Unies.

L'Afrique avance sur le chemin de la démocratie pluraliste et de l'alternance politique, malgré la résistance de certains dirigeants d'Afrique sub-saharienne :

Huit dictateurs sont au pouvoir depuis plus de 20 ans :

Guinée équatoriale : Teodoro Obiang Nguema Mbasogo est au pouvoir depuis 37 ans

Angola : José Eduardo dos Santos est au pouvoir depuis 37 ans

Cameroun : Paul Biya est au pouvoir depuis 34 ans

Ouganda : Yoweri Museveni est au pouvoir depuis 31 ans

Zimbabwe : Robert Mugabe est au pouvoir depuis 29 ans

Soudan : Omar Hassan el-Bechir est au pouvoir depuis 27 ans et 6 mois. Arrivé au pouvoir par un coup d’État, il été condamné par la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité. A écouter sur le sujet : "Soudan. Cinq ans après la sécession négociée, les dossiers prioritaires pour Khartoum", Les Enjeux internationaux.

Tchad : Idriss Deby est au pouvoir depuis 26 ans. A écouter : "Tchad. De l’instabilité sociale interne aux instabilités politiques externes", Les Enjeux internationaux.

Erythrée : Issayas Afewerki est au pouvoir depuis 23 ans

Cinq dirigeants sont au pouvoir depuis plus de 15 ans :

Congo : Denis Sassou-Nguesso est au pouvoir depuis 19 ans

Rwanda : Paul Kagame est au pouvoir depuis 17 ans

Djibouti : Ismaïl Omar Guelleh est au pouvoir depuis 17 ans

Algérie : Abdelaziz Bouteflika est au pouvoir depuis 17 ans. A écouter : "Algérie : quels scénarios possibles lors de la succession à la tête de l’État ?", Les Enjeux internationaux

République démocratique du Congo (RDC) : Joseph Kabila est au pouvoir depuis 16 ans. Il a outrepassé la fin de son mandat le 19 décembre 2016, donnant lieu à de violentes manifestations à Kinshasa entre groupes armés. Plusieurs personnes ont été tuées. A écouter sur cette actualité : "République démocratique du Congo. Le président Kabila outrepasse la constitution : risque d’implosion ?", Les Enjeux internationaux.

