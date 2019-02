Archipel des Kouriles : le désaccord majeur qui divise Russie et Japon depuis plusieurs siècles

"Il n'est pas facile de résoudre une question restée sans réponse pendant 73 ans !" Ce jeudi 7 février, une fois de plus, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a prévenu que le retour de quatre îles dans le giron de Tokyo n'allait pas être facile. Tous les ans, le 7 février, un rassemblement est organisé au Japon pour demander le retour d'une partie de l'archipel des Kouriles, revendiquée à la fois par Tokyo et Moscou depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. Ce jeudi, Shinzo Abe s'est montré conciliant et moins ferme que début janvier quand il avait provoqué la colère de la Russie en appelant à la souveraineté japonaise sur les Kouriles du Sud. Le dirigeant nationaliste s'est contenté de s'engager à œuvrer pour la signature d'un traité de paix avec la Russie, dont il a rencontré le président Vladimir Poutine 25 fois, le mois dernier encore. Shinzo Abe a d'ailleurs précisé que les ministres des Affaires étrangères et des émissaires des deux pays se verraient ce mois-ci pour parler d'un traité de paix, avant sa rencontre avec M. Poutine en marge du sommet du G20 prévu au Japon en juin. Ils vont tenter de régler une brouille de près de 70 ans mais qui, à bien y regarder, dure finalement depuis bien plus longtemps que cela.

L'archipel des Kouriles

C’est un alignement d'îles qui n’est pas bien grand - un peu plus de 10 000 km² -, qui n’est habité que par une poignée de personnes - 17 000 - mais dont les enjeux stratégiques empêchent deux des plus grandes puissances mondiales de s’entendre depuis des décennies. L'archipel des Kouriles regroupe une cinquantaine de petites îles volcaniques et de rochers reliant le sud du Kamchatka à l’île d’Hokkaïdo, entre océan Pacifique et mer d’Okhotsk.

Cette zone, à l'extrême est de l'Asie, est au cœur d’un désaccord historique entre le Japon et la Russie : les deux pays n’ont jamais signé de traité de paix depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale même s'ils ont rétabli leurs relations diplomatiques en 1956.

• Crédits : - AFP

Entourés d’eaux regorgeant de poisson, riches en minerais et en métaux rares dont certains sont nécessaires à la fabrication de moteurs d'avions, ces quelques "cailloux" étalés sur un peu plus de mille kilomètres offrent un placement stratégique en matière de défense et de surveillance. En faisant main basse sur la zone, malgré les revendications du Japon, la Russie jouit d'une ouverture sur le Pacifique tout au long de l’année, réglant ainsi le problème des eaux en partie gelées au large de sa division la plus à l'est, le Kamchatka. Elle a installé des bases militaires avec troupes terrestres et avions de chasses sur l'une des îles de l'archipel, Kounachir, la plus proche du Japon d'où elle est visible à l'œil nu.

"Ping-pong historique"

Peuplées essentiellement de Russes et sous administration moscovite, les quatre principales îles les plus au sud de l’archipel, sont pourtant revendiquées par Tokyo qui les appelle "Territoires du Nord" : Itouroup, Kounachir, Chikotan ainsi qu’un chapelet d’îles nommées Habomaï.

Ce sujet épineux a été au cœur de nombreuses rencontres entre dirigeants des deux parties impliquées, mais le Premier ministre japonais, Shinzo Abe l’a dit début janvier 2019 : ni lui, ni Vladimir Poutine ne veulent "que cela traîne encore pendant une autre génération". Le conflit dure et a commencé bien avant l’issue de la Seconde Guerre mondiale, au point que Shinzo Abe le qualifiait en 2016 de "ping-pong historique".

Quand il était encore peuplé d'Aïnous, au XVIIe siècle, l’archipel vivait sous administration japonaise, les pêcheurs d’Hokkaïdo appréciant la région pour ses richesses halieutiques. Mais à la fin du XVIIIe siècle, l'impératrice Catherine II de Russie, pour qui les conquêtes territoriales étaient aussi importantes que celles amoureuses, lance les hostilités. En 1786, elle revendique la souveraineté sur l'ensemble de l’archipel découvert, assurait-elle, par des navigateurs russes et revenant de fait à son empire. Un siècle plus tard, en 1855, le Japon administre à son tour la partie la plus disputée de l’archipel, les quatre îles les plus méridionales, à la faveur du traité de Shimoda. C'est le premier pacte d’amitié signé entre le Japon et la Russie, qui place la frontière sur le détroit de Vries, unique couloir praticable en mer d’Okhotsk et Océan Pacifique.

• Crédits : Sergei Krasnoukhov - Getty

L'île de Sakhaline mêlée à la discorde

Le ping-pong ne s’arrête pas là, c'eût été trop simple. Les limites de l’archipel mal définies, de nouvelles négociations ont lieu entre Japon et Russie. Elles se tiennent à Saint-Pétersbourg en 1875 et aboutissent au traité portant le nom de la ville russe. Il acte la possession totale de l’archipel par le Japon, en échange de la rétrocession complète de l’île de Sakhaline à la Russie, en mer d’Okhotsk et jusque-là co-administrée par les deux pays (Sakhaline sera à nouveau partagée entre les deux pays à l’issue de la guerre russo-japonaise, de 1904 à 1905).

Les populations installées sur les îles Kouriles n’en ont pas fini de changer d’administrateur. A l’issue de la Seconde Guerre mondiale, le Japon ne peut grand chose contre les Soviétiques, qui forts de leur appartenance au camp des vainqueurs annexent l’ensemble de l’archipel. Tokyo aura beau invoquer le traité de Shimoda signé 90 ans plus tôt, Moscou s’abrite derrière les discussions autour de celui de Yalta, en 1945. Sur les bords de la mer Noire, Franklin Roosevelt, le Président américain, aurait en effet promis à son homologue Staline de rendre aux Soviétiques les îles Kouriles en remerciement de l’engagement de Moscou dans la guerre contre le Japon.

L’archipel sera encore longtemps au cœur de négociations entre les deux pays. En 1951, le Japon accepte de renoncer aux Kouriles par le traité de San Francisco. Cinq ans plus tard, Khrouchtchev est prêt à rendre deux des quatre îles les plus au sud mais fait marche arrière quand, en pleine Guerre Froide, États-Unis et Japon signent un traité de coopération mutuelle et de sécurité.

Depuis, les rencontres officielles n’ont rien donné et les provocations russes - des déplacements officiels sur les îles ou des déclarations unilatérales - n’arrangent rien. Ce mardi 22 janvier 2019, après de nouvelles discussions entre Vladimir Poutine et Shinzo Abe à Moscou, les deux dirigeants sont ressortis d’accord sur un seul point : cela ne sera pas facile !

Il reste un travail délicat à accomplir.

Vladimir Poutine, le 22 janvier 2019

• Crédits : STR - AFP

Côté japonais, l'agence de presse Kyodo explique que Shinzo Abe pourrait se limiter à récupérer les deux îles les moins importantes des quatre au cœur du conflit : Shikotan et Habomai, même si l’une est très peu peuplée. Pour autant, Moscou tique. Le Kremlin pourrait en effet s’inquiéter de voir arriver les alliés du Japon, les États-Unis, déployer leurs troupes sur les îles rétrocédées.

"Il reste un travail délicat à accomplir avant la signature d'un document mutuellement acceptable par nos deux peuples" a déclaré le patron du Kremlin à l’issue de cette dernière rencontre. Car au delà de l’emplacement stratégique, une affaire de nationalisme empoisonne le dossier. Selon un sondage du centre indépendant russe Levada, en décembre 2018, 74% des Russes ne voulaient pas perdre les Kouriles, quand bien même la grande majorité de la population n’y a jamais mis ou n’y mettra jamais les pieds. Quoi qu’il en soit, on imagine difficilement un Vladimir Poutine mettre à mal sa puissance en cédant face au Japon.

La partie de ping-pong risque de se transformer en un marathon sans fin. A moins que les deux parties n’arrivent à s’entendre sur un intérêt commun pour résoudre cette crise, resserrer par exemple les liens entre Moscou et Tokyo, et convaincre alors leur population respective d’adhérer au projet.