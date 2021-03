Arménie : après la défaite militaire, le risque d'un délitement politique

Trois mois après la guerre-éclair qui a privé l’Arménie d’une partie du Nagorny Karabakh et de Choucha, une ville symbole, tout près de Stepanakert, la capitale de cette enclave en territoire azerbaïdjanais, la situation politique de Nikol Pachinian aurait pu paraître désespérée.

À Erevan, l'opposition a appelé à la démission - parfois à l'arrestation - du Premier ministre. Des hauts gradés de l'armée arménienne, comme le général Onik Gasparian, ont réclamé sa destitution. Un véritable tir de barrage qui aurait pu avoir raison de celui qui, en 2018, conduisit la "Révolution de Velours".

Mais la rue en a décidé autrement. Signe que le virage démocratique de l’Arménie est durablement engagé. À l’appel de Nikol Pachinian, qui a dénoncé une tentative de coup d’État, des milliers d’Arméniens ont manifesté à Erevan. Des jeunes, mais pas seulement. Une masse bien décidée à dire non à ceux qui voudraient faire porter à Pachinian la responsabilité de la défaite contre l’Azerbaïdjan pour reconquérir le pouvoir et y réinstaller les figures symboliques de l’opposition. Les seuls à même de défendre les intérêts suprêmes de l’Arménie, désormais amputée de ce territoire ?

Robert Kotcharian et Serge Sarkissian, qui se sont succédé au pouvoir depuis 1994 avant d’être écartés en 2018, sont tous deux originaires de Stepanakert, la capitale du Nagorny-Karabakh. Mais, surtout, les anciens dirigeants sont très proches de la Russie, qui se verrait bien reprendre la main en Arménie. De richissimes oligarques à la double nationalité arménienne et russe financent dans cet objectif des formations favorables au retour de l’ancien régime, comme le parti Arménie prospère (BHK) et le Parti républicain de Kotcharian.

Contraintes légales

Une démission, voire une destitution de Nikol Pachinian aurait bien arrangé ses opposants, qui auraient pu parier sur des élections anticipées pour revenir aux affaires. Mais c’était mal connaître les règles du régime parlementaire instauré, après leur départ, en 2018. Quand bien même le Premier ministre aurait quitté son poste, il aurait fallu que le Parlement échoue à deux reprises à élire un remplaçant pour qu’un nouveau scrutin législatif ait lieu. Et les rapports de forces à l’assemblée ne jouent pas en faveur de l’ancien régime.

Les partis de l’opposition, proches de ceux qui, depuis l’indépendance en 1991, ont mené l’Arménie d’une main de fer, plafonnent à 20 % dans les sondages. Des enquêtes d’opinion qui donnent encore la majorité absolue (55 %) à l’Alliance Mon Pas-IDK, conduite par Pachinian, et 4 % au petit parti pro-européen et libéral Arménie lumineuse (LHK). Ce dernier, qui compte 17 sièges au Parlement, est dirigé par Edmon Marukyan, activiste dans une ONG de défense des droits de l’homme.

Dans un scrutin libre et honnête, les partis libéraux l’emporteraient. Mais là est bien le problème.

À Erevan, le pouvoir a les moyens contrôler le processus de vote. Mais en province, l’emprise l’ancien régime reste forte. Comme dans de nombreux autres ex-satellites de l’URSS, l’Arménie reste durablement divisée. D’un côté, un centre moderne et libéral ; de l’autre, une périphérie très "soviétique" et nationaliste.