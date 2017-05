Attaque de Manchester : chronologie des attentats au Royaume-Uni

Manchester a été le théâtre ce lundi soir d'un attentat suicide dont le bilan provisoire fait état de 22 morts et d'une soixantaine de blessés. C'est la deuxième fois dans l'histoire récente britannique qu'une autre ville que Londres est touchée par un attentat.

La Grande-Bretagne sait être une cible : depuis juin 2013, ce sont 13 tentatives d'attentats que les services de sécurité disent avoir déjoués. Cela fait un peu plus de deux ans que le niveau d'alerte pour menace terroriste internationale au Royaume-Uni est sévère, indiquant qu'une attaque est hautement probable. Voici une chronologie des attaques ayant eu lieu au Royaume-Uni depuis l'attentat dans le métro londonien en 2005.

Londres durement frappée

Cinq attentats sur sept ont eu lieu dans la capitale. Outre Manchester, un autre a touché l'aéroport de Glasgow.

Juillet 2005 à Londres : quatre attentats suicide coordonnés à l'heure de pointe dans trois rames de métro et un bus. Bilan : 56 morts, dont les 4 kamikazes, et quelque 700 blessés. C'est à ce jour l'attaque la plus grave ayant frappé la Grande-Bretagne. Un groupe se réclamant d'Al-Qaïda avait revendiqué les attaques.

Deux semaines plus tard, des attentats au mode opératoire similaire ratent : les bombes artisanales déposées dans 3 rames de métro et un bus n'explosent pas en raison d'une défaillance dans leur préparation.

30 juin 2007 : à l’aéroport de Glasgow, en Ecosse, une voiture bélier remplie de bouteilles de gaz se précipite contre le principal terminal, sans faire de victimes.

En mai 2013, un soldat est renversé à Londres par deux assaillants qui le poignardent et tentent de le décapiter. Un des meurtriers dit avoir voulu venger les musulmans tués par des soldats britanniques.

Le 5 décembre 2015, deux jours après que le Parlement a autorisé l'armée à mener des frappes aériennes visant l'organisation "Etat islamique" en Syrie, un homme de 29 ans fait deux blessés au couteau dans le métro de Leytonstone, dans l'est de Londres.

Enfin, en mars dernier, une attaque à la voiture près du parlement de Westminster, cinq morts dont un policier poignardé. Un attentat revendiqué par le groupe Etat islamique.

A l'heure qu'il est, l'attentat kamikaze de Manchester n'a fait encore l'objet d'aucune revendication. Sur internet, des partisans de l'organisation Etat islamique ont salué ce qu'ils espèrent être une attaque commise par l'un des leurs, et jugé qu'il s'agissait de représailles aux bombardements auxquels la Grande-Bretagne participe en Syrie et en Irak.