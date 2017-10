Audrey Azoulay à la tête de l'Unesco : une agence en quête d'un cap

Audrey Azoulay aurait pu rêver un contexte plus léger pour sa victoire. L'ancienne ministre de la Culture française a été élue à deux voix près à la direction de l'Unesco ce vendredi soir, au lendemain de l'annonce du départ de l'institution des Etats-Unis et d'Israël . "Un coup dur" que ces départs, a reconnu la directrice générale de l'institution jusqu'au 15 novembre, la Bulgare Irina Bokova. Pas tant par leur décision, relativement prévisible, que par le moment choisi, quelques heures justement avant l'élection de sa nouvelle directrice. La géopolitique a pris le pas sur une très large mission qui ne relève pas seulement du choix du patrimoine mondial de l'Humanité. Retour sur l'histoire et les missions de l'agence.

En 1945, création de l'Unesco pour la paix grâce à l'éducation et à la culture

16 novembre 1945, au sortir de la guerre : Ellen Wilkinson, ministre de l'Education de Grande-Bretagne, lit à haute voix l'acte constitutif de l'Unesco. Des représentants de 44 états sont dans la salle.

Dans son préambule, cet Acte constitutif proclame que "les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix". Et l'objectif est alors de "Contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples."

Gardienne du patrimoine culturel, mais pas seulement

Forte aujourd'hui de 195 Etats membres et 8 membres associés, l'Unesco est surtout connue pour ses programmes éducatifs et ses classements au patrimoine mondial de biens culturels et de sites naturels remarquables, parfois menacés. Sa convention du patrimoine mondial a été adoptée en 1972 et la liste compte pour l'instant 832 biens culturels classés (grande muraille de Chine, vieille ville de Jérusalem, Mont-Saint-Michel...) et 206 sites naturels (baie d'Ha-Long au Vietnam, chutes Victoria au Zimbabwe...), répartis dans 167 Etats. "Cette liste a fréquemment été instrumentalisée par les Etats, pour des enjeux économiques, de prestige, de politique et géopolitique. Le classement d'un site génère une action de lobbying intense", explique l'historienne Chloé Maurel, spécialiste des Nations unies à écouter ci-dessous. L'opération de préservation d'un bien remarquable la plus spectaculaire a eu lieu en 1960 avec le déplacement du Grand Temple d'Abou Simbel en Egypte pour éviter son inondation par le Nil lors de la construction du barrage d'Assouan. Une campagne qui a duré 20 ans. Le marae de Taputapuatea, en Polynésie, et le Neustadt à Strasbourg (Bas-Rhin) sont les deux derniers sites français inscrits.

Sur ce front patrimonial, Irina Bokova mettait en avant aussi de véritables combats il y a quelques jours sur notre antenne. Dans "Soft Power", la directrice générale, ancienne ambassadrice de la Bulgarie à Paris, détaillait :

Je n'ai jamais cru qu'il y aurait une telle destruction de patrimoine, délibérée, pendant mon mandat. On a vu les mausolées au Mali, le musée de Mossoul ravagé, Palmyre, Nimrod, Alep. Alors, je crois que nous avons fait un énorme effort de mobilisation des décideurs politiques, jusqu'à l'adoption au Conseil de sécurité le 7 mars, à l'initiative encore une fois de la France et de l'Italie, d'une résolution historique. Résolution 2347 sur la protection du patrimoine et son rôle pour la paix et la sécurité.

Deux priorités d'ici 2021 : l'Afrique et l'égalité des sexes

Mais l'institution établie à Paris a bien d'autres activités. En 2013 elle a fixé une stratégie à moyen terme pour 2014 à 2021, avec deux priorités : l'Afrique et l'égalité des sexes. "J'ai beaucoup travaillé pour que dans chaque programme, dans chaque secteur il y ait un aspect égalité des genres. Et dans l’équipe dirigeante, nous sommes presque à moitié moitié femmes et hommes pour la première fois", confiait Irina Bokova à notre micro.

Deux priorités et toujours deux grands objectifs : contribuer à une paix durable, ainsi qu'au développement durable et à l'éradication de la pauvreté. Pour ses visées, elle s'appuie sur plus de 50 bureaux et des Instituts et des Centres dans le monde entier, comme le Centre international de physique théorique Abdus Salam de Trieste, en Italie, ou le Bureau international d'éducation (Genève). Son Institut statistique (Montréal) collecte des données de plus de 200 pays et territoires pour alimenter notamment le Rapport sur la science de l'UNESCO. Des programmes internationaux s'intéressent aussi à l'Homme et la biosphère, aux océans ou aux géosciences et aux géoparcs. Enfin, différents prix sont à son initiative, comme le Prix UNESCO-UNAM/Jaime Torres Bodet en sciences sociales, humaines et en arts (avec une dotation financière de 50,000 dollars des États-Unis). Tout ceci est le plus souvent méconnu du grand public. Un champ d'action trop large selon certains, avec "une image brouillée par le label marketing des monuments classés" fait remarquer Pierre Haski dans "Soft Power". Irina Bokova relativise :

Oui, parce que cela suscite beaucoup de tourisme et de fierté. Mais avec les nouveaux conflits, la destruction de patrimoine délibérée par des groupes d’extrémistes est devenue beaucoup plus prise en compte dans la politique actuelle. Mais je dois dire que dans beaucoup de pays l'Unesco représente dans son plein mandat, avec l'éducation, car nous sommes leader dans le domaine de l'éducation. Si vous allez en Afrique, c'est plutôt l'éducation qui est prioritaire. Si vous allez en Amérique latine, en Asie, c'est plutôt la science, la recherche, l'innovation. Si vous allez au Mexique, l'Unesco est connue pour notre formation des juges pour protéger les journalistes.

Une politisation et une crise financière critiques

Au lendemain de l'annonce des Etats-Unis et d'Israël, Irina Bokova a regretté sur franceinfo "un coup politique et je le regrette profondément. C'est l'universalité de l'organisation qui est aujourd'hui en jeu parce que nous sommes une plateforme large pour une coopération internationale dans le domaine de l'éducation, de la culture, de la communication, de la liberté d'expression, il nous faut tous les membres de la communauté internationale."

Mais les tensions ne datent pas d'hier. La guerre froide ou encore le processus de décolonisation ont eu des retombées sur l'Unesco. L'URSS n'en devient membre qu'en 1954. En 1956, l'Afrique du Sud de l'apartheid, jugeant que l'Unesco interférait dans les "problèmes raciaux" du pays, s'en est retirée et n'est revenue qu'avec Nelson Mandela en 1994. Au milieu des années 80, l'Unesco avait été également secouée par une crise avec le retrait des Etats-Unis, mais aussi de Singapour et de la Grande-Bretagne, qui lui reprochaient une politique trop tiers-mondiste et une mauvaise gestion.

Cette fois, la colère remonte en fait à 2011, lorsque la Palestine a intégré l'organisation. Avec ensuite par exemple l'inscription du site de l'église de la Nativité de Bethléem (Cisjordanie) au Patrimoine mondial, via une procédure d'urgence. Ce qui entraîne une vive protestation d'Israël et une "profonde déception" des Américains. Il y a un an, l'Unesco adopte une résolution sur Jérusalem-Est portée par des pays arabes au nom de la protection du patrimoine culturel palestinien. Israël rappelle son ambassadeur à l'Unesco après un nouveau vote sur Jérusalem déplorant "les fouilles illégales" d'Israël dans la Vieille ville et évoquant "l'Esplanade des mosquées", comme l'appellent les musulmans, et non "le Mont du Temple", comme l'appellent les juifs. Dernier exemple, en mai dernier, une résolution sur le statut de Jérusalem présentant Israël comme "puissance occupante" est entérinée par le Conseil exécutif en séance plénière.

Écouter Écouter Analyse des retraits annoncés des Etats-Unis et d'Israël, au regard de l'élection en cours. Par Nadine Epstain Analyse des retraits annoncés des Etats-Unis et d'Israël, au regard de l'élection en cours. Par Nadine Epstain

"Malheureusement, ce lieu est devenu politisé, ce qui a discrédité le travail de l'Unesco relativement à son mandat. C'est devenu un lieu où s'expriment des positions anti-israéliennes, et, malheureusement, nous prenons la décision de nous retirer à ce stade", a précisé hier le chargé d'affaires américain à l'Unesco, Chris Hegadorn. Un retrait à horizon 2018 pour ceux qui avaient déjà cessé de verser leurs cotisations, et avaient perdu leur droit de vote depuis 2013. L'administration Trump souhaite aussi éviter d'avoir à payer un arriéré de près de 500 millions d'euros de cotisations impayées. Ils fournissaient près du quart du budget de l’agence, quand l’Union européenne assure 40 % du budget. Le Japon a également refusé de payer sa cotisation en 2016 après l'inscription du massacre de Nankin au Registre de la mémoire du monde, d'où une dette de 31 millions d'euros. "Challenges" nous apprend également que le Brésil affiche 23 millions de dettes, le Royaume Uni 14,5 millions, l'Iran 2,34 millions et l'Arabie Saoudite 1,933 million.

Ce jeudi, Israël a immédiatement suivi les Etats-Unis, parlant de "théâtre de l'absurde où l'on déforme l'histoire au lieu de la préserver".

Pour beaucoup, Audrey Azoulay aura maintenant pour principal défi de faire revenir l'institution au respect de sa charte, loin de ces turbulences géopolitiques.