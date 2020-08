Bélarus : l’impossible révolution de velours ?

Analyse | Au Bélarus, entre le pouvoir et le peuple, la rupture est totale. À la rue, qui réclame la libération des manifestants, un changement de Constitution et de nouvelles élections, le président Alexandre Loukachenko oppose la violence. Face à cette crise, la Russie est mutique et l'Europe impuissante.

C’est kalachnikov à l’épaule qu’Alexandre Loukachenko s’est rendu en hélicoptère au palais d’été de la Présidence, près de Minsk, le week-end dernier. Un symbole de sa volonté de se battre pour "son" pouvoir, dans la droite ligne des dictateurs Mouammar Kadhafi ou de Saddam Hussein. Et si l'opposition veut reprendre les commandes, ce sera au prix de violences et de morts. C'est la note, élevée, présentée par Loukachenko.

Un sinistre programme que le président biélorusse peut mettre en œuvre, puisqu’il contrôle tous les services de sécurité : l'armée, la police, les douanes, la police anti-émeutes et les services secrets. Les images officielles du régime l’attestent : Loukachenko soutient toutes les forces de police qui protègent les bâtiments du pouvoir, il contrôle les bâtiments officiels, de la présidence aux ministères ou aux administrations en passant par les prisons (où sont retenus des dizaines d'opposants), les médias officiels (même avec des journalistes russes non-grévistes).

Une main de fer

Loukachenko est enfermé dans un Fort Alamo, avec des moyens de tenir. Et la Russie de Vladimir Poutine lui laisse les mains libres, en espérant que la situation va se terminer lentement mais sûrement. Car pour Moscou, il n'est pas question que l'Union européenne, et en particulier la Lituanie et la Pologne, se mêlent des affaires du Bélarus, une quasi "colonie russe", un membre de l'Union Eurasiatique, avec la Russie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et l'Asie centrale.

Du côté de l'Union européenne, les leviers sur la crise au Bélarus ne sont pas légion. Le vote de sanctions contre le régime à Bruxelles, et guère plus. Les coups de fil d'Emmanuel Macron à Vladimir Poutine n'apportent pas grand-chose. La Lituanie, en souvenir du Grand Duché, qui intégrait son voisin et pays frère, elle, ouvre ses frontières aux Bélarussiens qui réclament son secours, comme la candidate de l'opposition à l'élection présidentielle, Svetlana Tsikhanovskaïa, réfugiée à Vilnius.

Dans la capitale lituanienne, l’opposante exilée a pu rencontrer le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, et faire connaître ce que voudrait le peuple du Belarus : le départ d'Alexandre Loukachenko, la libération des prisonniers politiques, un changement de Constitution et une véritable élection. Des doléances dont le régime ne veut absolument pas entendre parler. Et la Russie ? On ne sait pas...

En attendant, le peuple descend dans la rue, pacifiquement. À Minsk, bien sûr, mais aussi dans toutes les villes et villages du pays. Des centaines de milliers de personnes protestent contre le régime sous une multitude de drapeaux "blanc, rouge et blanc" arborant le chevalier – "la Poursuite" –, le symbole du Belarus, banni par le régime de Loukachenko.

Un pays neuf

Pour l'instant, le pays ne décolère pas. Au contraire, le mouvement se renforce. Des manifestants protestent devant les prisons pour réclamer la libération des manifestants, la place de l'Indépendance, au cœur de Minsk, accueille des foules immenses, le Théâtre national académique Ianka Koupala – du nom du fondateur de la langue moderne littéraire bélarussienne – est le siège des manifestations du monde de la culture à Minsk. Pièces de théâtre, chants traditionnels, danses folkloriques font revivre une culture nationale disparue après des siècles de russification, de pouvoir soviétique.

La révolution laisse entrevoir un pays neuf. Mais la réponse violente du pouvoir et le terrible silence de la Russie pourraient ternir cette perspective. À moins que l'Europe ne trouve une clé de discussion.

Au printemps 2018, l’Arménie a connu une situation historique de ce type. En trois mois, la "Révolution de Velours", conduite par le chef de l'opposition démocratique Nikol Pachinian, a chassé sans violence un président autoritaire, Serge Sarkissian. Les révolutionnaires ont obtenu que la Russie accepte cette transition démocratique en contrepartie de la garantie d’une politique étrangère inchangée, l'Arménie demeurant dans l'Union eurasiatique.