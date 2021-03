Bernard Kouchner, au sujet du Rwanda : "La cécité (de la France) était volontaire"

Entretien | L'ancien secrétaire d'État et ministre, en particulier sous François Mitterrand, a des mots très forts sur ce qu'il a vécu au Rwanda quand il y fut envoyé en mission. Et sur l'aveuglement du Président socialiste et d'un petit groupe autour de lui.

Les abjections survenues au Rwanda seront-elles un jour exorcisées diplomatiquement et politiquement contre le mur du silence ? Une commission a été chargée de faire la lumière sur le rôle de la France durant le génocide de 1994. Le document de 1 200 pages a été rendu public vendredi dernier. Un véritable brûlot qui cite l'aveuglement de Paris face à l'élimination méthodique de 800 000 Tutsi par le pouvoir hutu. Responsabilité et non complicité, telle est la précision de taille que mentionne également ce document fouillé et circonstancié. Pour évoquer les conclusions de ce rapport sur la France fautive mais pas complice de la tragédie, Bernard Kouchner était l'invité de la rédaction ce mardi midi; co-fondateur de Médecins sans frontières et de Médecins du monde et plusieurs fois secrétaire d'Etat et ministre, en particulier sous la présidence de François Mitterrand entre 1992 et 93. Entretien signé Thomas Cluzel et Claude Guibal.

L'attitude de la France durant le génocide a régulièrement été mise en cause. Ce document, en l'occurrence, est assez accablant pour François Mitterrand et vous avez, vous-même, déjà raconté à l'époque avoir, après vous êtes rendu sur place, tenté d'alerter en vain le Président et ses principaux conseillers.

Oui, c'était en avril 1994. C'est très loin pour rétablir la vérité. J'étais en mission. J'avais pour mission de faire sortir les enfants tutsis dans les orphelinats. J'ai appelé deux fois, je crois. En tout cas, je me souviens très bien de la première fois. J'avais l'habitude d'appeler le président de la République lorsque j'étais en mission un peu difficile, un peu spéciale, et j'ai tenté de le convaincre que ce qui se passait n'était pas un épisode de plus. Un épisode africain avec tout ce que cela représentait d'exotisme et de difficulté. Que c'était un génocide qui se déroulait sous les yeux, que des enfants étaient morts, qu'on leur marchait dessus, que c'était épouvantable. Il m'a répondu très gentiment qu'il me connaissait bien et que j'exagérai toujours. C'est un peu difficile quand vous êtes dans ces circonstances.

Bernard Kouchner, comment expliquez-vous cette cécité, cette surdité ? Vous êtes sur place. Vous dites ce que vous voyez sur le terrain et en face, sourde oreille.

C'est la question la plus difficile. Pour expliquer cette succession - comment dire - d'erreurs volontaires, acceptées, il y a eu la loi du silence. Ce silence était-il obligé ? Est-ce que c'était François Mitterrand et un petit groupe de gens qui dirigeaient ces opérations, en particulier l'opération Turquoise? C'était l'Élysée quand même, le président de la République! J'avais pour lui respect et affection. Pouvaient-ils se tromper ? Bien sûr, j'étais sur le terrain, et comme on l'a dit, trop souvent. Et c'était la cohabitation, ne l'oubliez pas.

Le Président reprenait donc la main sur une opération dont il excluait pratiquement les autres.

Il n'y avait pas de rapport écrit. Vous savez, tout cela, c'était des ordres oraux. C'est fantastique de manipuler comme ça les choses. Et personne n'accuse les soldats français de complicité avec les génocidaires, en tout cas, pas moi. Je l'ai écrit et je l'ai dit souvent.

Mais en fait, qu'est-ce que c'était ce soutien ? C'était avec les chefs des génocidaires. Je n'ai pas dit que les soldats français avaient participé au génocide : non, ils n'y ont pas participé. Mais l'opération Turquoise telle qu'on la connaît, telle qu'elle a été rapportée, en particulier par ceux qui y étaient, par les soldats, c'est évidemment très difficile de la qualifier d'autre chose que de déni. C'était un crime.

Revenons à cette opération Turquoise: cinq jours avant son vote aux Nations unies, le 17 juin 1994, vous êtes envoyé à Kigali en tant qu'envoyé spécial du gouvernement français. Vous rencontrez le commandant de la MINUAR, Roméo Dallaire, sur place, vous lui annoncez l'imminence du lancement de cette opération Turquoise. Dans un article de Libération, en 2019, Maria Malagardis rapporte les propos du général Dallaire, qui est scandalisé par "l'effronterie des Français" de retour alors que "leurs alliés étaient les responsables des massacres".

D'abord, je n'étais pas l'envoyé du gouvernement français, je "rapportais" au gouvernement français. J'avais été appelé pour faire sortir les enfants des orphelinats, ce que nous avons fait. Nous étions les seuls témoins de ce qui se passait. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de rivières de sang, il y avait tellement de sang dans la rivière qu'il n'y avait plus d'eau, si j'ose dire. C'était inimaginable, épouvantable, impossible de ne pas savoir. La cécité était volontaire. Je ne dis pas qu'elle participait du massacre, mais elle était volontaire parce que si on avait dit "qu'est-ce que la France fait là dedans ?" , cela n'aurait pas été accepté.

Il y avait beaucoup de choses en même temps : nous étions contre les Belges, contre les Anglais, contre les Américains. Mais les pauvres soldats tutsis rentraient chez eux, c'est tout. Et on n'avait pas vu ça. Il n'y a pas eu un minimum de réflexion historique. C'est pour ça que les historiens qui ont fait ce rapport permettent un progrès considérable pour l'Afrique, pour la France, pour la France et l'Afrique, et pour la vérité.

Qu'est-ce que cela nous dit de la vision de la France - ou en tout cas de la vision de la France à l'Élysée sous François Mitterrand- de cette Afrique ? Avec cette cécité, alors que les alertes sont données. Ce rapport qui parle d'une "vision ethniciste", qui est encouragée et flattée dans l'entourage de François Mitterrand? Ce rapport qui évoque sa vision d'une Afrique francophone dans laquelle le Rwanda aurait un rôle prépondérant à jouer face à l'influence américaine? Qu'est-ce que cela nous dit de tout ça ? Peut-on parler de poids colonial dans cette vision africaine de la France à cette époque ?

Oui, évidemment, on pouvait penser qu'il y avait un esprit colonialiste dans tout ça, mais cela ne change rien. C'est un par un qu'il fallait comprendre que ce noyau était pervers, plus que pervers et qu'il était le soutien d'une politique invisible. Qu'est-ce que cela disait de la France, alors qu'elle soutenait les gens qui allaient massacrer leur propre peuple ?

Cela voulait dire qu'on se prenait quand même encore pour le nombril du monde et le nombril du monde par rapport à l'Afrique.

Ce pour cela que ce rapport est très important, même s'il n'apporte aucun élément nouveau. On ne sait pas pourquoi le capitaine Barril est là. Pourquoi, qui l'a appelé ? Qu'a-t-il fait ? Est-ce qu'on va livrer des armes ? Tout cela, on ne le sait pas. On a livré des armes, bien entendu. Il y a des gens qui l'ont vu.

Y compris après le début du génocide.

Oui, bien sûr. Mais moi, je me suis occupé de faire sortir des enfants... Mais j'ai vu tout ce gouvernement et le fameux (Théoneste) Bagosora qui était l'âme du génocide, l'âme du "hutu power".

Les bras vous en tombent, vous comprenez ? A un moment donné, moi, j'ai arrêté de parler... Vous arrêtez de parler parce que vous n'en pouvez plus.

On doutait de ce que vous aviez fait, mais massivement ! Le monde entier, sauf la France. Certes les Etats-Unis n'ont pas été meilleurs. Les Etats-Unis n'ont même pas fait une réunion du gouvernement pour condamner ce qui se passait.

On s'en foutait. C'était des Africains qui se massacrent entre eux. Vous avez raison de dire colonialiste. Mais le colonialisme, c'était un peu dépassé déjà, non ?