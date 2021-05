Biden/Trump : ruptures... et continuités

Sur le plan intérieur, Joe Biden a assurément tourné le dos au trumpisme. En politique étrangère, c’est moins évident... La capacité de rupture ou de continuité du président démocrate récemment élu dépendrait-elle du domaine d’exercice de ses compétences constitutionnelles ? C'est l'analyse que fait Richard N. Haass, président du think tank américain Council on Foreign Relations dans un récent article publié par Project Syndicate.

Vaccination, plan de relance, taxation des riches : une politique qui rompt clairement avec le trumpisme

Le nouveau président américain a déjà un premier succès à son actif. 132 millions de personnes ont déjà reçu une première dose de l’un des deux vaccins utilisés aux Etats-Unis contre le Covid-19, soit 40 % de la population et 85 millions, ayant reçu les deux doses, sont complètement immunisés (soit 25 %). Le pays dispose d’assez de doses pour procéder, dans les prochaines semaines, à la vaccination de la totalité de sa population. La vie économique normale va donc repartir sous peu et les promesses de croissance sont prometteuses. D’autant que les mesures de stimulation de l’économie décidées par Biden sont extraordinaires. Leur ampleur font d’ailleurs craindre surchauffe et inflation. Et à rebours de la politique de son prédécesseur, le président démocrate n’hésite pas à taxer les grandes sociétés et les hauts revenus.

Et sur le front diplomatique : multilatéralisme et changement de rhétorique

Mais pour Richard Haass, la politique étrangère américaine, elle, ne change guère. Certes, la rhétorique est très différente : Donald Trump ne cachait pas que les droits de l’homme n’étaient pas sa priorité, comme l’a fait observer Joseph S. Nye Jr., professeur à Harvard, dans un article publié par Project Syndicate. Lorsqu’il fallait arbitrer entre la défense des valeurs libérales et les intérêts matériels à court terme des Etats-Unis, c’étaient toujours ces derniers qui l’emportaient à ses yeux. Joe Biden les invoque sans complexes lors de ses échanges avec les dirigeants chinois. Il déclare que la Chine "paiera un prix élevé pour ses abus au Xinjiang" et la répression à Hong Kong. Il avait accusé Trump d’avoir fermé les yeux sur l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi au consulat d’Arabie saoudite à Istanboul, en 2018. Elu président, il a déclassifié le rapport de la CIA établissant l’implication personnelle du dirigeant saoudien Mohammed ben Salmane et a pris des mesures d’interdiction visant 76 ressortissants saoudiens. De Vladimir Poutine, dont les liens avec Donald Trump sont demeurés ambigus, Joe Biden a déclaré que c’était "un tueur".

Joe Biden a également renoué avec le multilatéralisme auquel Trump avait tourné le dos. Les Etats-Unis ont rejoint l’Accord de Paris sur le climat, se sont réinvestis dans l’OMC. Mais on ne sait pas s’il a l’intention de procéder au déblocage de l’OMC, décidée par son prédécesseur. Et c’est significatif. Car, comme le relève l'économiste Melvyn B. Krauss, professeur émérite à la New York University, dans un article publié par Project Syndicate apparemment sous l’emprise de la pensée protectionniste, Biden semble incapable d’envisager (avec les Européens) un accord commercial qui permettrait, par exemple, aux Allemands de se dégager du projet de gazoduc géant Nord Stream 2 ". Alors que celui-ci va créer une dépendance inquiétante vis-à-vis de l'Allemagne envers la Russie, en mécontentant fortement la Pologne et les Baltes. Biden n’a pas non plus levé les droits de douane anormaux décidés par son prédécesseur sur les importations d’acier et d’aluminium européens aux Etats-Unis. Il n’a pas rejoint non plus les accords commerciaux pilotés par le Japon en Asie orientale et Pacifique.

Lorsque Biden a abordé la politique étrangère, il a mis l’accent sur la Chine et les Etats-Unis, comme si l’Europe n’existait pas et que les Etats-Unis pouvaient gagner dans cette compétition sans la participation active des Européens. Pour les oreilles européennes, bien sûr, cela semble un peu trop proche du mépris qu’affichait Trump. (...) Par exemple, à ce jour, l’administration Biden n’a envoyé aucun vaccin en France, malgré le fait que l’un des alliés les plus fiables des Etats-Unis, le président Emmanuel Macron, fait face à une course serrée contre sa principale challenger, Marine Le Pen. Biden comprend clairement qu’une victoire de Le Pen serait un désastre pour l’UE et l’Alliance atlantique, le seul gagnant étant le président russe Vladimir Poutine.

Melvyn B. Krauss

C’est pourquoi Krauss résume la politique de Biden par cette formule "le New Deal de Roosevelt avec de puissantes touches de nationalisme trumpien". Mais comment articuler le "réalisme" en vertu duquel les intérêts nationaux des Etats-Unis doivent être privilégiés, avec le libéralisme cosmopolite qui place au premier plan les valeurs ? "Roosevelt n’a pas cherché à étendre son New Deal au reste du monde" remarque encore Joseph Nye Jr, qui vient de publier un livre à ce sujet, Do Moral Matters ? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump. Et il prend pour champ d’application la lutte contre la dégradation de l’environnement. Biden a bien fait d’inviter pour en discuter, à Washington, les dirigeants chinois (leur pays est le plus important émetteur de gaz à effets de serre de la planète), russes et saoudiens, quelles que soient les réserves que les Etats-Unis peuvent avoir quant au comportement de ces personnalités dans d’autres domaines. Il faut distinguer, dit-il, les intentions, les moyens et les conséquences. Et ne pas pratiquer un angélisme qui se prive de moyens en vue de buts qui ne sont jamais atteints.