Brexit : échappez-vous aux idées reçues ?

QUIZ | L'accord final sur les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après le Brexit compte près de 1 500 pages. Nous avons soumis plusieurs affirmations à l'expertise de Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, "think tank" sur l'Europe.

À partir du 1er janvier, les règles "post-Brexit" entrent en application entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Depuis la victoire du "leave" au référendum du 23 juin 2016, les négociations ont été âpres entre l'UE d'un côté et le Royaume-Uni de l'autre (d'abord Theresa May, puis Boris Johnson).

Le 31 janvier 2020, l'Union Jack est retiré du parvis du Parlement européen : les Britanniques ne font plus partie de l'UE, mais les conditions post-divorce restent à définir. Ces conditions se trouvent dans un accord de plus de 1 200 pages, 1 500 en comptant les annexes. Beaucoup de choses vont changer, mais quoi ? À vous de ne pas tomber dans le panneau.