Bulgarie : ces outsiders europhiles qui prennent les commandes

En Bulgarie, pays le plus pauvre de l’Union européenne, les sirènes du populisme ne sont pas parvenues à couvrir l’appel des europhiles. Les Bulgares ont accordé leur confiance à deux nouveaux venus à la politique, les businessmen Kiril Petkov et Assen Vassilev, plutôt qu’aux partis traditionnels.

Kiril Petkov et Assen Vassilev sont des hommes d’affaires. Deux quadragénaires formés à Harvard, aux États-Unis, encore totalement inconnus sur la scène politique en Bulgarie il y a six mois. Le premier a pourtant été nommé à la tête du ministre de l'Économie, tandis que le second devenait ministre des Finances dans le gouvernement du général Stefan Yanev en avril 2021.

Des nominations par intérim dans un gouvernement technique et sans partis, après la démission de Boïko Borissov et des scandales de corruption dans le parti de centre-droit des Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie (GERB). Mais des responsabilités qui les galvanisent. Ce que ces créateurs d’entreprises de 41 ans à peine découvrent dans l’appareil politique du pays le plus pauvre de l’Union européenne les pousse à agir.

Trois mois plus tard, forts d’une popularité inédite, Kiril Petkov et Assen Vassilev créent le mouvement anti-corruption, centriste et europhile Nous continuons le changement (PP en bulgare), et promettent de "travailler vite et bien" pour assainir l’administration bulgare et relancer l'économie avec des "gens intègres et de bons professionnels".

Si les citoyens bulgares ne se sont pas précipités aux urnes dimanche 14 novembre, pour le troisième scrutin législatif de l’année 2021, ceux qui ont exprimé leur voix ont renversé la table : le discours des deux outisders est arrivé en tête, avec 25 % des voix, devant le traditionnel parti de centre-droit, GERB (22 %). Le choix d’une politique constructive, et la condamnation des fausses promesses, portés notamment par une jeunesse qualifiée, urbaine et européenne. Avant le second tour de la présidentielle qui se tient ce dimanche.

La politique bulgare reste marquée par la chute du communisme. Depuis 1989, elle est animée l’opposition, à droite, au régime soviétique, réunie dans une coalition, le GERB, formée par des royalistes – le roi Siméon II, 84 ans, fut Premier ministre entre 2001 et 2005… – et les anciens dissidents anti-communistes – l’Union des forces démocratique, créée par le philosophe dissident Jeliou Jelev. De l’autre côté, à gauche, des anciens communistes, réunis dans le Parti socialiste bulgare, et un parti communiste modernisé.

Clivage villes-campagnes

Depuis le retour à la démocratie, les grandes figures politiques n’ont donc pas changé. Avec un partage assez stable de la Bulgarie : la droite dans les grandes villes, dont Sofia, la capitale, et la gauche dans les petites villes et les campagnes.

Jusqu’à cette année, qui a vu se structurer un nouveau désir chez une population déçue notamment du retard économique bulgare. Sur le plan sociologique, d’ailleurs, la composition du mouvement de Petkov et Vassiliev est édifiante : le plus grand nombre d’électeurs revendiquant un niveau d’études universitaires, par exemple. Et des jeunes, qui entretiennent des contacts à l’étranger, particulièrement marqués par la corruption et conscients de l’incapacité des partis traditionnels à amener la prospérité.

Car la Bulgarie a intégré l’Union européenne il y a déjà seize ans. Et depuis le 25 avril 2005, elle en demeure l’État-membre le plus pauvre. Et ni les europhiles ni les populistes, les partis de droite radicale, europhobes, comme le VMRO-Mouvement national bulgare, arrivé troisième aux élections de 2017, n’ont apporté de solution. (Tout au plus avaient-ils bloqué l'adhésion de la Macédoine du Nord à l’Union.)

Avec la victoire d’un parti de citoyens, la Bulgarie rejoint donc la Slovaquie dans le club des démocraties conduites par des dirigeants jeunes et plutôt épargnés par les vieux rapports de forces. En février 2020, les populistes et nationalistes slovaques étaient chassés du pouvoir par les « Gens ordinaires et personnalités indépendantes », un mouvement de centre-droit anti-corruption et pro-européen. Le pays est depuis conduit par Eduard Heger, un homme d’affaires de 45 ans qui a longtemps travaillé en États-Unis. Comme un air de famille.

Reste, pour les techno-quadras de Sofia à construire une coalition, à choisir les bons alliés, pour prendre le même chemin que le voisin slovaque. Les petits partis, d’un côté, comme Bulgarie Démocratique (6%), un mouvement libéral, européen et centriste, et Il y a un tel peuple (9%), du chanteur, de l’acteur, de l’homme de la télévision et de la radio, Slavi Trifonov. Le Parti socialiste bulgare, surtout, qui peut épargner au nouveau gouvernement les erreurs de jeunesse.

La nouvelle coalition pourra aussi compter sur le soutien de Roumen Radev, le Président de la République, très populaire pour avoir lutté contre la corruption et proche du Parti socialiste et qui devrait être réélu.