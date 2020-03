Ce que le Covid-19 fait au Moyen-Orient... Et à nos démocraties

Aux confins du monde | Quels peuvent être les effets de la pandémie sur les crises au Moyen-Orient ? La presse israélienne en particulier évoque un possible déblocage, à court terme, de situations jusque-là dans l'impasse. Dans une Europe confinée, où situer le curseur entre urgence sanitaire et libertés individuelles ?

Le coronavirus comme "faiseur de paix" au Moyen-Orient ?

La formulation provocatrice en une du quotidien Haaretz ce vendredi a de quoi interroger. Pourtant, constate Zvi Ba'rel, la crainte de la pandémie semble bien sur le point de "réussir là où les politiques irakiens avaient échoué" : quand le parlement de Bagdad avait demandé aux Américains au début de l'année de retirer leurs forces du pays, le Pentagone avait donné une fin de non-recevoir.

A présent, "les armées présentes dans la région sont en train de revoir toutes leurs stratégie", les Américains les premiers préparent un retrait de leurs bases en territoire irakien. Et les alliés occidentaux de la coalition anti-Daech dans la région en font déjà de même, comme l'analyse notre journaliste spécialiste du Moyen-Orient Christian Chesnot :

Le coronavirus permet aux troupes étrangères de s'en aller, tout en sauvant la face, analyse un fin connaisseur du Moyen-Orient, comme si l'épidémie précipitait la dissolution de la coalition anti-Daech.

Mais le désengagement occidental ne signifiera pas forcément la paix, nuance bien sûr Svi Ba'rel dans son article de Haaretz : les affrontements entre soldats turcs et syriens subsistent autour d'Idlib en Syrie et les dizaines de milliers de réfugiés piégés là-bas n'ont "rien, à commencer par l'eau courante, pour tenter de se protéger contre la pandémie".

Toujours vu d'Israël, l'urgence de la lutte contre le Covid-19 semble toutefois avoir raison de la crise politique tenace qui paralysait la gouvernance du pays depuis plus d'un an et que trois élections législatives de suite n'étaient pas parvenues à départager. Ce mercredi, le principal rival de Benjamin Netanyahou, le leader du parti centriste Blanc-Bleu Benny Gantz s'est fait élire à la présidence de la Knesset, le parlement israélien ; ce faisant, commente The Times of Israel, il a ouvert la voie à sa participation à un gouvernement d'union nationale avec le Likoud du Premier ministre, ce à quoi il s'était toujours catégoriquement opposé, lui en qui ses suppporters voyaient la seule chance d'en finir avec l'ère Netanyahou.

Gantz a "sacrifié sa carrière politique" pour collaborer avec Netanyahou "dans l'espoir de sauver sa patrie bien-aimée d'une crise politique impitoyable et sans issue", commente Aviv Rettig Gur dans The Times of Israel, et le spectre du coronavirus n'est bien entendu pas étranger à sa décision, dénoncée par ses partisans comme une "reddition sans combattre". La pandémie (qui a déjà fait plus de 3 000 contaminés et 19 morts en Israël) a "secoué" Benny Gantz dans ses certitudes politiques, et le fait de voir le camp Netanyahou continuer ses intrigues politiques malgré l'absolue urgence sanitaire semble avoir achevé de l’écœurer, de le convaincre que c'est avant tout de stabilité et d'union nationale qu'a besoin son pays.

Voilà qui a le mérite de confirmer cette prédiction faite par Lily Galili il y a quelques jours dans le Middle East Eye : "Benjamin Netanyahu restera dans l'histoire comme le seul être humain qui aura été sauvé par le coronavirus" en retenant pour un temps l'épée de Damoclès des procès en corruption qui menaçaient sa carrière politique, et en faisant du Premier ministre le seul et incontournable dirigeant en mesure de mener son pays à travers la pandémie.

Vient ensuite la question des moyens déployés pour éviter le pire en Israël : pour Refaella Goichman, à nouveau dans Haaretz, "Israël est la seule démocratie à utiliser ses services de renseignement pour traquer les victimes du Covid-19".

La journaliste fait référence à la décision du cabinet Netanyahou (sans en référer au Parlement ni à la Justice) d'autoriser l'utilisation des données mobiles des personnes contaminées pour surveiller leurs moindres déplacements et s'assurer qu'ils ne dérogent pas à la quarantaine stricte qui leur est imposée. En instituant cette cyber-surveillance, "Israël se rapproche bien plus des méthodes de confinement chinoises qu'occidentales", estimant sans véritable débat que l'impératif de lutte contre la pandémie prime sur la protection de la vie privée ou des libertés individuelles.

Comme un écho à ces propos, on lira dans le South China Morning Post un dossier consacré au "cauchemar du confinement en Europe".

Où le quotidien de Hong Kong, data-visualisation à l'appui, nous explique que si le vieux continent est devenu l'épicentre de la pandémie, c'est "parce qu'il n'a pas su tirer toutes les leçons de l'expérience chinoise en matière de confinement". Certes, Pékin a dans un premier temps chercher à dissimuler l'ampleur de l'épidémie, mais quand la Chine a mis en place le confinement de 60 millions d'habitants de Wuhan, elle l'a fait avec une arme redoutable : le principe du "grillage" ou quadrillage strict de tout le territoire de la ville, divisée en blocs d'habitations au sein desquels tous les habitants étaient identifiés et surveillés, placés sous le contrôle étroit d'équipes de travailleurs mobilisés pour mener des patrouilles en porte-à-porte où il s'agissait tout à la fois de prendre régulièrement la température des confinés, s'assurer qu'ils ne manquaient de rien... Mais surtout dénoncer toute possible violation des règles du confinement.

La conclusion qu'en tire The South China Morning Post, c'est que le confinement à l'européenne, d'abord mis en place en Italie avant d'être étendue à 11 pays en tout pour le moment, est voué à l'échec car il est beaucoup trop peu restrictif et surtout car il ne va pas au bout de sa propre logique, refusant la mise en place du quadrillage et de la surveillance généralisée des citoyens à la chinoise.

Les réponses de nos voisins sont fonction de leurs traditions politiques… Et parfois des intérêts conjoncturels de leurs dirigeants, comme nous l'explique ici Louise Bodet de la rédaction internationale de France Culture :