Cérémonies du Débarquement : de la victoire militaire au triomphe de la paix

• Crédits : Nathalie Lopes - Radio France

La secrétaire d'Etat aux Armées Geneviève Darrieussecq voit dans le Débarquement une victoire de la coopération internationale et du multilatéralisme. Vous êtes d'accord avec cette vision des choses ?

On peut effectivement être entièrement d’accord avec madame la secrétaire d’Etat, dans la mesure où les alliés ont réussi à cimenter une coalition. Or les Allemands, qui avaient comme alliés l’Italie et le Japon, ne sont jamais parvenus à véritable faire marcher cette coalition.

Donc c’est effectivement une victoire du multilatéralisme avec un petit bémol près, il n’y a pas eu véritablement synergie entre l’Est, Union Soviétique et l’ouest les anglos américains.

Il y a eu une synergie on va dire diplomatique. Personne n’a engagé, par exemple, de négociation pour une paix blanche, mais sur le plan militaire et stratégique qu’il n’y pas eu véritablement de coordination entre l’Est et l’Ouest.

Mais le multilatéralisme c’est un concept d’aujourd’hui, peut-on le plaqué à événement historique comme le débarquement ?

On peut ré-interpréter le terme de multilatéralisme, si on estime que les Etats poursuivent leurs intérêts nationaux. Mais que ces intérêts nationaux peuvent parfois à transcender par un intérêt commun dans lequel chaque intérêt national trouve son compte. Si effectivement on donne au multilatéralisme cette définition-ci, dans ce cas là on est effectivement dans un cadre de multilatéralisme, c’est à dire que les Etats-Unis ont réussi avec le Royaume Unis et avec ce que les alliés appelaient les petits alliés, minor allies,ils ont véritablement réussi à créer une coalition. Alors ensuite qu’on appelle cela multilatéralisme ou non, c’est quand même un phénomène tout à fait important.

Aucun pays, même les Etats-Unis, n'avait les moyens d'affronter seule la puissance nazie ?

Dans une certaine mesure, on peut dire que l’Union Soviétique a affronté seul le pouvoir nazi parce que, il faut le souligner avec force, la victoire elle a été gagné dans les steps Russe beaucoup plus qu’à l’Ouest. Donc l’Union Soviétique a mené au fond, dans une certaine mesure, seule la Seconde Guerre Mondiale de 1941 à 1943, voir 1944.

Ceci dit cette Union Soviétique qui se défend seule, elle a réclamé l’aide de ces puissants alliés, notamment de la puissante Amérique.

Dès 1942, l'ambassadeur Molotov dans un voyage à Londres , puis à Washington, réclame à haut crie l’ouverture d’un second front.

• Crédits : INP - AFP

Les Américains ont joué bien sûr un rôle majeur le 6 juin 1944, mais les Britanniques aussi. Et on a peut-être tendance à l'oublier ?

Là où vous avez entièrement raison,c’est que nous avions pour tout un ensemble de motifs , une américanisation de la mémoire je pense que la principale raison, et pour une large mesure Hollywood qui a était le principal vecteur mémoriel du débarquement et donc à partir du moment où Hollywood au fond fait du débarquement une opération seulement américaine, comme on le voit dans le film Spilberg “ Il faut sauver le soldat Ray” . Les Britaniques, et je ne parle même pas des Canadiens passent à la trappe.

La participation française au 6 juin se résume aux 177 hommes du Commando Kieffer. La France libre n'avait pas les moyens de s'engager davantage ?

la question doit se dédoubler :

Première élément : vous avez des Français qui combattent, vous avez en gros cents milles hommes. mais ces Français combattent principalement en Italie. Donc pour des raisons logistiques, il a été décidé que les Français ne participeraient pas au débarquement au débarquement en Normandie.

De fait la participation est symbolique. La seconde division blindés du général Leclerc n’interviendra que tardivement, mais si bien entendu, sa contribution dans la libération Paris mérite d'être mentionné,

Donc le gros des troupes française va servir pour le débarquement en Provence le 15 août 1944, là les Français composent le deux tiers des troupes.

• Crédits : PHOTOSVINTAGES / PHOTO12 - AFP

Donc la France, il faut de toute façon, il faut bien le souligner, n’a absolument pas les moyens de dicter sa loi, ne serait ce que parce que ce sont les américains, dans une très large mesure, qui équipent les forces Françaises.

On peut dire que le Débarquement, c'est le triomphe du monde anglo-saxon sur le vieilles puissances européennes ?

Alors on peut dire que, effectivement, le débarquement c'est le triomphe du monde anglo-américain sur le vieux monde mais l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, fait partie de ce vieux monde

Olivier Wieviorka d'un point de vue militaire est-ce que le débarquement reste un cas d'école un modèle de réussite qui a inspiré d'autres opération militaire de ce type?

Je ne pense pas dans la mesure où le débarquement si vous voulez donné ne correspond pas ne répond pas un plan militaire particulièrement original. Le débarquement. ce n'est pas la bataille de Cannes le débarquement ce n'est pas la percée dans les Ardennes défini par Manstein. Donc si voulez le plan Overlord n'est pas un plan d'une originalité folle. Ce qui en revanche et tout à fait stupéfiante, c'est dans ce que les militaires appelle la capacité de projection des troupes donc là effectivement on est dans une réussite totale mais qui une réussite et j'ai envie de dire beaucoup plus logistique que stratégique.

Olivier Wieviorka est-ce que vous voyez une évolution dans les commémorations du débarquement célèbre cette année le 75e anniversaire est-ce qu'il y a une nuance entre le 75e et le 70e le 60e anniversaire du débarquement ?

Absolument, il faut bien rappeler que le débarquement la commémoration du débarquement a été au départ c'est-à-dire jusqu'en 1984 grand un une affaire militaire c'est-à-dire que c'était les généraux qu'on a pas vu aujourd'hui c'était les généraux donc qui présidait au cérémonie des généraux ou les amiraux d'une part. Et d'autre part que c'était d'abord et avant tout une commémoration anglo-américaine. Chacun sait que le général de Gaulle en 1964 a refusé de se rendre sur les plages du débarquement affirmant que puisque la France n'avait pas été associé à la préparation de l'opération, il était hors de question que le général de Gaulle se déplace.

En 1984 changement de paradigme François-Mitterrand à l'idée de génie de totalement métamorphoses et les contours de la commémoration essaie de commémoration d'une part passer du registre militaire au registre civil désormais. Ce sont les chefs d'État qui sont présents. D'autre part on ne célèbre pas une victoire le débarquement est placé sous les auspices grand un de la construction de la Paix grande de la construction européenne donc on fait du débarquement en font un jalon vers la paix sur le vieux continent un jalon dans la construction européenne. Et 3e différence majeure le débarquement devient de plus en plus oecumenique en d'autres termes les Allemands sont invités alors 1984 il faut le rappeler Helmut Kohl déclinent en affirmant qu'il ne vois pas pourquoi il viendrait commémorer une défaite.

• Crédits : Philippe Bouchon - AFP

La grande évolution 2004, Gerhard Schroder qui lui en revanche souligner que le débarquement a marqué le premier Châlons vers la libération du nazisme pour l'Allemagne. Autres éléments importants l'association de la Russie avec la présence il y a 5 ans de Vladimir Poutine.

Donc c'est la paix qui l'emporte sur la victoire militaire ?

Absolument, et d'ailleurs les commémorations le premier volet, aujourd'hui 5 juin, on bien été l'accès sur cette idée avant qu'il y avait au fond d'une paix que ces hommes et femmes étaient des combattants de la liberté mais combattants de la liberté non pas comme on pouvait l'entendre à l'époque de la guerre froide, le camps de la liberté contre l'Axe soviétique du mal, une liberté qui concerne l'ensemble des peuples.

Est-ce que c'est pas un peu risqué d'oublier le volet militaire du débarquement.?

Bien entendu, mais il faut bien se rappeler et les discours qui ont été prononcé le rappel avec force que la mémoire et la commémoration entretien d'un rapport disons distendu avec l'histoire

Lorsque vous avez eu aujourd'hui la commémoration du débarquement, où le récitant, ou la récitante l'occurrence évoquer les succès de l'Industrie britannique, on peut sourire quand on sait par exemple les Britanniques ont été incapable de fabriquer des chars pour la Seconde Guerre mondiale et que les deux tiers des chars qui serve dans les unités bien des Britanniques ont été fournis par l'Oncle Sam.

Donc l'industrie britannique n'a pas été à la hauteur pour tout un ensemble de raison et c'est largement reposer sur les États-Unis.

Mais, il y a un temps pour la commémoration et un temps pour l’histoire.