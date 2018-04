Charles Haquet: "Viktor Orban n'a pas d'idéologie, son projet de vie est de rester au pouvoir."

Écouter Écouter Retour de Hongrie avec Charles Haquet Retour de Hongrie avec Charles Haquet

Dimanche prochain, les Hongrois seront invités à se rendre aux urnes pour des élections législatives, un scrutin uninominal majoritaire à un tour, avec une dose de proportionnelle.

D’après les sondages, le Fidesz, le parti au pouvoir de l’actuel premier ministre Viktor Orban, est en bonne voie pour l’remporter. Mais le Jobbik, la formation nationaliste, d’extrême-droite, anti-européen et antisémite est crédité de 15% à 20% des voix et s’annonce donc comme la deuxième force politique du pays et il a bien l’intention de tout faire pour déstabiliser le parti du premier ministre sortant. Et par ailleurs la possibilité d’un « front anti-Orban » n’est pas à écarter complètement.

Une émission préparée par Samuel Bernard.