Chine : la diplomatie des « loups guerriers »

Elle a largement rompu avec la politique du « profil bas » prôné par Deng Xiaoping dans les années 1980, ou celle de l’émergence pacifique des années 2000. Dans la revue Politique étrangère, Marc Julienne et Sophie Hanck analysent l’offensive de la « diplomatie du loup guerrier », référence au film Wolf Warrior 2, grand succès du box-office chinois en 2017. Développée notamment sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook (interdits en Chine), elle s’est révélée particulièrement véhémente en France où l’on se souvient qu’au printemps 2020, le site de l’ambassade chinoise avait accusé les personnels soignants des EHPAD d’avoir abandonné leur poste, "laissant mourir leurs pensionnaires de faim et de maladie". Depuis juillet 2020, un Centre de recherche sur la pensée diplomatique à Pékin s’emploie à définir la ligne de cette nouvelle diplomatie "aux caractéristiques chinoises". Si elle "repose sur des principes peu explicites » (communauté de destin partagé pour l’humanité, coopération gagnant-gagnant, développement...), elle révèle sous l’affichage « une dimension plus belliqueuse". Un document publié dans le Quotidien du Peuple inscrit "l’esprit combattant" prôné par Xi Jinping dans la doctrine diplomatique et souligne que la Chine mène "une guerre diplomatique, juridique et d’opinion pour contrer les actes hégémoniques des États-Unis". Mais les auteurs observent, au vu de sondages récents, notamment en Europe, que l’image de la Chine s’est dégradée durant la pandémie et que si la nouvelle posture "est efficace pour exalter le nationalisme en interne, ses résultats sur le plan international apparaissent globalement contre-productifs".

Dans Le Monde, Thierry de Montbrial engage l’Allemagne à faire un choix "entre élargir ses relations avec Moscou et Pékin ou, au contraire, renforcer sa dépendance à l’égard de Washington". Avec "l’éclatement de la rivalité sino-américaine, le monde est véritablement entré dans le XXIe siècle".

La doxa atlantiste du temps de la guerre froide est périmée, qu’on le veuille ou non. Les rapports de puissance de la géopolitique classique n’ont rien perdu de leur pertinence, mais la géoéconomie en a accru considérablement la complexité.

Aux candidats à la succession de la chancelière allemande "ces questions se posent et leurs réponses engageront, pour une large part, l’avenir de l’Europe et au-delà". Le temps n’est plus où l’Allemagne "a bâti sa puissance en bénéficiant à plein du protectorat américain pour sa sécurité et d’un commerce international dépolitisé qui a notamment fait la fortune de son économie". Aujourd’hui, la tendance à la démondialisation "est moins une réduction radicale de l’interdépendance qu’un combat sans merci en vue du contrôle de nœuds critiques liés à l’accès aux matières premières, aux produits stratégiques (comme les semi-conducteurs) et, plus généralement, aux chaînes d’approvisionnement".

Diplomatie de la dette

Des chercheurs, dont ceux du Kiel Institute, une référence en matière d’économie mondiale, ont pu analyser 100 contrats de prêts consentis par la Chine à 24 pays en développement, révélant des clauses abusives. Dans Libération, Laurence Defranoux rend compte du rapport publié le 31 mars, intitulé "Comment la Chine prête".

Des clauses de confidentialité exigeant que les conditions du prêt, voire l’existence du prêt lui-même, soient gardées secrètes, des garanties de remboursement imposées en dehors des règles internationales, des clauses liant le prêt au soutien à la Chine dans les instances internationales…

Et ce n’est qu’une partie des milliers de contrats de prêts signés par la Chine, désormais le plus grand créancier au monde. Les taux sont assez proches de ceux pratiqués dans le reste du monde, 2% sur 20 ans. Mais les conditionnalités sont largement exploitées pour fournir au créancier des avantages compétitifs, économiques et diplomatiques considérables. Les clauses de confidentialité empêchent de mesurer l’ampleur de l’endettement du pays débiteur. Et des clauses collatérales "prévoient le contrôle des revenus d’exploitation de l’opération qui a été financée". Une autoroute financée par un emprunt chinois peut voir les recettes des péages revenir au créancier, ce qui est contraire aux règles du financement international qui "imposent de séparer les opérations de prêt des opérations de recettes". Il y a aussi les clauses de recouvrement du prêt par aliénation de la propriété, lorsque les débiteurs peinent à rembourser, alors que la Chine ne reconnaît pas le mécanisme de restructuration des dettes du Club de Paris.

Le Sri Lanka a dû ainsi transférer le contrôle du port de Hambantota à un opérateur chinois.

Certaines clauses imposent aussi de ne pas prendre sans l’accord de la Chine des mesures de politique intérieure sur les infrastructures financées et par exemple, pour un gouvernement élu, de s’engager à ne pas supprimer les péages. Mais c’est surtout en matière de politique étrangère que les conditions s’avèrent le plus léonines.

On savait que la rupture des relations diplomatiques avec Taïwan était exigée des États qui acceptaient un prêt de Pékin. On a désormais la preuve que les contrats exigent que les pays débiteurs ne s’opposent pas à la Chine dans les instances internationales. Ce qui expliquerait que 46 pays ont soutenu la politique de la Chine menée au Xinjiang contre les Ouïghours cette année aux Nations unies.

