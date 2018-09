Claire Meynial : "Au Nicaragua, des hommes cagoulés et armés kidnappent les opposants"

Grande reportrice pour le magazine Le Point et lauréate du prix Albert Londres 2016, Claire Meynial nous revient du Nicaragua qui traverse l'une des plus longue crise politique de son histoire. Depuis 5 mois, les manifestants y sont arrêtés, torturés, tués, mais la mobilisation ne faiblit pas.

Depuis avril dernier, le pays connait des manifestations régulières. La riposte policière est très brutale et a déjà causé plus de 320 morts et au moins 2000 blessés, sans compter les centaines d’arrestations.

Le président, Daniel Ortega, ancien héros de la révolution sandiniste - qui avait renversé la dictature en 1979 - tient le pays depuis 11 ans, après un premier passage au pouvoir dans les années 1980, et visiblement il ne compte pas lâcher le pouvoir.

"Cet amour de la base pour l'image des révolutionnaires s'est considérablement effrité depuis qu'ils se sont mis à massacrer les gens dans la rue."

Claire Meynial s'est rendue sur place et a été témoin de la lourde répression du régime de Daniel Ortega. La journaliste lauréate du prix Albert Londres 2016 est resté dans ce pays situé sur l’isthme centraméricain pendant 15 jours visitant les villes de Managa, Léon et Masaya.

"Tout le monde s'en va, certains s'en vont parce qu'ils ont manifesté une fois, d'autres parce qu'il n'ont plus de travail."

Dans ce long bras de fer contre un mouvement de protestation déterminé à faire tomber le régime, le gouvernement semble perdre progressivement du terrain : les mobilisations ne faiblissent pas et l’Eglise, allié historique du régime sandiniste, s’est semble-t-il rangée dans le camp de l’opposition.

Alors Daniel Ortega a-t-il une base politique suffisante pour conserver les rênes du pouvoir? Jusqu'où ira le régime dans sa volonté de réprimer toute contestation ? Le pays peut-il tomber dans la guerre civile ?

