Comment Poutine peut-il sortir de la guerre ?

Quand il a lancé l'offensive contre l'Ukraine, Vladimir Poutine disait vouloir "démilitariser" et "dénazifier" le pays, laissant planer un certain flou sur ses intentions. Renverser Zelensky et le remplacer par un pouvoir à la solde de Moscou ? Annexion partielle ou totale de l'Ukraine? L'attaque est en tout cas lancée simultanément sur plusieurs fronts dès le début de la guerre. Aujourd'hui, la Russie promet de réduire "radicalement" son activité militaire. Une décision nécessaire pour "accroître la confiance" a déclaré hier à Istanbul le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomine. La "neutralité et le statut non nucléaire de l'Ukraine" sont actuellement au cœur des discussions entre Russes et Ukrainiens. Mais à quelles conditions Vladimir Poutine peut-il accepter de mettre fin à la guerre? Et à quel point les déclarations de la Russie peuvent-elles être prises pour "argent comptant" ? Pour la politologue Hélène Blanc, spécialiste de la Russie et du monde slave, la prudence reste de rigueur. "Poutine manie à la perfection le double langage, personne ne sait exactement ce qu'il va faire".

À quelles conditions Vladimir Poutine peut-il accepter de stopper sa guerre ?

Je suis sûre d'une chose : Poutine ne peut pas perdre la face, c'est clair. Ni à ses propres yeux, ni aux yeux des Russes, ni surtout aux yeux de l'occident. Si les deux belligérants arrivent enfin à se mettre d'accord, si enfin on trouve des solutions pour sortir de cette terrible guerre, j'ai peur que ça soit au détriment de l'Ukraine qui devra sans doute sacrifier une partie de son pays. Il faut que Poutine parte avec quelque chose, vous comprenez ? Beaucoup de spécialistes ont pensé qu'il allait aller jusqu'à Kiev, qu'il allait faire tomber le gouvernement et qu'il allait mettre à la place de Zelensky un président à sa botte, un président pro-russe. Apparemment, ce n'est plus dans ses projets. Le porte-parole du Kremlin a dit que les forces russes allaient se concentrer maintenant sur Lougansk et Donetsk. Bon. Mais en fait il n'y avait qu'un tiers de cette zone qui était plus ou moins sous le contrôle des séparatistes pro russes. La zone elle-même est beaucoup plus vaste que ce que l'on pense. C'est une grande partie de l'Ukraine. Alors est-ce que maintenant Poutine va décider que cette partie de l'Ukraine appartient à la Russie ? Ou toute l'Ukraine? Il n'y a que lui qui le sait.

Est-il possible de lui faire confiance dans l'organisation d'une sortie du conflit ?

Le problème est là. Pourra-t-on construire avec Poutine un langage commun ? Vous savez, lui, à part menacer, il ne dit rien. Cela va être difficile de restaurer une confiance vis à vis de Vladimir Poutine. Il est narcissique, paranoïaque. Il a un double langage et ment beaucoup. Ca, on lui a appris au KGB. Le premier précepte qu'on vous apprend quand vous entrez pour faire vos classes au KGB, la première phrase qu'on vous apprend comme un précepte à appliquer absolument c'est : "Tout agent a un cerveau pour surveiller sa langue et dissimuler sa pensée". Et ça, il le fait avec beaucoup de brio. Il mène aussi une guerre psychologique, il menace d'un tas de choses juste pour que l'on se tienne tranquilles. Mais l'armée russe n'est plus ce qu'elle était. Ce n'est plus la grande armée rouge et ce n'est même plus la grande armée russe. C'est une armée hétéroclite où l'intendance ne suit pas. Elle manque de produits alimentaires, d'essence, de plein de choses. Poutine se heurte aussi à une Europe soudée, à une Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ressuscitée. Pour autant, l'insulter comme le fait Joe Biden, mettre de l'huile sur le feu, ce n'est pas forcément une bonne idée car un jour il faudra bien qu'on élabore avec lui un avenir. Il est clair en tout cas que l'Europe devra reconsidérer ses relations avec la Fédération de Russie. Jusqu'à présent, nous avons fait l'erreur de laisser la Russie avoir des relations bilatérales avec les pays de l'Union européenne. Désormais il faudra une politique globale, à 27, face à la Russie. Je pense que nous en sommes capables.

Y a-t-il aujourd'hui une possibilité d'opposition dans le cercle de pouvoir de Poutine ?

C'est assez difficile de savoir ce qui se passe exactement dans ce cercle. Les oligarques proches de Poutine lui doivent tout. Je n'imagine pas une révolution de palais. Ils ont depuis plus de 20 ans commencé à piller les richesses de la Russie en toute impunité, protégés par Poutine qui leur a expressément dit qu'ils ne devaient en échange pas se mêler de politique. Autour de lui, il y a aussi des membres du FSB et quelques ministres. Mais comme vous avez peut-être pu le voir dans des vidéos, ses collaborateurs sont souvent malmenés. Poutine les met sur le grill, joue avec eux au chat et à la souris, les réprimande. Personne n'ose prendre d'initiatives. Ils savent trop ce qu'ils risquent. Je pense que tous les gens qui l'entourent ont peur de lui. S'opposer à Poutine, c'est risquer sa liberté et sa vie. Le Parlement est une chambre d'enregistrement. L'opposition est anéantie. Tout cela ne rend pas optimiste. Je ne vois pas ce qui pourrait le déstabiliser aujourd'hui.

*Experte du monde russe, Hélène Blanc a écrit de nombreux essais et articles sur la Russie de Poutine. Elle vient de publier un roman très documenté, "Bons baisers de Moscou".