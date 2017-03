Comprendre la guerre au Yémen en six dates

L'ANTISECHE | Cette semaine, cela fera deux ans que le Yémen est le théâtre d'une guerre entre des rebelles yéménites chiites et une coalition de pays arabes menée par l'Arabie Saoudite et soutenue par les Etats-Unis. Retour sur les moments qui ont structuré ce conflit.

• Crédits : Abdulnasser Alseddik / ANADOLU AGENCY - AFP

La guerre actuelle au Yémen était au départ un conflit tribal et confessionnel interne à ce jeune pays, créé en 1990. Mais désormais, l'enjeu est régional et implique deux puissances voisines : l'Arabie Saoudite et l'Iran. Retour sur les raisons de cette guerre.

2004 : La rébellion des chiites de Saada

Dans le nord du pays, dans le gouvernorat de Saada, à la frontière avec l'Arabie Saoudite, les chiites zaydites entrent en conflit avec le pouvoir central de Sanaa. Le Yémen est majoritairement sunnite, mais compte une forte minorité chiite : 40% de la population. Ces derniers estiment être mis à l'écart de la vie politique et économique du pays. S'en suivent des manifestations et des heurts avec le pouvoir central qui dénonce une rébellion. La police tue des dizaines de contestataires et en arrête des centaines.

Le meneur de la contestation, Hussein Badreddine al-Houthi, qui donne son nom aux rebelles ("houthistes"), est tué en septembre 2004 par les autorités. A cette date, le conflit connaît une inexorable et violente escalade.

2009 : Le conflit prend une dimension régionale

En cinq ans, les rebelles ont gagné du terrain, notamment le long de la frontière avec l'Arabie Saoudite où le face à face avec l'armée saoudienne fait plusieurs morts de part et d'autre. L'armée saoudienne effectue ses premières frappes aériennes. Par ailleurs, l'Iran est soupçonné de participer au conflit en fournissant des armes aux rebelles.

2011 : La chute du président Saleh

Dans la foulée du printemps arabe en Tunisie et en Egypte, le Yémen connaît une série de manifestations populaires qui démarrent au début de l'année 2011. Les rebelles houthistes se joignent à la contestation lancée par des étudiants.

Malgré les annonces du président Ali Abdallah Saleh concernant l'organisation anticipée d'élections et une révision de la Constitution, les manifestations ne faiblissent pas et se terminent souvent par une répression sanglante. Il faut l'intervention des Etats-Unis et des pays du Golfe pour négocier le départ du président Saleh. Ce dernier accepte de céder le pouvoir dans le cadre d'un accord de transition. Début 2012, le vice-président Abd-Rabbo Mansour Hadi prend la tête du pays puis remporte les élections organisées dans la foulée.

Pendant cette période, Al Qaïda dans la Péninsule Arabique (AQPA) profite du chaos pour étendre son influence territoriale.

2014 : Les Houthistes rejettent le projet de Fédération

En janvier, l'instance chargée du dialogue national préconise de transformer le pays en Etat fédéral composé de six provinces. Le projet prévoit que le gouvernorat de Saada, fief des rebelles chiites, soit intégré à un territoire plus vaste au sud. Mais les Houthistes refusent : ils demandaient une région qui leur soit propre et un accès à la mer.

Dès l'été 2014, les rebelles reprennent leur offensive et étendent leur influence. En septembre, ils entrent dans la capitale Sanaa. En janvier 2015, ils assiègent le palais présidentiel. En mars, ils contrôlent Taëz, plus au sud. La troisième ville du pays.

2015 : Intervention de la coalition arabe

• Crédits : Visactu

En mars 2015, le président Hadi fuit Aden, où il avait trouvé refuge après le siège du palais présidentiel de Sana. Il rejoint l'Arabie Saoudite. Dans la nuit du 25 au 26 mars, l'armée saoudienne, à la tête d'une coalition arabe soutenue par les Etats-Unis, bombarde le palais présidentiel déserté, l'aéroport international, une base militaire et le bureau politique des rebelles. Le président iranien condamne une "agression militaire" et une "démarche dangereuse".

A ECOUTER Mais que font l'Arabie Saoudite et ses alliés au Yémen ? Du Grain à moudre. 16 septembre 2015

2017 : les ravages d'une "guerre oubliée"

• Crédits : Stringer - AFP

En deux ans de bombardements et de combats, l'ONU estime que près de 7.700 personnes sont mortes, principalement des civils, et plus de 40.000 blessées.

La communauté internationale s'inquiète aussi du nombre de bavures ou d'attaques intentionnelles de la part de coalition contre des civils. Fin 2015, au moins 131 personnes, dont des femmes et des enfants, sont tuées dans le bombardement d'une salle où était célébré un mariage. En octobre 2016, c'est une cérémonie funéraire qui est visée. Bilan : plus de 140 morts.

Par ailleurs, l'ONU pointe le risque de famine. Selon l'organisation, 14 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire, dont sept millions d'insécurité alimentaire sévère. Dans certains gouvernorats, 70% de la population lutte pour se nourrir. Les enfants sont particulièrement touchés.