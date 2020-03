Conséquence de l'impréparation des Occidentaux : la Chine dispute le leadership mondial aux USA

La santé mondiale estun bien public collectif. La riposte ne peut donc être que multilatérale, écrit l’économiste italienne Paola Subacchi.

Seule une riposte, harmonisée au niveau mondial par le G 20, peut empêcher la crise sanitaire de déboucher sur une crise économique désastreuse

Si le COVID-19 a bien le taux de mortalité, autour de 1 % des personnes qui en tombent malades, le nombre de morts qu’il va provoquer pourrait être comparable au coût humain de la Seconde guerre mondiale, écrit-elle. Et encore s’agit-il des estimations basées sur un taux de mortalité que l’OMS l’a révisé récemment à la hausse.

« Dans nombre de pays avancés, _les systèmes de santé courent le risque de s’effondrer_. Et dans les pays en développement, les infrastructures de santé sont bien trop limitées pour faire face à une pandémie. » La coopération internationale est indispensable.

Les conséquences économiques vont être effarantes. Là aussi, si les Etats imaginent y faire face de manière isolée, tout ce qu’ils parviendront à faire, c’est de tenter de se défausser de la crise sur les autres. Car les politiques fiscales, et surtout monétaires, prises sans coordination, ressembleront à une partie de patate chaude, chacun tentant de s’en sortir au détriment des autres.

Non, ce qu’il faut, c’est une riposte globale et harmonisée. Et l’outil adéquat pour tenter d’y parvenir, c’est le G 20. Comme lors de la crise de 2008. Cette année, il est présidé par l’Arabie saoudite. Ryad a convoqué un sommet virtuel des chefs d’Etats des vingt pays les plus riches du monde cette semaine. Il y avait urgence, en effet. Car pour le moment, les Etats donnant le spectacle d’un sauve-qui-peut individuel, aggravent l’inquiétude générale.

Le sommet virtuel, organisé par Ryad cette semaine, doit prendre des mesures d'urgence pour rassurer le monde des affaires

C’est une excellente chose d’avoir choisi la formule du sommet virtuel. Les chefs de gouvernements doivent donner l’exemple de la « distance sociale » et éviter tous les rassemblements. Le G 20 devrait créer un fonds d’urgence pour coordonner la production et la fourniture d’équipement de lutte contre le coronavirus (kits de tests, masques de protection) au niveau mondial. Partout, même dans les pays développés, en Europe et en Amérique du Nord, on constate leur manque criant. L’OMS devrait être invité, comme le sont déjà le FMI et la Banque mondiale.

Enfin, c’est au G 20 qu’il revient de décider d’un programme d’urgence de soutien à l’économie mondiale, afin d’éviter les comportements égoïstes, mais à courte vue, par lesquels certains Etats pourraient être tentés, comme les dévaluations compétitives, ou le recours à la hausse des droits de douane.

Le monde des affaires est actuellement gagné par la peur. Ce climat d’angoisse ne peut qu’aggraver la crise économique qui résultera inéluctablement de la mise en panne d’une partie importante de l’activité productive durant une période dont nul ne peut prédire la durée. Les acteurs économiques ont besoin de sentir que le monde ne va pas à la dérive et que les Etats ont pris, ensemble, des mesures de nature à faire face à la crise, tant sur le plan sanitaire qu’économique.

Le "grand récit chinois" de la gestion du COVID - 19 : Pékin est en train de gagner la guerre de propagande

Dans la revue Foreign Affairs, deux spécialistes américains de la zone Asie-Pacifique s’inquiètent de l’amateurisme de l’administration Trump et mettent en garde contre le risque de voir un leadership chinois prendre la place laissée vacante par Washington, à l’occasion de cette crise sanitaire.

Le gouvernement chinois a lancé une formidable campagne de propagande, écrivent Kurt M Campbel et Rush Doshi pour imposer un récit démontrant la supériorité de sa gestion de crise sur l’incompétence des Occidentaux.

Pourtant, le pouvoir communiste aurait mérité de sévères critiques pour la manière dont il a dissimulé pendant au moins cinq semaines la réalité de la crise sanitaire qui avait éclaté, dès novembre 2019, dans la ville de Wuhan.

Il a perdu un temps précieux à tenter d’étouffer l’information, en persécutant ceux qui tentaient de prévenir le pays du déclenchement de l’épidémie. Il a limité les capacités de l’OMS à venir enquêter sur place. Il a truqué délibérément les données en sa possession sur l’expansion de l’épidémie – ce qui a conduit le reste du monde à sous-estimer la gravité de la situation sanitaire. En janvier et février, on a évoqué la possibilité d’un « Tchernobyl sanitaire chinois » ; d’une possible chute du régime, provoqué par ces défaillances.

Mais dès mars, la direction chinoise a su habilement renverser la vapeur. Grâce aux mesures draconiennes adoptées (mise en quarantaine de villes entières, confinement rigoureux, interdictions de déplacements, fermeture d’un grand nombre d’entreprises, fourniture massive de moyens de protection, déploiement de moyens militaires, etc.), le régime a voulu démontrer la supériorité de son modèle autoritaire de contrôle des populations sur le laxisme et le laisser-aller des démocraties.

A présent, l’effort de remodelage de l’opinion publique mondiale dans un sens favorable à la Chine va jusqu’à nier que le COVID-19 soit d’origine chinoise – malgré l’évidence ! Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a carrément accusé les militaires américains d’avoir introduit le virus à Wuhan. Et des « campagnes de désinformation dignes de la Russie » se déploient sur les réseaux sociaux pour accréditer cette version extravagante.

A l’heure du numérique, sur le terrain de la guerre de propagande aussi, les régimes autoritaires semblent plus performants que les Etats démocratiques, qui soont obligés de tolérer l’opposition - et la désinformation…

"La solidarité européenne, c'est un conte de fées." L'aide chinoise, elle, est concrète et immédiate...

Enfin, la Chine met en scène l’aide, réelle et concrète, qu’elle apporte à d’autres Etats dans la lutte contre l’épidémie. Alors que l’Italie est devenue l’un des pays le plus touchés par l’épidémie, c’est la Chine qui a répondu à ses appels au secours, en lui envoyant deux millions de masques, 100 000 respirateurs et 50 000 kits de test. « La solidarité européenne, c’est un conte de fées », a déclaré le président serbe, Aleksandar Vucic. Le seul pays qui peut nous aider, c’est la Chine. » Et son pays a, en effet, reçu de grandes quantités de matériel de lutte contre l’épidémie envoyé par ses amis chinois, alors que l’UE était aux abonnés absents… La Chine a également fourni 250 000 masques de protection à l’Iran.

En face, l’inaction de Washington est stupéfiante

Le président Trump a annoncé la fermeture des Etats-Unis aux visiteurs européens sans avoir pris la peine d’en avertir les chefs de gouvernement. Il a tergiversé longuement avant de prendre la mesure du danger pour la santé des Américains. Et lorsqu’il a semblé le faire enfin, c’était pour découvrir combien son pays était mal préparé à une crise sanitaire : la Réserve stratégique nationale, censée comporter les médicaments et équipements sanitaires indispensables s’est révélée tragiquement insuffisante. On estime qu’elle ne couvre que 1 % des masques de protection et 10 % des respirateurs nécessaires.

Les gouvernements américains successifs avaient misé sur… les importations chinoises. 95 % des antibiotiques consommés aux Etats-Unis sont fabriqués en Chine. Confie-t-on des fournitures aussi stratégiques à son rival, à son adversaire ?

Durant la crise de l’Ebola, en 2014-2015, Barack Obama avait organisé, depuis Washington, la puissante coalition d’Etats qui est parvenue à juguler l’expansion du virus. Les Etats-Unis avaient pleinement joué un rôle de leader. Cette fois, ils s'en montrent absolument incapables, alors que la Chine paraît non seulement désireuse de prendre le relais, mais apte à l’assumer.

Les Américains devraient se méfier : c’est souvent à l’occasion d’une crise que le déclin d’une ancienne grande puissance est acté. Et les auteurs d’évoquer la crise de Suez de 1956, lorsque les Anglais et les Français découvrirent soudain que leurs pays avaient cessé d’être des puissances mondiales…

La seule manière, pour les Etats-Unis libéraux et démocratiques, d’éviter le déclassement et le remplacement par la Chine, communiste et autoritaire, dans le rôle de leader mondial serait d’être les premiers à découvrir le vaccin que tous espèrent contre le COVID-19. Sinon, les historiens qualifieront l’ère Donald Trump comme celle du déclin de l’Empire américain.