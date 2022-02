Crise migratoire : quand la Lituanie se barricade

voir( 2 min )

La question migratoire était à l’ordre du jour de la rencontre des ministres de l’Intérieur des pays membres de l’Union européenne ce 2 février 2022 à Tourcoing. Au programme, la réforme de l’espace Schengen, dans un contexte tendu aux lisières de la zone de libre circulation des personnes

L’été dernier, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a organisé une vague migratoire sans précédent chez ses voisins, et notamment en Lituanie. Du jamais vu pour la petite République balte, qui a dû gérer seule l’arrivée de plus de 4 000 demandeurs d’asile, C’est 50 fois plus qu’en 2020 et 80 fois plus qu’en 2019. Depuis, Vilnius a refoulé l’essentiel de ces migrants, bafouant ainsi la Convention de Genève, et accéléré l’édification d’un mur sur sa frontière avec la Biélorussie.

"Ce n’est pas un mur hermétique, c’est juste un moyen pour se protéger", justifie le superviseur du chantier, Davidas Grigaravičius. "Une barrière physique", selon les éléments de langage des autorités lituaniennes.

En réalité, ce sont déjà 120 kilomètres de "barbelés avec des fils tranchants" qui, sur quatre mètres de hauteur, séparent la Lituanie de la Biélorussie, "pour que les migrants en situation irrégulière qui viennent d’en face ne puissent pas passer". Au total, 500 kilomètres doivent être bouclés pour, sous neuf mois, séparer physiquement le petit pays balte de son voisin.

Une initiative nationale

Le chantier mobilise quelque 600 ouvriers et doit coûter 152 millions d’euros. Mais pas question pour l’Union européenne de mettre la main à la poche pour un projet qui est loin de faire l’unanimité parmi les 27.

La Lituanie porte donc seule ce coût, et elle assume. "C’est un projet d’intérêt national, estime Davidas Grigaravičius. C’est même plus qu’un projet, c’est un devoir." Un chantier contraint, précise Arnoldas Abramavičius, le vice-ministre de l’Intérieur lituanien.

Ne soyez pas naïf, la situation géopolitique nous oblige à changer notre approche sur la manière de gérer les frontières. Notre capitale est à une trentaine de kilomètres de la frontière biélorusse. Et une action militaire pourrait être lancée dans l’heure. L’Union européenne doit faire face à une nouvelle réalité.

Une "nouvelle réalité" que nulle barrière n’arrêtera, estime Tina Nguyen, volontaire pour l’ONG Sienos groupe, en charge de l’aide aux migrants.