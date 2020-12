Cuba : augmentation du salaire minimum et des retraites mais aussi flambée des prix en vue

Toilettage, remise en ordre. Cuba se lance dans des réformes pour rendre son économie plus lisible et attractive aux investissements étrangers. Le pays va, à partir du 1er janvier, unifier ses 2 monnaies en circulation depuis 26 ans : le peso cubain CUP et le peso convertible aligné artificiellement sur le dollar. De fait, la devise nationale devra forcément être dévaluée. D'autres mesures consistent à augmenter les salaires et les pensions de retraites mais les Cubains restent inquiets pour leur pouvoir d'achat car il est question également de supprimer les sacro saintes subventions et, à terme, le livret d'approvisionnement. Comme il est prévu des hausses des prix du pain et de l'électricité. Cela, dans un pays déjà fortement fragilisé d'une part, par les sanctions sévères imposées par l'administration Trump au pays, d'autre part, par l'impact de la pandémie de coronavirus sur le tourisme qui commençait à relever la tête.

Entretien avec Janette Habel, maître de conférence à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, spécialiste de Cuba.

Quel sera l'impact de ces mesures ?

Il faut juste dire un mot du contexte général. Cuba est dans une situation à la fois de transition générationnelle, car la vieille génération historique va partir bientôt, une situation de transition économique, de mise en application de réformes très importantes et tout cela avec des éléments de crise politico culturelle.

La mesure d'unification monétaire équivaut à un changement très important puisque cette unification va permettre de modifier le champ monétaire existant. Désormais, il y aura une seule monnaie en lieu et place des deux monnaies antérieures, une monnaie forte qui était supposée être équivalente au dollar et une monnaie qui était le peso cubain. Et il fallait vingt-quatre pesos cubains pour un dollar. Maintenant, il n'y aura qu'une seule monnaie. Mais cette unification monétaire équivaut à une dévaluation, de fait, du peso cubain et tout cela va modifier le salaire minimum, les retraites et le calcul des carnets de rationnement pour certains produits de base. Donc, c'est une mesure dont les effets peuvent être graves en terme de pouvoir d'achat.

Les Cubains s'inquiètent déjà, car ces hausses des salaires et des pensions s'accompagnent d'une augmentation du prix du pain, par exemple, qui était inchangé depuis quarante ans et qui sera multipliée par 20. Augmentation également du prix de l'électricité. Un économiste cubain parle de dommage collatéral important pour les familles.

Comme pour toute dévaluation, c'est le pouvoir d'achat qui est menacé, même si cette réforme est aussi destinée à favoriser les exportations. Vous citez l'exemple des hausses du prix de l'électricité mais il y en a d'autres que craignent les Cubains. Les carnets de rationnement, par exemple, avaient l'avantage de leur proposer une alimentation de base à des prix subventionnés. Désormais, ce carnet de rationnement est beaucoup plus limité. Ceux qui risquent d'en souffrir sont les personnes âgées et celles qui n'ont pas accès aux devises et au dollar cubain, si elles n'ont pas de familles à l'étranger.

Si vous voulez un exemple plus concret, le nouveau salaire minimum est fixé à deux mille cent pesos cubains par mois, avec un nouveau panier de la ménagère évalué, lui, à mille cinq cents vingt-huit pesos.

Comme ce ne sera pas la seule dépense des ménages on comprend dès lors, que le situation risque d'être très difficile pour eux.

Il y a déjà un mécontentent social qui s'exprime sur les réseaux sociaux et même dans certains articles de la presse d'état ?

A partir du moment où il existe des boutiques où l'on peut avoir accès à des biens électroménagers, informatiques, uniquement payable avec un carte de crédit et avec des dollars, il faut disposer d'un compte en banque. Or cela ne concerne qu'une petite minorité de la population.

C'est une mesure inégalitaire et donc il y a un vrai mécontentement parce que cela aggrave les différences sociales dans cette société qui n'y a pas été habituée jusqu'à une époque récente.

S'il y a effectivement une perte du pouvoir d'achat cela donne aux mesures d'unifications des monnaies un caractère très risqué, ce que souligne d'ailleurs des économistes, y compris à Cuba. Ce sera donc un vrai défi, c'est un vrai problème et un vrai danger maintenant pour le gouvernement.

Si l'actuel président Miguel Diaz-Canel a précisé que ces transformations étaient de toute façon nécessaire pour l'actualisation du modèle économique de l'île, au plan strictement politique, en revanche, rien n'est en vue, en termes de changements ou d'assouplissements. Pas même après la mobilisation exceptionnelle engagée par des artistes et des intellectuels le mois dernier pour réclamer la liberté d'expression ?

Il y a de la part du gouvernement une politique qui a provoqué l'opposition et le mécontentement de très nombreux artistes et intellectuels. Une première pétition a été lancée puis une deuxième qui a regroupé les signatures de 500 personnalités et non des moindres. Il s'agissait de protester contre la condamnation d'un rappeur à huit mois de prison pour outrage à l'autorité.

Après avoir fait mine de dialoguer avec les artistes et intellectuels en colère, les autorités cubaines leur ont tourné le dos et ont eu recours à la réthorique habituelle en les accusant de jouer le jeu des États-Unis pour renverser la révolution.

Il s'agit d'une grave erreur. Le mécontentent des artistes et intellectuels est dû à l'arbitraire de la mesure prise contre le rappeur car c'est un artiste et même s'ils ne partagent pas les idées de ce rappeur, les signataires des pétitions qui avaient même fait un sit in devant le ministère de la Culture ont jugé inacceptable la sanction et la répression dont il a été l'objet. Mais l'on est aujourd'hui dans une attitude de blocage absolu, et totalement contre productif de la part des autorités. Dans un contexte économique et social, lui même, très mauvais, tout cela donne l'image d'une situation instable avec beaucoup d'incertitudes.

Joe Biden sera-t-il forcément meilleur président que Donald Trump ?

Cuba a non seulement été fragilisée par les conséquences de la pandémie de coronavirus sur son économie et sur le tourisme, importante source de devises, mais l'île a également souffert des sanctions infligées par Donald Trump et du détricotage de la politique d'ouverture engagée sous l'administration Obama. Que peut attendre La Havane du nouveau président américain Joe Biden ?

Ils ne peuvent pas attendre pire parce les mesures prises par Donald Trump ont été terribles. Imaginez un renforcement de l'embargo sur tous les plans, accompagné de menaces directes contre les investisseurs étrangers qui voulaient s'installer à Cuba. Ces mesures ont contribué à aggraver la crise. Le gouvernement cubain espère toujours que Biden va reprendre les décisions appliquées sous la présidence Obama. Joe Biden a évoqué cette possibilité et cela lui a coûté la Floride où l'électorat, formé notamment d'exilés Cubains et Vénézuéliens a voté contre lui.

Certes, les difficultés et des incertitudes qui pèsent sur Cuba pourraient encourager le futur locataire de la Maison Blanche à travailler à de meilleures relations avec La Havane. Les États-Unis ont toujours craint une crise ouverte à Cuba qui précipiteraient des centaines de milliers de personnes sur leur territoire. Il n'y a que 150 kilomètres de distance.

Il est donc vraisemblable que Joe Biden tente d'améliorer les relations avec l'île. Cependant, il lui faudra compter avec le démocrate Bob Menendez qui est le président de la commission des affaires étrangères du Sénat. Or il est d'origine cubaine et très hostile à la Havane. Il faudra également voir si les deux prochaines élections de sénateurs ne changent pas la composition de cette chambre à majorité républicaine.

Ailleurs dans le monde

Sur la route des ambassades de France

Pendant 25 ans, l’illustratrice niçoise Virginie Broquet a croqué avec ses pinceaux une trentaine de représentations diplomatiques françaises dans le monde.

Elle a rassemblé ses dessins dans un ouvrage intitulé Sur la route des ambassades de France, aux Editions de la Martinière.

Christian Chesnot l’a interrogée pour savoir comment était né ce projet qui combine art et diplomatie.

Quelles ambassades vous ont le plus inspirée ou impressionnée ?

Ma préférée vraiment, celle où j’aimerais habiter, c’est celle de Bangkok. Parce qu’elle a un côté Marguerite Duras. J’y suis allée au moins quatre fois, quatre fois à dessiner la même vue sur la même terrasse, avec quatre ambassadeurs différents. Elle était du coup décorée légèrement différemment à chaque fois. C’est cette subtilité que j’aimais bien rendre dans mes dessins.

La bâtisse est très belle. Elle n’a cessé d’évoluer. Les architectes sont partis d’une toute petite maison pour la transformer en une grande et belle demeure coloniale. L’ambiance était complètement envoûtante avec ce fleuve qui passe devant et qui s’appelle le Chao Phraya. Il y a des odeurs, des sons, un flux incessant de bateaux de tous les côtés.

Vous préférez les ambassades plutôt contemporaines ou anciennes ?

En général, j’aime bien ce qui est ancien. Mais celle de Brasilia qui est vraiment récente est sublime. C’est du "Niemeyer", c’est vraiment très beau. Il y a tout le charme de Brasilia autour. Même dans le moderne, il y a du charme.

Côté ancien, j’adore celle du Portugal qui est sublime. On dirait un musée avec une petite chapelle à l’intérieur, c’est vraiment un très bel écrin.

Ce que vous montrez dans le livre, c’est que chaque ambassade et consulat a une âme, une histoire.

Tout à fait. A chaque fois, on est dans une atmosphère différente. Moi, j’étais la même personne, mais à chaque fois je me retrouvais dans des endroits complètement ailleurs. C’était vraiment magique. Mon dessin est le même, mais il devait s’adapter au décor qui me transportait dans d’autres horizons.

Qu’est-ce que ces ambassades disent de la France ?

C’est un lieu où l’on se retrouve. Un lieu chaleureux où les personnes se rencontrent, où l’on organise les célébrations du 14 juillet par exemple. A Copenhague, j’ai assisté à une remise de médaille à un organisme danois qui se battait contre la torture par Robert Badinter. Il se passe des choses à la fois culturelles et à la fois historiques.

Le voyage commence au Viêt Nam à Hô Chi Minh-Ville. Cette ambassade vous a particulièrement inspirée ?

En fait, c’est un consulat. J’étais toute jeune, c’était mon premier carnet. J’étais avec ma famille, mon ex belle-mère, qui était vietnamienne, et qui n’était pas retournée dans son pays depuis trente ans. J’ai visité Hô Chi Minh que j’ai adoré et en passant dans une rue, je tombe sur le consulat, du coup, je le dessine. A l’époque, je ne savais pas que j’allais travailler pendant vingt-cinq ans sur ce projet !

A la Résidence des Pins de Beyrouth, vous allez retrouver par hasard un tableau d’un de vos aïeux, Léon Broquet.

Je ne l’ai jamais rencontré car il y a trop de différence d’âge. Je connaissais son histoire. A la maison, nous avions certaines de ses esquisses de la guerre 14-18, parce qu’il s’était engagé, du coup, il a croqué les tranchées.

Je suis à la résidence des Pins et je tombe sur un tableau de mon aïeul, je ne savais pas tout ça. Tout s’est construit comme par magie. Le tableau représente un paysage enneigé de Notre-Dame de Paris.

La couverture du livre montre l’ambassade de France à Tokyo.

C’est un choix du Quai d’Orsay qui a co-édité l’ouvrage. Ils ont choisi cette couverture parce qu’elle était moderne et parce que c’est une des ambassades de France les plus importantes dans le monde. J’aurais souhaité que ce soit Bangkok, mais je trouve qu’elle est très réussie.

