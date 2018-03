Cyril Payen : "Les Yéménites ne comprennent pas l'abandon de la communauté internationale"

Cyril Payen, grand reporter pour France 24 revient tout juste du Yémen où il est parti rendre compte de ce "conflit oublié". Sur place, ils ont rencontré les forces loyalistes, sudistes et surtout la population, qui tente de survivre malgré une guerre civile qui dure depuis plus de 3 ans.

Cyril Payen est resté avec Amar al Hameedawi une quinzaine de jours, ils se sont rendus sur la ligne de front où se jouent les combats entre les forces de la coalition menée par l’Arabie Saoudite et les zones houtis.

Ils étaient surtout à Aden, une ville située au sud-ouest du pays aux mains des indépendantistes sudistes et des forces loyalistes. Le Yémen est un pays en guerre depuis maintenant plusieurs années, il n’avait pas été épargné par les printemps arabes qui avaient exacerbé les conflits internes.

Un pays "bombardé à l'aveugle"

En effet, il y a trois ans, une coalition de pays arabes emmenés par l’Arabie saoudite épaule l’armée du président yéménite, Abd Rabbo Mansour Hadi, dans sa lutte contre les rebelles Houthis soutenus par l’Iran. L’Arabie Saoudite dirige les opérations aériennes et les Emirats arabes unis possèdent des forces terrestres, mais en réalité d’autres pays sont directement impliqués. Régulièrement, la coalition est accusée de bombarder « à l’aveugle », visant à la fois des cibles militaires et des populations civiles. Les derniers bilans font état de plus de 9000 morts, plus 50.000 blessés, sans compter les millions de personnes déplacées.

"Yémen, la guerre à huis clos", le reportage de Cyril Payen et Amar al Hameedawi sera diffusé sur France 24 ce samedi 31 mars à 21h10 dans l'émission REPORTERS présenté par Antoine Cormery.

