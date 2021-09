Diplomatie : le Qatar veut devenir le Genève du XXIe siècle

voir la vidéo

Le Qatar veut s’imposer comme un grand médiateur international, comme un symbole aussi de modernité au Moyen-Orient avec l’organisation de premières élections législatives en ce mois d’octobre. C’est un formidable rebond pour ce pays, un temps accusé de liens avec le terrorisme et montré du doigt pour ses liens avec les Frères musulmans.

Le Qatar, fort sa richesse gazière, veut donc se poser comme un acteur incontournable qui parle à tout le monde, mais c’est un pari risqué : il n’a pas que des amis.

Analyse en cinq points clés : géographie, Histoire, droit, économie et psychologie et sociologie. Alors que la campagne électorale pour les premières élections législatives de l'histoire du pays - prévues le 2 octobre - a débuté mercredi dernier, sur fond de débats concernant l'éligibilité des électeurs et candidats.

La géographie

Le Qatar est petit par la taille mais il est extrêmement bien situé géographiquement.

11 500 km2, c’est à peine plus qu’un département français. C’est une petite péninsule désertique, qui s’avance un peu comme un doigt dans le Golfe Persique. Un positionnement idéal sur le plan commercial.

160 kilomètres de long sur 80 de large, le pays est densément peuplé : près de 3 millions d’habitants, dont pas loin de la moitié se trouve à Doha, ou autour de Doha la capitale truffée de gratte ciels futuristes.

Le Qatar a de grands voisins tout proche : l’Arabie saoudite d’abord, son voisin par la terre, à 50 km de Doha. Bahrein au Nord, les Émirats au Sud. Et l’Iran, voisin par la mer, à 300 km, comme la distance entre la Corse et Nice. L’Afghanistan se trouve un peu plus loin, juste après l’Iran.

C’est enfin une terre d’immigration, avec de nombreux employés venus du sous-continent indien : 15% de la population.

Bref, un emplacement parfait pour jouer les médiateurs.

L’Histoire

L’Histoire du Qatar est indissociable de celle d’une famille, les Al Thani, et de leur volonté affichée d’indépendance.

Comme tous les pays de la région, le Qatar est structuré depuis des millénaires par des tribus, il a connu de nombreuses influences (assyrienne, grecque, perse, chrétienne, musulmane, turque, britannique).

Mais à partir du XVIIe siècle, une famille locale, les Al Thani, s’impose progressivement. On la retrouve régulièrement aux commandes. Jusqu’à aujourd’hui.

Lorsque le protectorat britannique s’achève dans le Golfe, le Qatar prend son envol. En 1971, il proclame son indépendance et renonce à s’associer avec les autres émirats, qui vont devenir les Émirats arabes unis, voisins et concurrents.

Les Al Thani vont succéder au pouvoir, c’est une monarchie familiale et absolue, mais les derniers souverains sont désireux de renvoyer une image de modernité, en particulier l’émir actuel, Tamim ben Hamad Al Thani.

Les liens du Qatar avec l’organisation des Frères musulmans l’ont aussi conduit à soutenir le mouvement palestinien Hamas, puis les soulèvements arabes à partir de 2011.

Les monarchies voisines sunnites et wahhabites, les Émirats, l'Arabie saoudite notamment, l’ont mal pris, d’autant que le Qatar a aussi des relations avec le rival chiite : l’Iran. En 2017, elles ont donc imposé un blocus commercial au petit émirat. Il s’est avéré improductif et a été levé début 2021. Succès du Qatar qui a tenu bon.

L'économie

C’est le socle de la puissance qatari : l’immense richesse liée aux matières premières, une richesse mise au service du projet géopolitique.

La découverte de pétrole dans les années 40 et plus encore de gaz, à la fin XXe siècle, ont transformé un pays pauvre en pays riche. L’un des dix plus riches au monde, si l’on examine le PIB par habitant.

Le Qatar est le premier producteur au monde de gaz liquéfié et possède avec la Russie et l’Iran les plus grandes réserves de la planète. Il partage d’ailleurs le gisement clé de North Dome avec l’Iran.

L’émirat a eu l’intelligence d’investir les milliers de milliards qui en découlent : dans un fonds souverain gigantesque. En achetant à l’étranger des grands magasins, des hôtels, des clubs de foot (le PSG). En lançant une chaine de télévision, Al Jazeera, devenue la plus puissante du monde arabophone. En développant une compagnie aérienne, Qatar Airways, forte de 230 appareils, et très impliquée dans les opérations d’évacuation en Afghanistan.

Il y a des zones d’ombre : les circuits de financement sont accusés d’opacité par certaines ONG.

Et puis l’économie du Qatar repose aussi sur une forte communauté de travailleurs immigrés, notamment des Indiens, souvent exploités. Soumis jusqu’à récemment à la Kefala, une sorte de soumission à l’employeur. Et Amnesty International estime que des milliers de morts de travailleurs immigrés restent inexpliquées, entre autres sur les chantiers de la Coupe du Monde de football.

Mais le Qatar dément, et il est certain en tout cas que cette immense richesse financière est utilisée avec un but précis : s’imposer comme un acteur international incontournable.

Le droit

Sur le plan intérieur, le droit au Qatar est d’abord celui d’une famille et d’une religion. La charia est la base de la loi. Et même s’il y a une Constitution censée refléter la volonté populaire, c’est bien la dynastie Al Thani qui tient les rênes.

L’organisation d’élections législatives pourrait, quand même, provoquer une petite ouverture du système.

Sur le plan international, il faut retenir un accord important. Celui, militaire, qui lie le Qatar aux États-Unis. Washington y possède sa principale base au Moyen-Orient, la base d’Al-Udeid qui peut abriter jusqu’à 10 000 hommes. C’est un partenariat clé. Le Qatar est donc diplomatiquement lié aux États-Unis.

Psychologie et sociologie

Il y a d’abord, l’ambition forte de cette famille des Al Thani. Le père de l’émir actuel a, le premier, voulu développer l’influence mondiale du Qatar.

Son fils Tamim, aujourd’hui au pouvoir, a encore accéléré le processus. Formé en grande partie à Londres, anglophone et francophone, âgé de 41 ans, c’est un homme cultivé et adroit. Il cherche donc à faire du Qatar l’interface de la diplomatie mondiale, le pays qui parle à tout le monde, des talibans aux Américains, en passant par les Iraniens, les Palestiniens, les Européens, les Chinois.

Il voit Doha comme un Genève du XXIe siècle.

Son instrument privilégié est le "soft power", l’influence culturelle. Par les médias, Al Jazeera.

Par le sport surtout dont l’émir est passionné : Doha a organisé de nombreux événements sportifs depuis quinze ans. Et le grand objectif du règne de l’émir, c’est donc la Coupe du Monde en 2022.

Mais cette ambition possède des facettes plus opaques. Sur la nature exacte des relations avec les groupes islamistes, le Hamas, le Hezbollah le Front al-Nosra. Sur les circuits de financement de l’Islam en Occident, en France en particulier.

Et puis, comme la famille Al Thani contrôle tout le pouvoir (par exemple le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères sont aussi des Al Thani), il est difficile de savoir ce que pense la population qatarienne.

Même si le niveau de vie élevé garantit un certain soutien populaire, avec des sommes importantes investies depuis quarante ans dans l’éducation ou la santé.

En résumé, le Qatar est animé d’une ambition forte, et il voit son nouveau rôle de médiateur comme une source de légitimité, voire une assurance vie. En plus de sa richesse qui autorise une diplomatie du carnet de chèques.

Avec la collaboration d'Éric Chaverou et de Chadi Romanos