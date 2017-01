Donald Trump : un jour, un décret, une polémique

Lancé dans un exercice de communication visant à montrer qu'il agit, le nouveau président américain a pris une série de mesures jugées choquantes dans divers domaines.

Les décisions prises par Donald Trump durant ses huit premiers jours au pouvoir sont présentées sur le site de la Maison-Blanche comme "la première semaine du président en action". Quasiment tous les décrets présidentiels signés ont suscité une vague d'indignation, voire de manifestations dans plusieurs villes des Etats-Unis (lire plus bas).

Vendredi 27 janvier : Les ressortissants de sept pays interdits d'entrer aux Etats-Unis

L'une des dernières décisions prises par l'administration Trump est la plus spectaculaire. Pour "protéger la Nation contre l'entrée aux Etats-Unis de terroristes étrangers", le président a décidé de diminuer le nombre de réfugiés accueillis et surtout d'interdire l'entrée dans le pays à tous les ressortissants de sept pays musulmans : Syrie, Irak, Iran, Somalie, Soudan du sud, Yémen, et Libye. Décision qualifiée de "Muslim Ban".

La décision, à effet immédiat, semble s'appliquer à tous les voyageurs qui détiennent la nationalité de l'un des pays cités, même s'ils disposent par ailleurs de la nationalité américaine ou d'un visa de résident.

Donald Trump a réfuté toute improvisation dans la mise en place de cette interdiction d'entrée au Etats-Unis. Son explication est simple : "si l'interdiction était entrée en vigueur dans une semaine, les 'méchants' se seraient précipités aux Etats-Unis. Il y a beaucoup de mauvais gars dehors".

If the ban were announced with a one week notice, the "bad" would rush into our country during that week. A lot of bad "dudes" out there! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2017

La décision a fait descendre dans les rues et les aéroports des milliers de manifestants autour du slogan "Let them in" ("laissez-les entrer"). Des procureurs, parlementaires, chefs d'entreprises et médias ont vivement condamné cette mesure.

Malgré la décision, samedi, d'une juge fédérale de suspendre le décret, le sort des passagers stoppés dans les aéroports restait flou. Parmi les conséquences d'un tel décret, il y a notamment l'impossibilité pour de nombreux artistes de voyager aux Etats-Unis en cette saison de récompenses cinématographiques.

Mercredi 25 janvier : Le mur de la discorde

Donald Trump signe un décret pour planifier la construction d'un mur de séparation entre les Etats-Unis et le Mexique. Un décret présidentiel ne pouvant aboutir à engager des dépenses supplémentaires, la construction du mur devra être décidée par les parlementaires américains.

Comme promis lors de sa campagne, le président américain a répété que le Mexique devrait payer pour la construction, ce qui a provoqué une crise diplomatique entre les deux pays et l'annulation d'une visite du président mexicain aux Etats-Unis.

Au-delà du mur, Donald Trump a également annoncé qu'il voulait renégocier l'Accord de Libre Echange Nord Américain (ALENA) qui a provoqué l'an passé un déficit commercial des Etats-Unis de 61 milliards de dollars en faveur du Mexique.

Mardi 24 janvier : la fin des considérations environnementales

Donald Trump ne croit pas au réchauffement climatique et à ses effets désastreux. Il a donc signé un décret permettant de relancer deux projets d'oléoducs, Keystone XL et Dakota Access Pipeline, qui avaient été bloqués par Barack Obama au nom, justement, de la lutte contre le réchauffement climatique.

Si l'administration accorde un statut prioritaire à ces infrastructures, les travaux pourraient démarrer rapidement. Le nouveau président à néanmoins posé une condition, qui n'a rien d'environnementale : ces projets devront utiliser au maximum des matériaux américains. La nouvelle administration espère la création de milliers d'emplois et des gains de compétitivité.

Autre décision contestable : la censure et le contrôle politique imposés à plusieurs agences fédérales scientifiques qui ne peuvent plus communiquer directement leurs travaux au public.

Dans un avenir proche, les Etats-Unis pourraient également retirer leur signature du Traité de Paris sur la lutte contre le réchauffement climatique.

Lundi 23 janvier : lutte contre l'avortement et protectionnisme

L'image est terrible : Donald Trump, assis à son bureau, entouré de sept conseillers exclusivement masculins, signant un décret pour suspendre les fonds fédéraux destinés aux ONG américaines soutenant l'IVG. Cette décision a provoqué des manifestations de centaines de milliers de femmes à travers tout le pays.

Donald Trump retire également les Etats-Unis du Traité Trans-Pacifique (TPP), un accord de libre-échange signé fin 2015 entre les Etats-Unis et onze pays du Pacifique, notamment asiatiques. Là encore, cette mesure protectionniste figurait dans son programme de campagne.

Vendredi 20 janvier : L'Obamacare en ligne de mire

Dans la foulée de son investiture, le président américain décide de s'attaquer à une réforme emblématique de son prédécesseur : l'Obamacare, loi d'assurance santé bénéficiant aux foyers les plus modestes. Une loi détestée par les Républicains pour son coût. Ce programme avait eu les plus grandes difficultés à être adopté suite à l'opposition des élus républicains.

