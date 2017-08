Droit à l'avortement : un accès très inégal dans le monde

C’est une petite avancée pour les droits des femmes au Chili : l’avortement est désormais partiellement autorisé. Le Tribunal constitutionnel du Chili a validé lundi la loi de dépénalisation de l’avortement thérapeutique, déjà approuvée par le Parlement. C'est Augusto Pinochet qui avait interdit en 1989 l'avortement quelle qu'en soit la raison, alors qu'il était autorisé pendant plus de 50 ans auparavant .Avec cette ouverture, qui reste limitée, le Chili quitte le groupe des pays dans le monde où l’avortement est totalement interdit.

Chaque année environ 56 millions d’avortements ont lieu dans le monde, selon l’OMS. Mais seuls 61 Etats autorisent l’IVG sans restriction. Cela veut dire que 39,5 % des femmes ont pleinement accès à l’avortement. Si la législation évolue à travers le monde, ce n'est pas toujours dans le sens de la dépénalisation. Tour d’horizon de la situation.

Là où avorter reste illégal

Certains pays continuent d’interdire totalement l’avortement. C'est le cas du Salvador, du Nicaragua, du Surinam, de Haïti et de la République dominicaine sur le continent américain, des Philippines et des îles Palaos en Asie, du Sénégal, de la Guinée-Bissau, du Gabon, du Congo, de Madagascar, de Djibouti e tde la Mauritanie en Afrique. Certains pays d’Europe sont aussi dans ce cas : le Vatican, Saint-Marin et Malte - où avorter reste un acte criminel entraînant une peine de prison de trois ans pour la femme et son praticien.

L’ IVG sous condition

Un nombre important de pays continuent de l’autoriser uniquement sous des conditions extrêmement restrictives. Notamment en cas de danger pour la vie de la mère.

C'est le cas dans la majorité des pays d'Afrique : seuls trois d'entre eux (Malawi, Tunisie, Afrique du Sud) autorisent l’IVG sans restrictions. Et 98% des avortements effectués sur le continent sont non médicalisés, entraînant une importante mortalité.

On retrouve cette même restriction au Liban, en Syrie, en Afghanistan et au Yémen, ainsi qu'au Bangladesh, au Sri Lanka ou en Birmanie. De même, en Amérique du Sud, quelques pays comme le Guatemala, le Paraguay et le Venezuela ne l'autorisent que dans ce cas-là.

• Crédits : Kacper Pempel - Reuters

Ces limitations d'accès concernent aussi l'Europe. Certains pays n’autorisent pas l’IVG, sauf circonstances exceptionnelles : la Pologne, Chypre, l’Irlande, Andorre. Dans ces deux derniers pays, l’avortement est permis seulement si la grossesse fait courir un risque substantiel à la femme. En 2011, l’Irlande avait d'ailleurs fait l’objet d’un rappel à l’ordre de la part du Comité pour les droits humains des Nation-Unies après avoir sanctionné pénalement l’interruption volontaire de grossesse d’une femme dont le fœtus présentait une malformation mortelle. Depuis 2013, l’avortement y est permis uniquement si la poursuite de la grossesse fait courir à la femme un « risque réel et substantiel », qui doit être justifié par deux médecins. En 2016, un projet de loi visant à légaliser l’avortement sans condition a lui été rejeté.

En Pologne comme à Chypre, l’IVG est permise uniquement dans les cas de viol, d’inceste et de malformations fœtales graves.

Un accès menacé

Les gouvernements ne vont pas toujours dans le sens d’une libéralisation. En Pologne, où l’avortement a été autorisé jusqu’en 1997 et où la législation est déjà l’une des plus restrictives d’Europe, le droit à l’avortement a fait l’objet à l'automne 2016 de fortes attaques de la part des ultra conservateurs du PIS au pouvoir.

ECOUTER AUSSI La liberté ou la liberté : contours du féminisme polonais (1/4)

La menace n’est pas forcément directe. Ainsi en Italie comme en France, si l’IVG est légale, la législation autorise aussi les médecins à refuser de pratiquer des avortements pour des raisons religieuses ou personnelles, en se déclarant objecteurs de conscience. Or ils sont de plus en plus nombreux à le faire.

Aux Etats-Unis, le sujet reste passionnel - et politique. Dès le quatrième jour de son mandat, Donald Trump a signé un décret interdisant le financement fédéral d'ONG internationales qui soutiennent l'avortement. Cette signature a lieu le lendemain de l'anniversaire de l'arrêt emblématique qui a légalisé l'avortement aux États-Unis en 1973, le "Roe V. Wade".

• Crédits : Camille Renard - Radio France

LIRE AUSSI La carte politique de l’avortement aux Etats-Unis

Enfin, comme le rappelle le Guttmachter Institute, la légalisation à elle seule ne suffit pas à garantir des bonnes conditions d'accès à l'avortement.

ECOUTER AUSSI : Nos corps nos choix [Grande Traversée]