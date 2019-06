Drones : "Notre prochain défi : pouvoir différencier les appareils "amis" des drones illicites"

Entretien | A l’heure où tout le monde peut faire voler un drone, "ami" ou malveillant, la réglementation ne suffit plus. Il faut pouvoir contrôler l'espace aérien, identifier les menaces et les neutraliser. Un marché prospère pour les entreprises spécialisées, de plus en plus sollicitées par les autorités.

La 53e édition du salon aéronautique du Bourget a débuté ce lundi. Il y est aussi beaucoup question de drones, même si cette année encore ils ne pourront pas voler pour l'événement. Une nouvelle commande de mini engins français a été annoncée pour l'Armée de terre et la régulation du trafic est de plus en plus discutée. Des grands groupes (Thales), des organismes publics (NASA) et des start-up, comme Air Space Drone (ASC), investissent dans ce nouveau grand marché d'identification et d'interception.

La société CS commercialise depuis quatre ans une solution de détection et de neutralisation des drones. Parmi les clients de cette entreprise qui emploie 2 000 personnes, dont 1 700 en France, la préfecture de police de Paris et, désormais, le ministère des Armées. La Direction générale de l’armement vient de lui commander 10 systèmes anti-drone supplémentaires. A l’heure où tout le monde peut faire voler un drone, "ami" ou malveillant, le directeur de l'activité de CS, Egidio Cau, détaille les nouveaux enjeux sécuritaires pour la sécurité civile, les forces de l’ordre ou les militaires.

Depuis 2010, piloter un drone n’est plus l’affaire de professionnels. Quand et pourquoi la question de la lutte antidrone est-elle apparue ?

Le projet de lutte antidrone a démarré en 2015 suite à des survols illicites de centrales nucléaires qui avaient lieu en France. Notre premier système a été vendu à la préfecture de police de Paris, qui avait un besoin de sécuriser des événements type 14-Juillet, G7... Et le premier déploiement date de l'Euro 2016. Les armées ont à leur tour lancé une consultation pour répondre à un besoin urgent de protection de bases de défense ou de sites sensibles, principalement en théâtre d'opération. Le système que nous avions conçu initialement pour la sécurité civile répondait aussi aux exigences des militaires.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Drones : la France relève le défi 53 min Sur les docks Drones : la France relève le défi

En quoi consiste une solution de détection et de neutralisation des drones ?

C'est un dispositif assez léger, constitué d'un radar, d'une caméra haute performance et de systèmes qui permettent de neutraliser les drones. C'est quelque chose qui tient en quatre-cinq caisses, qui sont déployées très rapidement par les opérateurs.

Comment cela marche ?

D’abord, on détecte. La détection est la pierre angulaire du système. Mais c'est quelque chose d'assez compliqué parce que les drones ont différentes façons de naviguer. Ils peuvent être télécommandés, donc pilotés par radio, ou totalement autonomes, et dans ce cas, guidés par GPS ou, pour les plus évolués, par d’autres moyens. La détection ne peut donc pas s'appuyer sur les seules caractéristiques du drone. C'est la raison pour laquelle nous nous basons sur un système de radar : que le drone émette ou pas, le radar va le détecter.

Dans un deuxième temps, on essaye de savoir si les objets qu'on a détectés sont des drones. Parce que, par exemple, rien ne ressemble plus à un drone qu'un oiseau. Il faut de l'intelligence artificielle, des algorithmes, pour éliminer les fausses alarmes. L'opérateur va aussi tenter de visualiser le drone avec une caméra qui va automatiquement pointer sur lui.

• Crédits : Tang Ke - AFP

Si la menace est avérée, enfin, la décision est prise de le neutraliser : on essaye par tous les moyens d'empêcher le drone de réaliser sa mission, en brouillant d'une part la télécommande de l'engin ou son système de navigation GPS.

Ce qui signifie que le drone finit par s’écraser ?

Pas nécessairement. Les drones commerciaux sont très bien conçus. En général, s'ils perdent le contact avec leurs commandes, ils retournent d'où ils viennent automatiquement. Si le GPS est brouillé, ils ne savent plus où ils sont, mais ils atterrissent. Ils vont éviter de s'écraser.

Ces mêmes drones de loisirs peuvent être modifiés par des personnes malveillantes. Et plutôt que revenir à leur base ou atterrir, ils peuvent aller vers une cible et s'écraser dessus.

Tout cela doit donc être surveillé par le système et les mesures prises doivent s'adapter au comportement du drone dès le moment où l'opérateur l'a détecté. Et cela doit aller très vite, parce que la détection de ces engins, très petits, se fait à courte distance. On a en général une trentaine de secondes pour réagir. Ce qui exclut les systèmes trop élaborés, qui impliquent des autorisations complexes.

Finalement, le nombre d’incidents justifie-t-il la lutte antidrone ? A quels types de menaces doit-on s’attendre ?

Les principaux risques peuvent relever du renseignement, de l'espionnage civil ou militaire évidemment. Il faut s'en prémunir. Les drones peuvent aussi présenter un risque d'attentat, avec des charges explosives, des charges chimiques ou tout simplement la chute du drone sur le public.

Mais 95% des cas illicites correspondent à des vols opérés par des personnes qui, par méconnaissance de la loi ou par inadvertance, volent à des endroits interdits. En général, les drones impliqués sont facilement détectables, avec des moyens qui sont même parfois fournis par leurs constructeurs.

De mon point de vue, ils ne constituent pas de réelle menace. On les couvre, mais on va plutôt prévenir qu'intervenir.

En revanche, les 5% qui restent sont de vraies menaces. C'est-à-dire des opérations malveillantes, où les drones utilisés seront sans doute les mêmes, mais modifiés pour ne pas être détectables par les mêmes moyens. C'est bien à eux que l'on s'intéresse. A des drones qui seront de plus en plus des drones, qui n'auront peut-être même plus de GPS et qu'il faudra malgré tout essayer d'intercepter et de détruire.

• Crédits : Eitan Abramovich - AFP

Pour vous, quels sont les défis à venir ? Comment y répondez-vous ?

Notre premier défi est d'assurer une veille technologique permanente sur la menace, sur les drones qui existent, sur leurs évolutions possibles, réalisées par les constructeurs ou des personnes un peu intelligentes. Et d’adapter nos systèmes de détection. Deuxième défi, s'attacher à trouver des solutions de neutralisation efficaces, quel que soit le type de drone : vol sans navigation, vol en essaim.

Cette année, au Bourget, nous présentons deux pistes d’innovation. L’une doit nous permettre, avec la start-up française Air Space Drone, de contrôler en temps réel le trafic de tous les drones sur une zone voire sur un territoire donnés. L’U-ATM (Unmanned Air Traffic Management, gestion du trafic d’aéronefs sans pilote) nous indique si les aéronefs en vol sont des drones "amis", parce qu'ils ont été déclarés ou immatriculés, ou si ce sont des drones ennemis.

Prenez un événement comme le 14-Juillet. Dans les années qui viennent, on y verra de plus en plus de drones mis en œuvre par des médias, qui sont là pour travailler. Il faudra pouvoir les différencier des éventuels drones malicieux, illicites.

La deuxième piste importante est la neutralisation, qui est un peu notre obsession. L'objectif auquel nous travaillons avec la start-up belge Alxsys est d’aller au contact d’un drone détecté comme dangereux pour le détruire ou le récupérer, pour essayer de voir par qui et comment il a été conçu. Parce qu'à terme – peut-être très vite –, toutes les solutions de brouillage vont être inefficaces.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Le silence des drones de combat 3 min Les Nouvelles de l'éco Le silence des drones de combat

Avec la collaboration de Chadi Romanos