Égypte : la grande parade des momies pour effacer le souvenir de la place Tahrir

Vingt-deux tanks transportant des momies de rois et reines de l'Égypte antique samedi dernier dans les rues du Caire pour rejoindre en lisière de la capitale leur nouvelle demeure : le splendide nouveau Musée national de la civilisation égyptienne. Plusieurs centaines de figurants en costume pharaonique, des chars tirés par des chevaux, dans une lumière bleutée et dorée, un événement en "mondovision", immortalisé au smartphone par des milliers de badauds rassemblés sur son trajet et par les photographes accrédités pour l’événement.

Sur cette photographie, des policiers en tenue d’apparat, sur des chevaux blancs, dans la nuit, défilent devant la foule sous les lasers. Au centre de l’image, l’un fixe le photographe, alors qu’un faisceau de lumière triangulaire semble jaillir de lui, dans le prolongement de sa casquette sur laquelle figure l’aigle de Saladin, l’emblème de l’Égypte depuis 1953.

• Crédits : Mahmoud KHALED - AFP

Une garde montée qui encadre le cortège des cercueils momies posées sur des chars de l’armée, invisibles à l’image. Sur le passage des policiers, des badauds – tous des hommes à l’exception d’une femme brandissant son téléphone – regardent ou font des selfies.

Cette photographie de Mahmoud Khaled, de l’AFP, s’inscrit dans le cadre de l’exercice de style classique du reportage sur des évenements officiels. Un cadre où les États où les institutions cherchent à imposer par une mise en scène forte l’image qu'ils souhaitent donner, généralement liée à la puissance, force, la mise en valeur de marqueurs de la fierté nationale.

Partout dans le monde, les défilés militaires, les cérémonies nationales, tout est orchestré, chorégraphié pour produire les images les plus fortes et les plus graphiques possibles. La place des photographes y est très souvent extrêmement contrainte, sur accréditation, avec des espaces prévus, les empêchant bien souvent de pouvoir composer leur image en toute liberté.

Contourner l'interdit ou jouer avec la contrainte

Un exercice toujours compliqué, convient le photographe Benjamin Loyseau. "Dans ces cas-là, j’essaie d’arriver le plus tôt possible pour repérer les lieux, les immeubles autour, des panneaux publicitaires, des particularités qui pourront éventuellement me permettre de provoquer un effet de contraste avec l’aspect rutilant de l’événement".

Habitué des Jeux olympiques qu’il a couverts à plusieurs reprises, Benjamin Loyseau souligne la difficulté à trouver l'équilibre pour combiner à la fois la contrainte et l’essence du photojournalisme, qui, dit-il, "est une action, où il faut tourner autour du sujet pour trouver le meilleur angle. Si on prend l'exemple d'une épreuve aux Jeux olympiques, les photographes sont ainsi placés au départ ou à l’arrivée de la course. On vous dit de vous mettre là ou là. Et du coup, ce n’est plus le photographe qui choisit son angle."

• Crédits : Mahmoud KHALED - AFP

Il faut savoir contourner l’interdit ou jouer avec, l’idéal étant qu’une image puisse avoir plusieurs degrés de lecture.

Photographe indépendant – et donc moins lié aux exigences de diffusion d’une agence de presse à grande échelle comme l’AFP –, il aurait pour sa part peut-être cherché - en fonction de sa commande - à personnaliser l’image en "photographiant une famille égyptienne populaire assistant à l’événement très clinquant", ou à provoquer un effet de décalage : "Sur la droite de l’image, avec cet homme qui a l’air un peu décalé, avec sa casquette à l’envers, et semble fumer, qu’on pourrait mettre au premier plan de l’image, sur l’arrière-plan décalé des cavaliers très fiers."

Une iconographie flatteuse

En fouillant le fil des agences de presse, force est de constater que les images de cet événement diffusé sur toutes les télévisions du monde se ressemblent.

Au delà de l'élan de fierté nationale bien légitime, la scénographie monumentale mise en place par les autorités égyptiennes a atteint son but au niveau international : remettre sur le devant de l’actualité une iconographie acceptable et flatteuse de l’Égypte, en utilisant son meilleur produit d’appel : l’égyptomania.

La fascination exercée par la fabuleuse histoire pharaonique a été un des principaux leviers de l’économie égyptienne en générant une formidable manne touristique, stoppée en plein essor par la révolution égyptienne en 2011. Une révolution dont l’actuel président, l’ancien militaire Abdel Fatah al Sissi entend gommer le souvenir, jurant qu'il ne laisserait plus jamais "un tel chaos" se reproduire en Égypte. Cet "effacement" de la révolution s’est fait par la répression et l’arrestation de toutes les voix révolutionnaires, et par un réaménagement de la place Tahrir, comme le rappelle ce reportage.

Effacer les images de la place Tahrir

Les images de cet événement y contribuent puisque la cérémonie a précisément débuté sur la place Tahrir, où se trouve le musée des antiquités égyptiennes où les momies de Ramsès II ou Toutankhamon étaient visibles depuis des décennies. En imposant le retour de l’Égypte "éternelle", sous la protection des policiers, dont la brutalité ont été à l’origine de la révolution, l’Égypte a donc parfaitement su utiliser le pouvoir de l’image.

Un pouvoir dont sont certes conscients tous les États du monde, et auquel aucun n'hésite à recourir dans le cadre d'opération de "marketing patriotique" classique à l’occasion de défilés militaires ou de fêtes nationales, mais dont le pire usage reste la propagande poussée à l’extrême, comme le fit le régime nazi en s’appuyant sur le génie visuel de la photographe Leni Riefenstahl.