Election présidentielle en Iran : portrait des deux favoris

Ce mois de mai, un président de la République est élu... en Iran. Deux candidats s'affrontent, qui incarnent deux visions opposées de la société iranienne, et de sa place dans le monde. Voici un portrait vidéo des deux favoris.

• Crédits : Camille Renard - Radio France

Deux candidats s'affrontent, qui incarnent deux visions opposées de la société iranienne, et de sa place dans le monde. Voici un portrait vidéo des deux favoris : le président sortant réformateur Hassan Rohani et Ebrahim Raisi, conservateur et novice en politique, un opposant de plus en plus sérieux.

