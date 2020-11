Élections américaines : en quoi l'âge de Joe Biden et de Donald Trump est-il un problème

Entretien | Donald Trump fut le plus vieux Président américain élu pour un premier mandat en 2016, à l'âge de 70 ans. S'il est réélu le 3 novembre, il aura 74 ans. Le démocrate Joe Biden aura 78 ans s'il devient Président et prête serment le 20 janvier prochain. La question de l'âge des dirigeants se pose.

Joe Biden est né le 20 novembre 1942 et Donald Trump le 14 juin 1946. Quel que soit le vainqueur de la présidentielle, le futur Président des Etats-Unis sera donc septuagénaire et l'âge est apparu comme un thème de campagne, en particulier de la part de Trump à l'encontre de Biden.

Derek T. Muller est professeur de droit à l'Université d'Iowa. Il a publié un article dans le Wall Street Journal intitulé "No Country for Old Presidents" dans lequel il rappelait l'âge des candidats à la primaire démocrate et se demandait s'il ne fallait pas imposer un âge limite pour les candidats à la présidence et à la vice-présidence.

S'il est élu le 3 novembre, Joe Biden aura 78 ans lorsqu'il entrera à la Maison Blanche en janvier. Comment voyez-vous cette perspective ?

L'âge des présidents est toujours un sujet sensible. Quand les gens vieillissent, ils doivent faire face à une hausse des problèmes de santé. Etre Président des Etats-Unis est un poste difficile, et je pense qu'il y a plus de risques d'avoir un problème de santé. C'est une question de statistiques et de risques. Vous êtes exposés plus facilement aux crises cardiaques, aux attaques, à la maladie d'Alzheimer. Il faut reconnaître que Joe Biden et Donald Trump ont mené une bonne campagne, et ont débattu en montrant à la fois le meilleur tant sur le plan physique qu'intellectuel. Les bilans médicaux ont été positifs, donc l'âge n'est pas une raison suffisante pour s'inquiéter que le Président travaille peu ou mal. Mais c'est juste qu'il y a plus de risques de complications.

Par exemple, la colistière de Joe Biden - Kamala Harris - est en forme et a à peine une cinquantaine d'années. Ceci peut aider le Président ?

Oui, heureusement, le Président ne travaille pas tout seul ! Nous avons huit Présidents qui sont morts durant leur mandat et qui ont été remplacés à leur poste par leur vice-président. Cela peut donc arriver et on sait faire, mais l'âge peut être un sujet de réflexion pour tous à l'avenir.

D'après Politico, Joe Biden a d'ores et déjà dit qu'il ne ferait qu'un mandat, c'est justement parce qu'il sait qu'elle peut le remplacer.

Oui, il l'a dit. Lorsque John McCain était candidat en 2008, et Bob Dole en 1996, on disait qu'ils devaient être candidats seulement pour un mandat (quatre ans) en raison de leur âge. McCain avait 72 ans, et Bob Dole 73 ans.

• Crédits : David AKE - AFP

Mais je pense que cela dépend. Si Joe Biden est élu, il devrait faire une déclaration disant comment il se sent et comment il voit la perspective de faire deux mandats. Il a fait une bonne campagne et de bons débats. C'est juste qu'il parait plus lent qu'avant. Je pense qu'il est pour l'instant tout à fait en état de diriger, du moins au début. Mais cela risque de créer des problèmes.

Aux Etats-Unis, quand un Président est mort ou est tombé malade, comme Woodrow Wilson ou Franklin Roosevelt, cela a créé des problèmes. Les Etats-Unis n'étant pas en grande forme sur le plan international, il y a donc cette question récurrente à laquelle le Congrès et son staff vont devoir penser.

Pensez-vous que son image d'homme "âgé" ait repoussé des électeurs ?

Je ne crois pas. Il ne semble pas que les électeurs ont vraiment regardé son âge pour voter ou non pour lui. D'abord parce que son adversaire Donald Trump est lui aussi plutôt vieux. S'il est réélu, il sera le Président le plus vieux qu'on ait jamais eu. C'est difficile pour les électeurs d'être repoussés par Biden à cause de son âge si en face il y a aussi un candidat âgé.

On a l'impression que les gens critiquent plus l'âge de Joe Biden (77 ans) que celui de Donald Trump (74 ans). Pourquoi ?

Oui, c'est vrai. Quand vous parlez avec des démocrates, ils s'inquiètent de l'âge de Joe Biden. Quand vous parlez avec des républicains, ils ne s'inquiètent pas de l'âge de Donald Trump et c'est intéressant. Donald Trump a mis en place une sorte de "mise en scène" pendant la campagne qui projette une image de santé physique. Même quand il a été malade du coronavirus, en quelques jours, il a fait des meetings constamment, s'est montré publiquement de partout, comme si le virus ne l'avait pas affecté. Joe Biden, lors de ses discours, a été hésitant, faisant parfois des erreurs. Donc cela a été un élément de narration de ses opposants.

• Crédits : Faculté de droit de l'Iowa

Pensez-vous qu'il faudrait instaurer un âge limite pour être élu ?

Je pense que ce serait une bonne idée. Nous avons de nombreux politiciens et juges à la Cour Suprême qui ont dans les 80 ans aux Etats-Unis. Par exemple, la juge Ruth Bader Ginsburg est décédée récemment à l'âge de 87 ans. La cheffe de la Chambre des Représentants, Nancy Pelosi, a 80 ans. On peut se dire que c'est bien, grâce à leur expérience, mais cela pose tout de même des questions sur leur état de santé physique. Surtout quand il s'agit de l'exécutif, avec une seule personne en charge de l'armée, des relations internationales. Et parfois le risque pourrait être un peu trop haut. Donc, mettre une limite à l'âge d'un Président, par exemple à 75 ans, serait une bonne idée. Après tout, nous avons un âge minimum limite dans notre Constitution pour se présenter à la présidence : 35 ans.

Y'a-t-il un mouvement militant aux Etats-Unis pour un âge limite ?

Non, pas vraiment. Il y a eu un mouvement pour abaisser le nombre de mandats possibles, après Franklin Roosevelt qui a été élu quatre fois et qui est mort pendant son quatrième mandat. Donc maintenant on ne peut effectuer que deux mandats. Mais parler de l'âge aux Etats-Unis est un sujet très sensible, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de vrai débat sur le sujet !

Peut-être que si les Présidents donnaient plus d'informations sur leur état de santé, il n'y aurait pas de quoi s'inquiéter ?

Il est vrai que nous avons une vraie tradition de dissimulation de l'état de santé des Présidents aux Etats-Unis. Pendant plusieurs jours, les Américains n'ont pas su en 1981 à quel point Ronald Reagan était touché lors de l'attentat contre lui, il a failli mourir. Puis plus tard à la fin de son mandat il a souffert de démence due à Alzheimer. Woodrow Wilson a caché qu'il avait contracté la grippe espagnole en 1916. Dwight Eisenhower a eu une crise cardiaque et la mauvaise santé de FDR a été cachée pendant un moment, avant sa mort. Donc il est vrai que le manque d'information sur l'état de santé de Donald Trump, notamment après qu'il a contracté le coronavirus, est en quelque sorte dans la droite lignée de la tradition présidentielle américaine !

Finalement, je pense qu'il est important de dire que chacun des candidats est tout à fait capable de prendre ses fonctions à la Maison Blanche. La question porte plus sur les risques et le niveau de risques que les Etats-Unis peuvent tolérer.