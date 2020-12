Empêcher la rivalité sino-américaine d'entraîner notre monde vers la guerre

L’année qui se termine, estime l’ancien ministre vert des affaires étrangères allemand, Joschka Fischer, aura été marquée par une série de victoires chinoises.

Pékin s'est engouffré dans toutes les brèches créées par les bévues de Trump

Alors que l’épidémie de COVID-19 est partie de son territoire et qu’elle s’est muée en pandémie parce que les autorités du pays ont tenté, pendant plusieurs semaines, d’en dissimuler la dangerosité, le monde entier est entré en récession. Et le grand rival américain est le plus touché, du fait de la gestion incohérente du président sortant. Plus de 280 000 morts à ce jour.

Or, de son côté, la Chine a triomphé de l’épidémie. Par des méthodes, certes autoritaires, mais cette gestion efficace a renforcé le leadership du Parti communiste sur le pays. L’autorité de Xi Jinping, gigantesque avant la crise, en sort encore confortée. La répression à Hong Kong a aussi mis fin à tout espoir d’autonomie et de démocratie dans la prétendue région administrative spéciale ».

L'autorité politique, aux Etats-Unis, a été ébranlée par les caprices de Donald Trump. Elle est colossale, en Chine.

Cette année également, Pékin s’est engouffré dans la brèche créée par le retrait américain de l’Accord de partenariat transpacifique, laborieusement négocié par Barack Obama, pour construire une vaste zone de libre-échange autour des Etats-Unis, excluant la Chine.

En constatant ce type d’acte d’automutilation américain, les dirigeants chinois ont dû se pincer pour y croire. Suite à quoi, le gouvernement de Xi s’est empressé d’exploiter le généreux cadeau fait par Trump. (Joschka Fischer)

Car c’est autour de la Chine, cette fois, que vient de naître une nouvelle zone de libre échange dans la région Indopacifique, le Partenariat régional économique global. Relié à l’ASEAN, il associe commercialement à la Chine de nombreux alliés régionaux des Etats-Unis, comme le Japon, la Corée du Sud, l’Australie…

Or, l’hégémonie chinoise, avertit Fischer, serait bien plus autoritaire et exigeante que ne l’a été l’hégémonie américaine. Pékin vient d’en administrer une démonstration en semonçant rudement le gouvernement australien : le simple fait de livrer des informations « négatives » sur la Chine entraîne des représailles commerciales…

Trump a perdu toute ses guerres contre la Chine

L’administration Trump a perdu la guerre commerciale qu’elle avait lancée, contre la Chine, estime de son côté Julian Gewirtz. Les Américains cherchaient depuis un certain temps à contrecarrer la montée en puissance de leur rival. Trump a cru pouvoir desserrer l’emprise du Parti communiste sur le pays. Il a tenté d’exiger que Pékin libéralise son économie et joue le jeu de la libre concurrence. Sur tous les plans, il a perdu.

Les Etats-Unis doivent dorénavant tenir un peu mieux compte de la manière dont la Chine perçoit ses propres intérêts et les enjeux de sa rivalité avec les Etats-Unis. Contrairement à ce que pensent à présent nombre de responsables de la diplomatie américaine, la Chine n’est pas une puissance aveugle aux intérêts des étrangers, ni sourde aux incitations. Il faut juste s’y prendre mieux que ne l’a fait Trump…

Mais pour avoir une chance d’être entendus, les Américains doivent persuader les dirigeants chinois que l’Amérique n’est pas engagée dans une inexorable spirale de rapide déclin. Or, c’est ce qu’ils pensent…

Dès 2018, Wu Xinbo, le doyen de l’Institut d’études internationales de Fudan, écrivait :

« la politique dépourvue de sagesse de l’administration Trump accélère et intensifie le déclin le déclin des Etats-Unis et affaiblit grandement le statut international et l’influence de son pays. »

La nouvelle administration devra persuader les Chinois qu'elle est capable d'enrayer le déclin des Etats-Unis...

Pour les dirigeants chinois, les tentatives d’entraver la croissance et la modernisation spectaculaire de leur pays est causée par le sentiment que les Américains ont de leur déclin. Incapables de suivre le rythme haletant du développement chinois, les Etats-Unis auraient opté pour son blocage.

Du coup, la Chine a réagi en visant l’autosuffisance dans tous les domaines, privant ainsi les Américains des quelques moyens de pression dont ils disposaient encore, comme la fourniture de micro-processeurs. Ainsi s’explique aussi le spectaculaire développement de la consommation intérieure en Chine : le marché chinois est devenu le premier du monde dans de très nombreux domaines. Le pays ne veut plus dépendre du commerce extérieur.

Si les Etats-Unis veulent rompre avec cette logique d’affrontement, conseille Julian Gewirtz, ils doivent à la fois démontrer que leur puissance demeure crédible et leurs institutions solides et il leur faut, en même temps, renouer avec Pékin un dialogue réaliste et apaisé. Cesser de chercher à isoler la Chine, car cette stratégie a complètement échoué.

Un monde quadripolaire serait bien moins dangereux...

Pour l’économiste turco-américain, Daron Acemoglu, il ne fait pas de doute, que notre monde est entré dans une ère marquée par la tension sino-américaine. La présidence Trump a marqué un recul de la puissance américaine et l’influence de la Chine a progressé à l’occasion de la crise du Coronavirus, comme elle l’avait fait, déjà, lors de la crise des subprimes. Le moment unipolaire américain est donc passé pour de bon.

Mais il faut éviter aux Etats-Unis, comme au reste du monde, de tomber dans le fameux « piège de Thucydide », selon lequel la puissance hégémonique d’une époque est immanquablement tentée par la guerre, lorsqu’elle se voit concurrencée par la puissance émergente d’une époque nouvelle, comme ce fut le cas d’Athènes face à Sparte – origine de la guerre du Péloponnèse.

Pour cela, Acemoglu préconise un monde non pas bipolaire, comme au temps de la guerre froide, mais quadripolaire : à côté des USA et de la Chine, et pour faire tampon entre eux, l’Union européenne, d’une part et les économies émergentes, de l’autre, regroupées autour d’un pull réunissant le Mexique, le Brésil, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, la Turquie et l’Afrique du Sud.

Deux menaces essentielles pèse sur notre humanité, pour Acemoglu.

La première est la puissance démesurée des Bich Techs. Or, les pays émergents sont les plus menacés par l’Intelligence artificielle : après la robotisation, elle risque de leur faire perdre énormément d’emplois délocalisés chez eux. Et les Européens ont fait la démonstration de leur capacité à réguler les grandes compagnies du numérique.

Mais les Européens sont aussi à l’avant-garde de la lutte pour la décarbonisation de l’économie, alors que la Chine et les Etats-Unis sont les plus grands pollueurs de la planète. Or, le réchauffement climatique est l'autre grand défi que doit relever l'humanité.

Pour toutes ces raisons, un monde quadripolaire serait beaucoup plus sûrs que celui que risque de nous créer la concurrence sino-américaine…