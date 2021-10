En Europe de l’Est, la Ligue des Champions des séparatistes

La République moldave de Transnistrie est une toute petite bande de terre de 4 100 km2 entre la rive droite du Dniestr et l’Ukraine. À peine la moitié de la Corse, avec une population de 420 000 habitants. Cette région de l’Ukraine avait été intégrée à la République soviétique de Moldavie après la Seconde Guerre mondiale par une décision de Staline visant à diviser pour mieux régner, en mélangeant des roumanophones et des russophones.

Cette terre russophone et pro-russe – les Russes se sont installés en nombre après 1945 dans cette région extrêmement militarisée – s'est déclarée "indépendante" à la chute de l’URSS en 1991, après une courte mais violente guerre entre la Moldavie et la Transnistrie. Mais personne n’a reconnu l’indépendance de la région. Le club de football de sa "capitale", le Sheriff Tiraspol, joue donc dans le championnat de Moldavie… qu’il domine outrageusement : depuis que cette compétition a été créée, en 1992, le club a décroché 20 titres !

Mais le Sheriff n’est pas seulement la tête de proue de la Transnistrie en Moldavie et en Europe. Le club de foot n’est qu’une branche du conglomérat Sheriff, créé en 1993 par deux Russes, agents du KGB, Viktor Gouchane et Ilia Kazmaly.

À côté de son activité sportive, il contrôle une grande partie de l'économie de la région séparatiste, où il construit des stations-services, des supermarchés, possède une chaîne de télévision, des réseaux de téléphonie mobile, distribue de l’alcool, du caviar… Des activités en apparence respectables quand on se souvient des débuts plus troubles de Sheriff, qui aurait d’abord donné dans la contrebande de cigarettes, le trafic de voitures volées, le détournement de pétrole de l'armée russe, les armes, et même l’héroïne d'Afghanistan via la mafia d’Odessa (à 90 km de Tiraspol), sous la protection bienveillante de la 14e Armée russe, présente depuis l'époque de l’URSS.

Une équipe cosmopolite

Moldaves malgré eux – en fait, l’équipe ne compte que cinq "locaux", qui jouent aux côtés de trois Maliens, deux Brésiliens, deux Colombiens, deux Grecs, un Serbe, un Bosnien, un Trinidadien, un Péruvien, un Malawite, un Macédonien du Nord, un Ghanéen, un Luxembourgeois, un Nigérien, un Ukrainien, un Slovène et un Ivoirien –, les joueurs du Sheriff Tiraspol affrontaient ce mercredi 15 septembre 2021 des Ukrainiens bien déterminés du Chakhtar Donetsk en Ligue des Champions.

Issus, eux aussi, d’une région déchirée par le séparatisme pro-russe, la "République populaire de Donetsk", les footballeurs du Chakhtar incarnent de leur côté le rattachement à leur patrie, l’Ukraine. Leur club a pourtant vu le jour en Union soviétique, à l’initiative de la mairie et du syndicat des mineurs, en 1936, à l’époque ou Donetsk s’appelait… Stalino, Staline en ukrainien. Et son patron actuel, l’oligarque Rinat Akhmetov, est un tatar de la Volga, donc originaire de Russie, proche par ailleurs de l’ancien maire de Donetsk et ancien Président de la République, le battu de la Révolution européenne de Maidan, Viktor Ianoukovitch.

La mafia en embuscade

Rien ne le prédisposait donc, lorsqu’il a repris le club en 1996, à s’opposer aux indépendantistes pro-russes du Donbass (le bassin de Donetsk). Et pourtant, en quête de respectabilité, celui à qui l’on reproche une grande proximité avec la mafia tatare de Donetsk, que l’on soupçonne de s'être enrichi grâce au crime organisé entre 1985 et 1995, a choisi le camp des pro-Européens. Il faut dire que sa société, SCM Holding, fait aujourd’hui dans la finance, les médias, les transports, l’agriculture et l'industrie. Si elle a des affaires à défendre dans le Donbass, elle a sans doute davantage à gagner à l’ouest.

En 2014, Akhmetov a donc coupé les ponts avec les séparatistes du Donbass – il aurait renoué discrètement, business oblige, depuis – et s’est rangé à la légalité ukrainienne. Ce qui l’a contraint à déménager à Kiev, avant d’y transférer, via Lviv, son club de football, le Chakhtar Donetsk. (Il a, depuis, encore déménagé, à Kharkiv, la deuxième ville du pays, dans l’est.) Dans son histoire récente, depuis 1996, le club – avec tout de même 11 joueurs Brésiliens – a remporté à treize reprises le championnat d’Ukraine. À croire que les régions séparatistes produisent des clubs champions !

Ce mercredi 15 septembre 2021 n’aura pas souri aux légalistes. Devant à peine 13 000 spectateurs, le Sheriff Tiraspol, qui jouait à domicile, l’a emporté face au Chakhtar en Ligue des Champions. Mais nul n’aura à se demander si les buteurs étaient Moldaves ou transnistriens. Il doit sa victoire par 2 buts à 0 à l’ancien joueur du FC Metz Adama Traoré et au Guinéen Momo Yansane.