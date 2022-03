En Finlande, la peur de la Russie est de retour

La Finlande partage 1 300 km de frontière avec la Russie. Le puissant voisin est depuis très longtemps perçu comme une menace. Avec la guerre en Ukraine, la "peur" et même parfois la "haine" des Russes est réactivée. Et l'adhésion à l'OTAN apparaît désormais comme une protection nécessaire.

voir( 2 min )

2 min

Pour la cinquième année de suite, la Finlande a été désignée vendredi "le pays le plus heureux du monde". Avec une note de 7,82 sur 10, le pays nordique de 5,5 millions d'habitants devance le Danemark, l'Islande, la Suisse et les Pays-Bas. Mais la guerre en Ukraine et les déclarations de Vladimir Poutine ont de quoi fragiliser le bonheur de ce membre de l'Union européenne et de la zone euro.

62% des Finlandais favorables à une adhésion à l’OTAN

C’est une petite révolution. Jusqu’à la guerre en Ukraine, les Finlandais n’étaient pas pour une adhésion à l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Trop provocant. Trop risqué vis-à-vis de la Russie voisine. Très claire d’ailleurs sur le sujet : une telle décision aurait des répercussions. Mais lundi 14 mars, 62% des Finlandais interrogés dans une enquête de l'institut Taloustutkimus disaient vouloir rejoindre l’Alliance Atlantique. Tandis que 16% seulement y étaient opposés et 21% se disaient indécis. Il y a deux semaines, le même sondage avait pour la première fois de l'histoire du pays nordique donné une majorité absolue (53%) en faveur d'une adhésion à l'OTAN, un bond de près de 25 points après l'attaque ordonnée par Vladimir Poutine.

L’ensemble des partis politiques penche pour également. Atte Harjanne est député, membre des Verts Finlandais :

La guerre a rendu les choses claires. Nous avons un régime très agressif à notre frontière. Que l’on ne peut pas croire sur parole. Je dirais que le processus doit être réfléchi et que les décisions prises doivent être sages et adaptées. Mais j’insiste, la Finlande est souveraine, et elle peut prendre ses propres décisions.

L'exécutif finlandais a réitéré, comme la Suède voisine, qu'il n'avait pas de projet d'adhésion immédiate, même si d'importantes consultations des forces politiques ont eu lieu ces derniers jours. Et le président finlandais Sauli Niinistö avait appelé ses concitoyens à garder "la tête froide" sur la question.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

C’est peut-être la fin de la politique du profil bas face au grand voisin. Jussi Lassila, spécialiste finlandais de la Russie, avait déjà observé une légère progression du pro OTAN après l’annexion de la Crimée en 2014. Même si rien de comparable :

À chaque fois que la Russie est devenue agressive militairement, il y a eu ce genre de réaction en Finlande. C'est exactement l’inverse de ce que la Russie veut. Cela va être intéressant de voir ce que sera la décision officielle du gouvernement finlandais aux alentours de l’été.

Un rapport sur les avantages et les inconvénients d'une adhésion est en cours de préparation et la décision appartiendra in fine au Parlement, a précisé le Président Sauli Niinistö. Suède et Finlande sont officiellement non alignées, bien que toutes deux partenaires de l'OTAN depuis le milieu des années 1990.

Si la Finlande décide de rejoindre l’OTAN, la Russie pourrait réagir en représailles par des cyberattaques, un arrêt soudain du contrôle des frontières ou même des manœuvres militaires. Certaines perturbations ont été signalées en Finlande depuis le début de la guerre en Ukraine. Ces trois dernières semaines, le réseau GPS a été mystérieusement brouillé à plusieurs reprises à la frontière avec la Russie dans le Nord et l’Est du pays. Et le vol de certains avions a été perturbé :

Écouter Réécouter Reportage dans la ville finlandaise de Lappeeranta, toute proche de la frontière russe, par Julie Pietri et Martin Troadec. écouter ( 1 min) 1 min Reportage dans la ville finlandaise de Lappeeranta, toute proche de la frontière russe, par Julie Pietri et Martin Troadec.

"Un Russe restera toujours un Russe, même si on le fait frire dans du beurre"

La Finlande partage 1 300 km de frontière avec la Russie et le puissant voisin est depuis très longtemps perçu comme une menace. Au XIXe siècle, sous l’empire russe, la Finlande était nommée le "Grand-Duché de Finlande", doté d'une grande autonomie. Le pays a ensuite acquis son indépendance à l'occasion de la Révolution russe. Mais deux guerres ont suivi contre l’Union soviétique : la guerre d’hiver en 1939, quand Staline a lancé son armée contre la Finlande, y compris avec de violents bombardements sur Helsinki, puis la guerre de Continuation, de 1941 à 1944. Helsinki a basculé aux côtés de l'Allemagne nazie et des autres puissances de l'Axe et le 16 mars 1944, le président des États-Unis Franklin D. Roosevelt appelle le pays à s'en dissocier.

Dans ce contexte, toujours en 1944, la Russie a bombardé et annexé violement une partie de la Carélie du sud, une région située au Sud Est comprenant la quatrième ville du pays, Viipuri (Vyborg). 400 000 personnes ont dû fuir, soit 10% de la population finlandaise de l'époque. La famille de Kristina Haataja a fait partie de ces réfugiés. Cette femme rencontrée à Lappeenranta a grandi dans la méfiance des Russes. Elle raconte ainsi son éducation et l'état d'esprit de sa famille :

Un Russe est toujours un Russe, restera toujours un Russe, même si on le fait frire dans du beurre.

Ces derniers jours, le plus grand quotidien national a de son côté décidé de "contrer la propagande du Kremlin". Le Helsingin Sanomat publie une partie de ses articles sur l’Ukraine en russe et il compte sur les près de 100 000 personnes russophones en Finlande pour amplifier cette réponse à la censure médiatique imposée de l'autre côté de la frontière.

Écouter Réécouter La réponse du Helsingin Sanomat à la censure russe. Reportage de Julie Pietri et Martin Troadec écouter ( 1 min) 1 min La réponse du Helsingin Sanomat à la censure russe. Reportage de Julie Pietri et Martin Troadec

Avec AFP