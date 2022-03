En Russie, la contestation se fait désormais en mode discret

Dans les rues de Moscou, on aperçoit parfois un ruban vert accroché à un poteau ou à une grille. Des petits bouts de tissu désormais symboles d'une protestation devenue discrète, par la force des choses.

Quand la guerre en Ukraine a éclaté, Lioubov*, une jeune militante féministe qui a participé aux premières manifestations contre l’engagement russe, a fait l’amère expérience d’une montée en puissance inédite de la répression.

J’ai réagi de façon extrêmement émotionnelle et radicale, sans me soucier des conséquences et de ma sécurité. Et puis j’ai été arrêtée, emprisonnée, et on a perquisitionné chez moi.