Entre les Etats-Unis et la Chine, la tech-guerre est déclarée

Il est intéressant de retrouver la même idée, énoncée de la même manière et au même moment, sous la plume de deux experts dont on a appris à respecter les avis. Dans un essai qui vient de paraître, Le nouveau désordre numérique, l'économiste et historien français Olivier Babeau écrit : « Les institutions mises en place pour accompagner l’ancien monde se trouvent dépassées. » Dans un papier, publié cette semaine sur le site Project Syndicate, l’économiste américano-turc Dani Rodrik renchérit : « Le régime commercial international que nous connaissons actuellement, régi par les règles de l’OMC et d’autres accords, n’est pas adapté à ce monde. Il a été conçu pour un monde de voitures, d’acier et de textiles, et non pas pour un monde de datas, de logiciels et d’intelligence artificielle. »

Pourquoi les institutions encadrant les échanges sont inadaptées à l'économie numérique

Comme le montre Olivier Babeau dans son livre, non seulement le numérique ne tient pas ses promesses démocratiques initiales : diffuser équitablement l’information et le savoir, donner à chacun la possibilité de s’exprimer, etc., mais il crée tout le contraire : une concentration des données et de la richesse en un très petit nombre de grandes compagnies, un écartèlement social terrifiant entre les esclaves des écrans et ceux qui les manipulent, une hystérisation des débats publics, renforçant toujours davantage les minorités intolérantes.

Pour Dani Rodrik, l’explosion du numérique constitue trois défis.

Sur le plan géopolitique, il permet à des puissances étrangères de pirater les réseaux industriels et de se livrer au cyber-espionnage, comme le fait la Chine, mais aussi, comme le fait la Russie, de manipuler l’opinion en intervenant massivement sur les réseaux sociaux. Sur le plan des libertés publiques, les plateformes internet accumulent une masse inquiétante d’informations sur notre vie privée, nos goûts et opinions, nos relations, nos consommations. Sur le plan économique enfin, la concurrence est faussée de manière considérable par des Etats qui, comme la Chine, favorisent leurs propres « champions nationaux » par une politique mercantiliste et par les GAFAMs américaines qui utilisent leurs pouvoirs de marché pour se constituer en monopoles de fait.

La tech-guerre est déclarée

C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre l’offensive lancée par l’administration Trump contre le géant chinois Huawei, qui a su se doter d’une avance évidente en matière de technologie 5G. Le gouvernement américain empêche Huawei d’acquérir des chevaux de Troie aux Etats-Unis ; il le prive de semi-conducteurs Made in USA ; il lance des poursuites judiciaires contre ses dirigeants ; il tente d’empêcher d’autres pays d’accueillir Huawei chez eux. Comme le souligne Rodrik, un Etat peut juger la présence sur son territoire numérique contraire à sa sécurité nationale ; il ne saurait imposer à ses alliés la même approche au détriment de leurs propres intérêts.

La « tech-guerre » entre les Etats-Unis et la Chine est, cette fois, lancée, juge Adam Segal, dans un article publié ce mois-ci par la revue Foreign Affairs. Du côté américain, elle a mis du temps à être formulée, au-delà de la hausse des droits de douane. Mais elle est à présent cohérente et connue : restreindre les exportations de technologie américaine vers la Chine, restructurer les chaînes de valeur afin de moins dépendre des approvisionnements chinois dans certains secteurs jugés sensibles, investir dans les technologies émergentes, telles que l’IA, dans le pays lui-même.

Cette politique est-elle conjoncturelle et liée aux humeurs changeantes de l’actuel occupant de la Maison blanche ? Adam Segal ne le croit pas. En cas de changement d’équipe, on peut tout au plus s’attendre à des « réglages » plus fins. Pas à des changements de cap. Tout juste peut-on espérer une meilleure coopération pour définir et mettre en œuvre, avec les alliés, des règles communes afin d’investir ensemble dans les technologies où ils ont pris du retard sur la Chine.

Les dirigeants chinois s'y préparent en misant sur l'auto-suffisance

Du côté chinois, en tous cas, on estime que la « tech-guerre » lancée par les Etats-Unis est destinée à se poursuivre et même à s’amplifier. Le régime, en conséquence, a décidé de privilégier les efforts en vue de l’auto-suffisance technologique et la consommation intérieure au détriment de l’exportation. Il mobilise ses entrepreneurs, comme le lui permet son régime autoritaire.

La perspective de voir le monde du numérique coupé en deux blocs de plus en plus étanches et communiquant peu entre eux est une menace à prendre au sérieux…