Éric Emeraux : "Je ne connais pas de guerre sans crimes de guerre"

Ex-patron de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre (OCLCH) de 2017 à 2020, Éric Emeraux affiche le calme apparent mais aussi la détermination de ceux qui ont enquêté sur les pages les plus sombres de l'Histoire moderne. De son expérience de chasseur de criminels de guerre, il a tiré un récit qui vient de sortir en livre de poche, La traque est mon métier (éditions L’Abeille Plon).

"Mon livre décrit la mécanique qui pousse des gens ordinaires à devenir des tueurs ordinaires", explique Éric Emeraux. Pour cet ancien colonel de gendarmerie, le conflit en Ukraine ne fera pas exception et sera le théâtre d’actes abominables. Comme, avant lui, l’ont été les Balkans, le Rwanda ou encore la Syrie.

Je ne connais pas de guerre sans crimes de guerre. Il y a des gens qui ont des intérêts financiers, il y a des milices qui se mettent en place, des structures paramilitaires qui apparaissent, comme on l’a vu en Bosnie ou ailleurs. C’est toujours la même logique.

Une traque de longue haleine

Homme de terrain, Éric Emeraux a passé cinq ans à Sarajevo comme attaché de sécurité à l’ambassade de France. Il a pu constater sur place les séquelles des guerres des Balkans et la puissance des haines accumulées par les protagonistes.

À la tête de l’OCLCH, il est fier d’avoir pu, avec ses équipes, faire tomber Radomir Susjnar, dit "Lalco", un ancien militaire serbe qui a été condamné à 25 ans de prison. Radomir Susjnar a été reconnu coupable du meurtre de 57 civils bosniaques, dont un nourrisson et un enfant qui ont été brûlés vifs dans le massacre de Visegrad, l’un des pires du conflit intercommunautaire en Bosnie.

La traque des criminels de guerre est une course de longue haleine qui suppose un engagement sans relâche des équipes d’enquêteurs. "Le travail de police judiciaire s’organise autour de trois niveaux, explique Éric Emeraux. Il y a d’abord l’environnement physique du suspect (surveillance, écoutes téléphoniques, filatures, etc.), le monde numérique avec l’utilisation d’images satellite, photos et vidéos, et enfin les circuits financiers, car derrière un crime, il y a toujours de l’argent qui circule."

Monter un "dossier structurel"

Mais avant d’interpeller le criminel de guerre et de le déférer aux instances judiciaires internationales à La Haye, il faut monter ce qu’on appelle dans le jargon des enquêteurs, un "dossier structurel", c’est-à-dire recueillir les preuves du crime.

Aujourd’hui, les nouvelles technologies apportent une aide précieuse. "Les téléphones mobiles et internet sont utiles pour faire remonter de l’information, se réjouit Éric Emeraux. Il y a même une application, eyeWitness, qui permet en temps réel de signaler un crime de guerre. Les éléments sont envoyés sur le web dans des cellules cryptées qui pourront être ensuite utilisées par les instances de la justice internationale ou nationale."

Mais attention, l’enfer peut être pavé de bonnes ou de mauvaises intentions. Gare aux manipulations ! Plusieurs exemples restés dans l’Histoire – du charnier de Timisoara, en Roumanie, en 1989 aux couveuses volontairement débranchées d’un hôpital de Koweït City en 1990 – montrent que l’intox est arme de guerre que les parties n’hésitent pas à utiliser.

Dans notre métier, il faut toujours rester prudent et vigilant. Notre mode d’action se résume en trois lettres : A pour "assume nothing" (ne rien supposer), B pour "believe nothing" (ne rien croire), et C pour "check everything" (tout vérifier).

Et d’ajouter comme une évidence, mais qu’il est bon de rappeler : "En Ukraine, les crimes de guerre peuvent être commis par les deux camps."

Juger Vladimir Poutine ?

Depuis le début de l'invasion russe, une quarantaine d'ONG collectent en permanence les preuves de crimes de guerre, autant d'éléments tangibles qui serviront peut-être un jour à d'éventuels procès internationaux.

Un procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a ouvert une enquête sur de possibles crimes de guerre commis dans le conflit russo-ukrainien. La CPI peut enquêter sur des allégations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis sur le territoire ukrainien, quelle que soit la nationalité des auteurs présumés.

Un procès de Vladimir Poutine devant la justice internationale est-il possible ? "Si on avait posé la question en 1996 à Slobodan Milosevic "Est-ce que vous pensez que vous allez finir vos jours en 2006 dans une prison à La Haye ?", il aurait sans doute ri, remarque Éric Emeraux. De-là à dire que cela pourrait être possible pour Poutine, je ne sais pas. Mais oui, les techniques sont là. La CPI juge des individus en fonction de ce qu’on appelle 'la responsabilité du supérieur hiérarchique'." Et dans cette guerre, le maître du Kremlin est le décideur ultime.

La notion de "crime d'agression"

Pour le juriste franco-britannique Philippe Sands, on pourrait juger Vladimir Poutine pour "crime d’agression" via la création d’un tribunal ad hoc. Car si la CPI est compétente pour juger les crimes de génocide, les crimes de guerre et crimes contre l’humanité, elle ne l’est pas pour les ressortissants d’un État comme la Russie, qui a certes ratifié le statut de Rome instituant la CPI en 2000 mais qui a retiré sa signature en 2006.

En attendant, au-delà de la personne de Vladimir Poutine, c’est un travail de fourmi, scrupuleux mais indispensable pour qu’un jour la justice passe. "Sinon, on remet le couvert dans vingt ans", assure Éric Emeraux, qui a bien conscience, comme ses collègues enquêteurs de l’OCLCH, d’avoir été un rouage clé et décisif dans certains dossiers, tout en ayant conscience des failles et des lenteurs de la justice des hommes.