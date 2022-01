Et si l’Europe devenait la nouvelle religion des jeunes Polonais ?

Lorsque, le 31 août 1980, Lech Walesa, le chef du syndicat Solidarnosc, signe l’accord de Gdansk avec le pouvoir communiste, c’est avec un stylo-bille géant portant une photo du pape Jean-Paul II qu’il appose son paraphe. Karol Wojtyla et un stylo aux couleurs rouges et blanches de la Pologne pour esquisser la chute à venir du communisme dans toute l’Europe centrale.

Walesa, catholique pratiquant comme une grande partie du peuple polonais, était en faveur de l'église catholique, alors soutenu dans sa lutte par l’Église. À l’époque, d’ailleurs, les membres de Solidarnosc n’hésitent pas à se réfugier dans les lieux de culte pour éviter la répression du régime. Une répression qui a d’ailleurs frappé le clergé, à l’instar de Jerzy Popieluszko, aumônier du syndicat Solidarnosc, assassiné par la police politique communiste, le SB.

• Crédits : Marc Bulka / Gamma-Rapho - Getty

Autant dire que l’attachement des Polonais à l’Église relevait de l’évidence… jusqu’à aujourd’hui. Le Primat de Pologne lui-même s’en alarme. Monseigneur Wojciech Polak parle d’un "phénomène dévastateur", d’une vague qui emporte tout sur son passage. La pratique religieuse est en chute libre. Et la crise va jusqu’à toucher les entrées au séminaire : 441 séminaristes en 2020, 335 en 2021, soit une baisse de 20 % en un an.

Un pays coupé en deux

C'est le révélateur d’une Pologne coupée en deux. Celle des natifs de l'après-guerre, qui ont connu le communisme d’État et Solidarnosc, et celle des moins de 30 ans, qui n’ont pas connu autre chose que la démocratie. Celle des villes, et celle des campagnes. Un clivage dont la représentation politique est le reflet.

À RÉÉCOUTER Réécouter Pologne : les brûlures de l'Histoire écouter ( 58 min) 58 min Concordance des temps Pologne : les brûlures de l'Histoire

Le PiS (Droit et Justice), au affaires, conserve des liens très étroits avec l’Église catholique. Jaroslaw Kaczynski, le leader du parti, fonde d’ailleurs son pouvoir sur ses relations avec le courant le plus conservateur de l'Église. Mais aujourd’hui, il est principalement entendu par l'électorat de la province, encore très attaché à la pratique religieuse. Les grandes villes, elles, votent plus facilement pour l’opposition, dont les représentants, sans pour autant renier leurs racines catholiques, n’ont pas fait de la religion un levier politique.

• Crédits : Piotr Lapinski/Nurphoto - AFP

Si Szymon Holownia, le chef du parti d'opposition de centre-gauche Polska2050, est un catholique fervent – il a hésité à devenir moine bénédictin – il n’a jamais inscrit la religion à l’agenda de son mouvement. D’autres, comme Robert Biedron, le leader de Wiosna (Le Printemps), ouvertement homosexuel, prônent la séparation de l'Église et l’État, mais également la légalisation de l'avortement (quasiment interdit depuis octobre 2020) et une union entre personnes de même sexe (il vit avec Krzysztof Smiszek, un député, militant anti-homophobie).

Une institution figée

L’Église s’inquiète de cette nouvelle réalité de la Pologne. Un pays européen très ouvert, avec de grandes villes de la culture comme Varsovie, Gdansk ou Poznan. Une Pologne dont les ressortissants ont pu voyager, essaimer dans tout le continent et revenir. Une Pologne dont des générations ont pu découvrir d’autres personnes et d’autres croyances, et rapporter une certaine ouverture. Notamment le droit de ne pas croire.

Comme le très populaire Nergal, du groupe de death metal Behemoth, qui revendique son athéisme, la société se pose la question du rôle de l'Église catholique. Une institution qui, par ailleurs, voit sa crédibilité s’éroder à mesure que sont révélés des abus sexuels et autres cas de pédophilie, et qui demeure très réfractaire à la reconnaissance des droits des personnes LGBT. L'Église a certes joué un rôle décisif dans l'histoire de la Pologne, mais pour une grande partie de la jeunesse – et le phénomène est le même à Bratislava, Budapest, Ljubljana, Zagreb et à Vilnius –, on peut ne plus croire en Dieu et être libre et en sécurité.

À RÉÉCOUTER Réécouter Pologne : l’empire médiatique du Père Rydzyk écouter ( 55 min) 55 min Grand Reportage Pologne : l’empire médiatique du Père Rydzyk