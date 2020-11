États-Unis : pro-Trump, adepte des complots de QAnon, la nouvelle élue de Géorgie

Elle fait partie des "winners", les gagnants que Donald Trump aime tant, et qu'il a même encouragés sur Twitter. Mardi, alors que les Américains ont voté pour choisir leur président entre le sortant Trump et l’ancien vice-président Joe Biden, les citoyens devaient également renouveler un tiers du Sénat et la totalité de la Chambre des représentants. En Géorgie, bastion républicain, c’est sans surprise Marjorie Taylor Green qui a été élue, twittant "grande victoire ce soir !".

Plus étonnant pour une élue, les références de la républicaine de 46 ans s'avèrent aussi des “opinions racistes, islamophobes et antisémites”, selon les révélations Politico. Elle ne s’en cache pas, elle est proche du mouvement QAnon. Pour ses adeptes, et pour Marjorie Taylor Green, Donald Trump mène une guerre secrète contre une secte mondiale. Les États-Unis seraient dirigés par "l’État profond" (dont Trump parle aussi en meeting) composé de hauts responsables politiques, tels que Obama, Clinton ou encore Rothschild et des stars d’Hollywood. Avec celle qui veut "Sauver l'Amérique, stopper le socialisme et la Chine", le mouvement conspirationniste fait son entrée au Congrès.

Elle a propagé les théories du complot

Marjorie Taylor Greene a adhéré au complotisme de QAnon dès les premiers messages du groupe. Dans cette guerre secrète, la républicaine déclare en 2017 qu’il faut "éliminer cette cabale mondiale de pédophiles satanistes" estimant que Donald Trump était "le meilleur président qu’il faut pour cela". Pour elle, les Blancs sont "le groupe le plus maltraité" des Etats-Unis. C’est d’ailleurs sur cet argument que Trump espère engranger des voix pour sa réélection. Le racisme envers les Noirs ? Il n’y en a plus selon Marjorie Taylor Greene. Deux femmes musulmanes élues en 2018 à la Chambre des représentants ? "Une invasion islamiste".

Marjorie Taylor Greene se dit "pro-vie, pro-armes, pro-Dieu". Elle n’hésite pas à apparaître armée dans ses clips de campagne. Certaines images ont d’ailleurs été retirées par Facebook estimant que la candidate faisait l’apologie des armes. Pour le journal de Géorgie The Atlanta et relevé par Courrier international, c’est elle “qui a propagé les théories conspirationnistes de QAnon et a fait des déclarations racistes et xénophobes dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux".

Son élection va-t-elle légitimer ces théories qui ne véhiculent que la haine de l’autre ? “La question est maintenant de savoir si cela représente le début de l’ascension politique de QAnon ou si cette entrée au Congrès sera son apogée”, estime le New York Times. Tout dépend en fait du résultat de l’élection présidentielle qui reste pour le moment incertain.

Si Donald Trump ne l'a pas officiellement soutenue pendant sa campagne, il l'a félicitée pour sa primaire gagnée l'été dernier : "Marjorie est forte sur tous les points et n’abandonne jamais, une vraie GAGNANTE !"