Explosion de Beyrouth : les Brésiliens d'origine libanaise mobilisés comme jamais !

En plus de l'aide gouvernementale apportée au Liban, des dons importants ont été récoltés par la population et des manifestations culturelles sont encore organisées pour aider à sa reconstruction. Une solidarité envers le Liban que l'on n’avait pas vue depuis bien longtemps, de l'avis même des Brésiliens d’origine libanaise.

Milton Hatoum est un écrivain brésilien né en Amazonie et d'origine libanaise. Dans son œuvre, il parle de ces deux pays et de l'intégration des immigrants en Amérique latine aux côtés des Italiens et des Japonais. Les Libanais sont une des communautés les plus importantes au Brésil.

La communauté des Brésiliens d'origine libanaise est énorme, près de six à sept millions de Brésiliens. A vrai dire, les Brésiliens d'origine syrienne et libanaise sont plus de 10 millions. Ils ne parlent plus l'arabe. Les immigrés se sont intégrés tout de suite au Brésil et ça, c'est une chose très positive parce que la communauté n'a pas cette nostalgie du retour.

Une vision partagée par Chantal Rayess, correspondante du journal Libération à São Paulo. Cette Libanaise qui vit depuis dix-neuf ans au Brésil constate qu'il n'est pas toujours facile d'entretenir des liens avec son pays d'origine quand on l'a quitté depuis bien longtemps.

Les Brésiliens d'origine libanaise ne sont pas Libanais. Ils sont Brésiliens avant tout. Le Liban, ils n'y ont souvent jamais mis les pieds. Ils n'ont pas la nationalité. Ils sont souvent de la troisième ou de la quatrième génération. Les premières vagues d'immigration remontent à la fin du XIXe, début XXe, donc leur lien avec le pays est vraiment très ténu. En fait, c'est surtout l'explosion du port qui a attiré l'attention. Cette explosion a vraiment frappé les esprits par son énormité. Et c'est vrai que cela a suscité une mobilisation des Brésiliens d'origine libanaise que l'on n'avait pas vu à d'autres moments tragiques que le Liban a pu traverser par le passé.

Après le drame, la communauté libanaise a été très généreuse et s'est organisée rapidement, tout comme la récupération politique orchestrée par le président Jair Bolsonaro, souligne encore Milton Hatoum.

Le plus pénible, c'est le président de la République, qui a envoyé l'ancien président d'origine libanaise aussi, Michel Temer, pour aller au Liban. Par contre, ici, il n'a rien fait pour les Brésiliens qui ont été victimes de la pandémie. C'est un opportuniste parce qu'il sait, qu'il y a des millions de Brésiliens d'origine libanaise. Il ne pense qu'aux élections de 2022. Il agit de manière atroce, comme d'habitude.

Impossible d'ignorer la communauté issue des pays arabes pour les politiques. Lors de l'élection présidentielle, l'adversaire de Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, du Parti des travailleurs, était aussi d'origine libanaise. Mais il ne l'a guère mis en avant. Il a en revanche participé activement à la campagne de solidarité après l'explosion du port de Beyrouth. Mais comme des millions d'anonymes Brésiliens.

Reportage d'Anne Vigna depuis Rio de Janeiro.



