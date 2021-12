Face à la Russie, l'appel à l'aide de l'Ukraine et de ses voisins

Face aux déploiements militaires de Moscou sur la frontière, Kiev fait des essais de missiles antichar dans le Donbass. Entre l’Ukraine et la Russie, le temps de la guerre des mots est peut-être en voie d’être dépassé.

Depuis 2014 et la crise dans le Donbass, la tension est demeurée haute sur la frontière russo-ukrainienne. Au conflit ouvert a succédé un glacis, marqué par de sporadiques échanges de tirs mais, surtout, une litanie de menaces. Des menaces militaires, à l’instar, notamment, du déploiement récent de troupes russes en lisière de l’Ukraine ou des tests de missiles antichar américains Javelin – Kiev en a acheté 360… – dans le Donbass.

Des menaces verbales, aussi. À Moscou, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, répète volontiers que "toutes les options seront considérées si l’Otan refuse de discuter de garanties de sécurité". Une façon sibylline de justifier les déploiements militaires et un éventuel engagement ? On se souvient que, en 2008, la Russie avait attaqué la Géorgie. Ce jeudi toutefois, Vladimir Poutine a tenu des propos un peu plus apaisants lors d'une conférence de presse, évoquant une "réaction positive des Occidentaux" après l'annonce de négociations à venir sur l'OTAN.

En face, les voisins de la Russie, réunis dans le Triangle de Lublin, se veulent fermes. L’organisation, qui regroupe la Pologne, la Lituanie et l'Ukraine – trois nations qui, avec le Belarus, formaient le Royaume de Pologne et le Grand-Duché de Lituanie –, s’est réunie le 20 décembre 2021 a Huta, près de la ville historique d’Ivano-Frankivsk, dans les Carpates.

"L'avant-garde de la dissuasion"

Un choix très symbolique : ces terres, qui appartenaient au Royaume de Pologne, rappellent que le Triangle de Lublin partage une histoire commune bien antérieure à l’ère soviétique et aux références de Vladimir Poutine.

Le discours des présidents polonais, lituanien et ukrainien, lui, n’a pas donné dans le symbole. Volodymyr Zelensky a estimé que « la Lituanie et l'Ukraine forment l’avant-garde [européenne] de la dissuasion » face à « la politique agressive de la Russie ». Pour Gitanas Nauseda, le Lituanien, a rappelé que « toute tentative de la Russie de franchir la ligne rouge sont inacceptables dans l’Europe du XXIe siècle ». Andrzej Duda s’est dit « catégoriquement opposé à des concessions à la Russie ». « Il est clair que la Russie doit reculer », a précisé le président polonais.

Un appel au secours à destination des soutiens ukrainiens, plus à l’ouest : l’Union européenne, évidemment, mais aussi l’Otan. Car plus que jamais, Kiev craint d’être oubliée, abandonnée à l’ours russe, comme lors du déclenchement de la guerre dans le Donbass et de l’annexion de la Crimée.

Changement de braquet

Amer, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a regretté la frilosité des Occidentaux à l’égard de Kiev :

Nous ne pouvons pas accepter l'idée de l'adhésion à l’UE dans trente ans et à l’Otan dans une cinquantaine d’années, alors que ces perspectives sont extrêmement populaires en Ukraine actuellement. Cela démotive et ralentit tout le monde.

Une autre façon de dire que face aux volontés expansionnistes russes, l’Ukraine ne saurait se contenter du soutien matériel de ses alliés. Et il n’est pas négligeable. La puissante communauté ukrainienne du Canada a par exemple pesé dans le soutien d’Ottawa à Kiev. Depuis 2014, Ottawa a versé à l'Ukraine plus de 700 millions de dollars canadiens (un peu moins de 500 millions d’euros) d’aide – au développement, humanitaire, militaire.

Mais cela ne suffira pas. « L'Ukraine veut obtenir l'entrée dans l’UE ces prochaines années et un calendrier de l'adhésion à l’Otan », seuls véritables boucliers face à la Russie. Une Russie qui, résume efficacement Artis Parbriks, le ministre de la Défense de Lettonie, « doit cesser de menacer ses voisins et de verser des larmes de crocodile en se prétendant menacée par ses victimes historiques ».