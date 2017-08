Fadwa Suleimane, pasionaria pacifiste du conflit syrien

Elle était de même confession que Bachar al-Assad, alaouite. Et pourtant, elle restera à la postérité comme celle qui a dit non au président syrien. Fadwa Suleimane a pris part à la révolution le 21 mars 2011, six jours après un appel lancé sur Facebook par des militants démocrates à manifester dans toute la Syrie. Très vite, cette actrice syrienne est devenue un symbole de la contestation non-violente, avant de devoir s'exiler en France. Portrait d'une militante, de "confession pacifiste".

La pasionaria de Homs

L'histoire de Fadwa Suleimane était comme écrite d'avance. Une histoire qu'elle a souvent racontée aux médias français. Lors de son premier jour à l'école, le directeur les frappe. Elle n'a que six ans, mais déjà, ses rêves s'effondrent. Alors, quand on lui demande ce qu'elle veut faire plus tard, elle répondra : "chef de la révolution". Puis à 13 ans, elle refuse d’entrer dans les jeunesses du parti Baas, au pouvoir depuis 1963 en Syrie. Une décision qui choque, mais Fadwa Suleimane tient bon et ne changera pas d'avis. Cet instinct révolutionnaire ne la quittera même jamais. La comédienne syrienne rejoindra le mouvement de contestation dès 2011, au moment des premières manifestations anti-Bachar al-Assad dans le pays. Elle organise plusieurs manifestations à Damas, la capitale syrienne. Dans une interview de 2012 à M - le Magazine du Monde, elle raconte :

C'était un rassemblement silencieux de femmes devant la grande statue de Hafez al-Assad (le père du président). Nous appelions à la non-violence, à l'arrêt des tueries et à la levée du siège de Deraa. La police a été prise de court.

En octobre 2011, la Syrienne, née à Alep, décide d'aller à Homs. Dans la troisième ville du pays, à majorité sunnite, elle tente de mettre à mal le discours de Bachar al-Assad, qui accuse les salafistes d'être à l'origine des manifestations. Son argument, inébranlable : si la révolution était dirigée par des salafistes, pourquoi auraient-ils laissé une femme, alaouite de surcroît, à a sa tête ? Les autorités tentent maintes fois de l'arrêter, elle est condamnée à mort. Son frère doit s'exprimer à la télévision syrienne pro-régime Al-Dounia pour se désolidariser d'elle : “Elle a quitté la maison familiale il y a sept ans. Malheureusement, elle a oublié les valeurs dans lesquelles elle a été éduquée, c’est-à-dire que l’argent n’est pas tout. Je sais qu’elle a reçu beaucoup d’argent de l’étranger.” C'est à cette époque que la journaliste franco-syrienne Hala Kodmani la joint par Skype. Homs vient d'être assiégée, et pourtant Fadwa Suleimane lui fait part de son "espoir". "Elle animait des manifestations avec un autre joueur de football syrien, c’était un moment de très grande exaltation. Elle fumait cigarette sur cigarette, elle buvait son café et me racontait son enthousiasme pour cette mobilisation, pour cette révolution, pour cet appel à la liberté. Elle a toujours été du côté de la révolution pacifique et c’est pour ça que quand la militarisation a commencé, quand tout le monde a pris les armes et qu’elle était sérieusement menacée, elle a fini par quitter la Syrie en 2012 pour venir se réfugier en France", raconte Hala Kodmani, qui l'a bien connue et qui se dit aujourd'hui bouleversée.

D'un côté, Bachar al-Assad qui attise les haines confessionnelles en Syrie. De l'autre, Fadwa Suleimane, d'origine alaouite, mais qui refuse l'étiquette. Dans l'interview à M - le Magazine du Monde, l'actrice syrienne préférera dire qu'elle n'est "rien". "J'appartiens à l'humanité. Mon premier et mon second mari sont sunnites. Je n'appartiens à aucune religion. Ces classifications sont périmées. Quand la révolution a éclaté, j'ai réalisé que j'étais syrienne et que mon rôle était de guider les gens pour ne pas les laisser être entraînés vers la mort", affirmera-t-elle. Comprendre : elle appartient au peuple syrien.

Je ne suis rien. Fadwa Suleimane dans une interview à M - le Magazine du Monde (2012)

La poésie comme arme pacifique

L'exil sera douloureux pour elle. Fadwa Suleimane a l'impression d'avoir abandonné le peuple syrien. Mais elle est devenue une cible, ce sont les insurgés eux-mêmes qui lui conseillent de quitter Homs et la Syrie. "On arrêtait des gens à cause de moi, on les torturait pour savoir où j'étais, on attaquait les immeubles où j'étais censée dormir, confie-t-elle à M - le Magazine du Monde un mois après son arrivée en France. C'est au pays des droits de l'Homme et de la liberté, où elle a obtenu l'asile politique, qu'elle commence à écrire. La révolution de l'esprit continue. Fadwa Suleimane trouve finalement dans la poésie une nouvelle arme pacifique. "J'ai cru qu'ici je ne pouvais rien faire, que je ne pouvais pas dire les choses en n'étant pas avec eux, dans le même danger. Mais j'ai trouvé la poésie. J'ai fait beaucoup pour la Syrie en continuant à porter l'art, la beauté, la pensée, l'humanité des Syriens dans mes rencontres avec les Français. J'ai continué la révolution de l'esprit, de l'échange avec les gens, celle du rêve, de l'imagination", explique Fadwa Suleimane, dans une interview au Midi Libre, en juin 2016. A la Pleine lune, son premier recueil de poésies, sort en septembre 2014 aux éditions Le Soupirail.

Qui suis-je encore quand mon visage, mon nom, la fleur de ma jeunesse, ma langue, ma voix, ma mémoire, sont restées là-bas habillées des débris de mon pays ? (extrait d'A la pleine lune, le premier recueil de poésies de Fadwa Suleimane, publié en 2014)

En 2016, 2000 lycéens lui décernent le prix des Découvreurs pour "A la pleine lune". En juin, Fadwa Suleimane avait publié son deuxième recueil de poésies, Dans l'obscurité éblouissante, chez Al Manar. Un recueil qu'elle avait présenté au festival de poésie Voix vives, organisé à Sète du 21 au 29 juillet. Elle avait lu l'un de ses poèmes en arabe, avec sa voix si captivante. "Dans l'obscurité éblouissante, les gorges qui ont lancé des papillons bleus, pour que la liberté descende en nuage froid et blanc, chantaient en des hymnes odieux pour qu'ils ne pensent qu'aux colombes et à la paix. Elles s'opposaient au monstre de Damas, la main qui les a arrachées ignorent qu'elles ont éclos dans toute la Syrie... des tournesols à Hama [...], des lauriers à Alep, [...]des diamants rouges à Raqqa, des acacias à Homs [...]". Un texte qui résonne aujourd'hui comme un ultime appel à la révolution pacifique.