France Culture s’installe au Grand Palais Éphémère dans le cadre d’EuroFabrique

France Culture est partenaire de l’évènement EuroFabrique organisé dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne. Le jeudi 10 février de 12h à 20h, France Culture sera au cœur du Grand Palais Éphémère à Paris pour 5 émissions en public et un atelier autour de la voix.

Du 7 au 10 février 2022, dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, le Grand Palais Éphémère organise EuroFabrique. Créée ́ avec l’École des Arts Décoratifs – Paris et l’ANdEA – Association nationale des écoles supérieures d’art, EuroFabrique est une agora et une grande école d’art et design européenne fédérant l’énergie et la créativité de 400 jeunes artistes et designers en devenir en provenance de toute l’Europe et utilisant principalement des matériaux de réemploi. Pendant 4 jours, ces 400 étudiants d’écoles supérieures d’arts françaises et européennes (arts, design, cinéma, théâtre et musique) vont questionner, inventer et réinventer l’Europe.

Pour explorer ces questions, les étudiants de 35 écoles d’art françaises présentes à EuroFabrique travailleront en partenariat avec ceux d’une école d’art européenne qu’ils auront invité pour concevoir un projet commun. Une 36ème école a été imaginée pour l’occasion, rassemblant des étudiants réfugiés, en lien avec le Programme Etudiants Invités (PEI) et les artistes en exil résidant dans les écoles d’art françaises grâce à PAUSE, le Programme d’Aide d’Urgence aux Scientifiques et artistes en Exil.

Le 10 février 2022, le public pourra assister aux émissions et atelier de France Culture et découvrir tout au long de la journée les créations des étudiants qui auront œuvré ensemble dans l’espace du Grand Palais Éphémère.

Informations pratiques : Entrée libre la journée du 10 février, sans réservation préalable, de 12h à 21h au Grand Palais Ephémère, Place Joffre, 75007 Paris

AU PROGRAMME

12h00 à 13h00 Par les temps qui courent / Marie Richeux

En public – diffusion à l’antenne le 10/02 à 22h

Avec l’architecte Rem Koolhaas

L’architecte, urbaniste et théoricien néerlandais Rem Koolhaas, lauréat du prestigieux Pritzker Price, fondateur de l’agence « Office for Metropolitan Architecture » (OMA), professeur à Harvard, donne dans le cadre d’EuroFabrique une conférence sur le thème “Réimaginer l’Europe ? Une histoire en pratique” et pilote un travail avec les étudiants. L’occasion de l’interroger sur sa pratique, sa vision de l’architecture au XXIe siècle, et de son enseignement.

13h45 à 14h45 Géographie à la carte / Quentin Lafay

En public – diffusion à l’antenne le 10/02 à 21h

Les quartiers culturels et artistiques en Europe

Avec notamment Chris Dercon, Président de la Rmn-Grand Palais

15h15 à 16h30 Atelier de la Voix / Anne de Biran

Atelier participatif

Poser sa voix lorsque qu’on s’exprime en public. Cela peut sembler naturel. Evident. Or, un dragon défend ce trésor : LE TRAC. C’est physique, chimique. La gorge se noue, les paumes deviennent moites. Comment apprivoiser le dragon et poser sa voix en toute tranquillité, lorsque le signal rouge « ON AIR » s’allume dans un studio ? Comment lire, posément ou parler pour un oral, un exposé, une conférence ?

Animé par l’une des voix d’antenne de France Culture, cet atelier offre à chaque participant un « kit de survie » à la lecture orale.

16h45 à 18h00 Affinités culturelles / Tewfik Hakem

En public – diffusion à l’antenne le 12/02 à 6h

Cultures européennes, culture universelle : à qui appartiendra le monde de demain ?

19h00 à 20h00 Affaires culturelles / Arnaud Laporte

En direct et en public

Avec Matali Crasset, designer