Francis Fukuyama : "Il n'y a jamais eu de véritable adéquation entre l'économie de marché et la démocratie."

A Washington, François Noudelmann s'entretenait avec Francis Fukuyama dans l'émission "Les vendredis de la philosophie" en 2008. Dans cette heure d'entretien, l'intellectuel explique son cheminement de pensée et notamment sa rupture avec le courant néoconservatiste américain dont la vision "léniniste" d'établir des régimes démocratiques partout dans le monde, lui a paru finalement dangereuse. Il s'agit selon lui d'un "processus de longue haleine" et il poursuit sa pensée ainsi : "Ça n'allait pas naître du jour au lendemain, et dans le léninisme il y a cette idée d'accélérer le processus et dans le cas du 11 septembre il y a eu cette idée d'accélérer le rythme de démocratisation, en l’occurrence au Moyen-Orient, et ça a été une erreur monumentale. On ne peut pas utiliser le pouvoir de cette façon."

Francis Fukuyama livre alors son opinion sur l'état du monde depuis la guerre en Irak et la crise financière, évalue les forces en présence parmi les grandes nations. Puis il explique son soutien qui peut paraître étonnant à la candidature de Barack Obama après le "bilan désastreux" de l'administration Bush. "Il faut une alternance de partis dans le système politique", c'est selon lui "le principe de base".

A plusieurs égards, il y a quelque chose d'assez courant aujourd'hui et d'assez regrettable, c'est cette pensée de groupe qui consiste à se plier à un modèle dominant, à un paradigme - on a vu cela avec la guerre d’Irak notamment - et je pense que les intellectuels doivent intervenir quand certaines positions ne sont vraiment pas judicieuses.