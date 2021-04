Géopolitique des détroits

"Les Français ne le savent pas toujours, mais le détroit le plus fréquenté du monde est celui du Pas-de-Calais, par lequel passent plus de 400 navires de commerce par jour", rappelle Bruno Tertrais dans L’Express. Bordé par des nations qui vivent en paix, "il n'est pas au cœur d'enjeux géostratégiques majeurs. Pas plus que celui de Gibraltar, même si les possessions acquises hier par le Royaume-Uni et par l'Espagne (Ceuta et Melilla) pour le contrôler sont contestées". Mais ce n’est pas le cas de toutes les voies navigables empruntées par le transport maritime. Le détroit d'Ormuz, entre le sultanat d'Oman et l'Iran, est souvent menacé de fermeture par Téhéran, celui du Bosphore, contrôlé par la Turquie et vital pour les économies de la région, est aussi la porte de sortie de la flotte russe stationnée en mer Noire, alors qu’aux termes de la convention de Montreux, "Ankara peut y suspendre la libre circulation des navires battant pavillon d'un pays avec lequel il est en conflit ou s'il s'estime menacé d'un "danger de guerre imminent" .

Concernant le deuxième détroit le plus important du monde par le trafic, celui de Malacca, qui sépare Singapour de l'Indonésie et de la Malaisie, il est à la fois le tuyau d'essence qui alimente la croissance des économies asiatiques et la principale voie d'exportation de biens chinois vers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

L'accroissement du trafic maritime international - près de 90 % des échanges de marchandises - a considérablement amplifié leur rôle géopolitique. C’est d’autant plus vrai avec "la montée des impérialismes maritimes, notamment chinois".

Pékin investit depuis longtemps dans des États contrôlant les détroits ou canaux (tel Panama) et développe sa première base militaire à l'étranger à Djibouti, à l'embouchure de celui de Bab-el-Mandeb.

Suez, le canal monde

L’hebdomadaire Le 1 est consacré cette semaine au canal de Suez, à son histoire mouvementée - avec sa nationalisation en 1956, à l'origine d’une désastreuse opération franco-israélo-britannique - depuis les projets de percement par des ingénieurs français lors de l'expédition de Bonaparte jusqu’aux grands travaux lancés par Al-Sissi en 2014.

Le canal de Suez a bel et bien fourni « les feuilles de température de la planète », comme l’écrivait déjà Paul Morand il y a tout juste un siècle. (Éric Fottorino)

En témoigne la réponse d’Ernest Renan au discours de réception de Ferdinand de Lesseps à l’Académie française, le 23 avril 1885 : "Vous ne vous êtes pas dissimulé que le percement de l’isthme servirait tour à tour des intérêts fort divers. Le grand mot : “Je suis venu apporter non la paix, mais la guerre”, a dû se présenter fréquemment à votre esprit."

Un seul Bosphore avait suffi jusqu’ici aux embarras du monde ; vous en avez créé un second, bien plus important que l’autre, car il ne met pas seulement en communication deux parties de mer intérieure ; il sert de couloir de communication à toutes les grandes mers du globe. En cas de guerre maritime, il serait le suprême intérêt, le point pour l’occupation duquel tout le monde lutterait de vitesse. Vous aurez ainsi marqué la place des grandes batailles de l’avenir.

Comme le rappelle Michel Foucher, "la sécurité du canal et de ses abords est la priorité absolue des autorités égyptiennes dès lors que tout attentat contre un navire voguant sur le canal aurait un impact international considérable". Le géographe souligne que l’incident de Suez est survenu à un moment d’interrogation "sur la réorganisation de la mondialisation pour réduire les situations d’excessive dépendance". Et il évoque les alternatives envisagées : "la route arctique du Nord-Est qui voit passer 33 millions de tonnes de produits par an (soit 12% du volume passant par Suez) », ou les voies ferrées comme le Transsibérien, « dont l’activité augmente".

Un canal de Suez digital

"Le rôle de l’Égypte dans la circulation des biens et services à l’échelle mondiale est également confirmé par sa place de passage obligé pour le trafic Internet mondial", ajoute Courrier international. Le site Middle East Eye relève que le pays "se situe à l’intersection des câbles de fibre optique qui relient l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie".

Telecom Egypt (TE) estime que 17 % du trafic Internet passe par l’Égypte. Et certains analystes estiment que ce sont même 30 %, reliant entre 1,3 et 2,3 milliards de personnes à travers le monde.

Pour faire passer des câbles de l’Europe et du Moyen-Orient vers l’Inde, le plus direct est en effet de passer par l’Égypte, "puisqu’il y a le moins de passages terrestres à franchir", explique Alan Mauldin, directeur de recherche à TeleGeography (Washington). Une situation de monopole dénoncée par l’industrie du câble et les acteurs internationaux du Net, qui déplorent un coût supérieur de 50 % à ce qui se pratique ailleurs. Et un risque accru, aux répercussions considérables, en cas de panne ou de blocage. C’est pourquoi, là aussi, des projets alternatifs voient le jour. Comme celui de Google : construire un réseau qui contournerait l’Égypte, par Israël et la Jordanie. Un projet qui s’inscrit dans un contexte géopolitique en plein bouleversement, souligne le site Arab Digest.

De récents développements régionaux, et notamment les accords Abraham [de normalisation des relations entre Israël d’un côté, les Émirats arabes unis et Bahreïn de l’autre], constituent un défi pour le rôle traditionnel de l’Égypte en tant que point nodal régional pour la circulation des biens et des services.

Le Journal des idées de Jacques Munier est proposé uniquement en version numérique pendant le mois d'avril, vous retrouverez toutes ses diffusions précédentes ici.