Géorgie : le retour très politique de Mikheïl Saakachvili

Fin 2003, dans une rue du centre de Tbilissi, la capitale de la Géorgie, de nombreux journalistes du monde entier se précipitent autour du héros du moment, Mikheïl Saakachvili, le leader de la Révolution des Roses. Ce jeune avocat, âgé de 36 ans, répond, brillamment, sautant d’une langue a l’autre, aux questions d’une foule de journalistes conquis.

Il faut dire que le jeune homme est brillant. Mikheïl Saakachvili parle un nombre incroyable de langues : le géorgien, bien-sûr, l’abkhaze, l’ossète, le russe, l'ukrainien (il a fait ses études de droit à Kiev), l’anglais (il a été avocat à New York), le français (Raphaël Glucksmann fut son collaborateur lorsqu’il était président), le néerlandais (son épouse et mère de ses deux fils est néerlandaise).

Une ouverture qu’il tient notamment de sa famille, issue de l’intelligentsia géorgienne. Son père était professeur de médecine et sa mère historienne de l’Université de Tbilissi.

Mikheïl Saakachvili brille dans les salons, certes, mais il incarne aussi le grand chamboulement de l'ère du post-soviétisme. Il est rentré au Parlement (et dans l’Histoire) avec une simple rose, pour transformer son pays. Nous sommes en novembre 2003, et ce que l’on appellera "la Révolution des Roses", premier grand mouvement pro-occidental en ex-URSS, fait vaciller le président Géorgien, ancien ministre des Affaires étrangères soviétique de Mikhail Gorbatchev, Eduard Chevardnadze.

• Crédits : Antoine Gyori - Corbis - Getty

Parvenu au pouvoir, Mikheïl Saakachvili, surnommé "Micha", fort du soutien des États-Unis, enterre jusqu’aux symboles de l’ère soviétique dans le pays d’origine de Staline, en imposant par exemple un nouveau drapeau, qui réhabilite les couleurs des anciens royaumes de la Géorgie, à l'époque des Croisés.

Retour clandestin

En moins de dix années aux affaires, il s’engagera autant dans la modernisation du pays, au prix de manifestations parfois violemment réprimées, que dans la préservation de ses frontières, au prix, notamment, d’une guerre en Ossétie du Sud. Ce qui lui vaudra une fin de règne délétère, et un long exil.

Mais aujourd’hui, à 53 ans, "Micha" a choisi de revenir. Un retour rocambolesque pour celui qui n’est plus géorgien – il est devenu ukrainien. Dans la plus grande discrétion, il a franchi la frontière turque pour apparaître et donner un discours à Batoumi, la deuxième ville du pays. Le 1er octobre 2021, il est dans son pays, et il le revendique sur Facebook.

La date ne doit rien au hasard : des élections locales sont prévues le lendemain, dans un contexte très tendu, et Mikheïl Saakachvili est persuadé qu’il suffit d’apparaitre pour "aider" la réalité. Las, le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, sort en tête avec 46 % des voix, devant le Mouvement national uni, le parti crée par Saakachvili, qui revendique 30 %. Reste que l’ensemble de l’opposition, qui dénonce des fraudes massives, totalise 53 %.

Micha peut encore parier sur son influence pour provoquer une nouvelle Révolution des Roses. Dès son premier jour d'incarcération, 3 000 personnes étaient rassemblées devant sa prison pour réclamer sa libération. Il a été interpellé pour une condamnation par contumace en 2018 à six ans de prison pour "abus de pouvoir", juge cette affaire politique et a annoncé une grève de la faim en détention.

Soutiens à l'Ouest

Mais surtout, l’ancien président peut compter sur le soutien de ses anciens alliés. Ned Price, le porte-parole du Secrétariat d’État américain, a averti : "Le gouvernement géorgien doit s'assurer que M. Saakachvili bénéficie d’un traitement équitable conformément au droit géorgien et aux engagements internationaux de la Géorgie en matière de droits humains." En clair, Washington surveillera l'avenir de Micha. Kiev a de son côté réclamé la libération de Saakachvili, devenu citoyen ukrainien.

Fin de non-recevoir à Tbilissi, où le Premier ministre Irakli Garibachvili a assuré que le gouvernent géorgien serait sans pitié : "Personne sur terre n’est en mesure de nous convaincre de libérer Saakachvili. Il purgera toute sa peine, puis bien-sûr, il pourra retourner en Ukraine."

• Crédits : Valery Sharifulin - TASS - Getty

Mais pour le pouvoir en place, le ver est dans le fruit. Et derrière les autorités géorgiennes, Moscou trépigne. Car un retour de l’ancien président en politique marquerait une rupture dans les relations russo-géorgiennes. Vladimir Poutine le sait : s’il peut dialoguer avec les pro-européens du parti majoritaire à Tbilissi, Rêve géorgien, dirigé par le richissime Bidzina Ivanichvili, il ne saurait trouver de compromis avec Saakachvili, battu militairement en 2008, avec le soutien de la Russie, par les sécessionnistes d’Ossétie du Sud.