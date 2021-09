Hans-Dieter Lucas : "L'entente franco-allemande est souvent la base d'un compromis européen"

Il est l'une des figures emblématiques de la diplomatie allemande, en poste à Paris depuis un an. Auparavant, il a occupé des postes à Moscou, à Washington, au moment du 11-Septembre. Et puis à Bruxelles, en particulier sur les questions de défense à l'Otan. Et là, on peut dire que Hans-Dieter Lucas a été l'un des artisans de l'un des plus grands accords diplomatiques de ces dernières années, malheureusement détricoté depuis, l'accord sur le nucléaire iranien. À l’heure où Angela Merkel tire sa révérence, l’ambassadeur d’Allemagne en France revient sur quatre mandats d’une chancelière qui a su défendre ses fondamentaux et saisir l’air du temps, avec un souci permanent : défendre l’idée européenne et cultiver la relation franco-allemande.

• Crédits : Radio France

"Stabilität", la stabilité, "Weiter so", on continue comme ça… Pourrait-on, selon vous, résumer Angela Merkel à ces termes qu’elle affectionne ?

Il est vrai que la stabilité du pays et de l'Europe ont été un leitmotiv pour Angela Merkel. Mais la notion de stabilité ne caractérise pas seulement Madame Merkel. Stabilité et sécurité sont des notions très importantes pour les Allemands, elles sont au cœur de leur conscience politique. Cela a quelque chose à voir avec notre histoire, avec les chapitres sombres de notre histoire dans la première moitié du XXe siècle.

Mais si la stabilité est effectivement une notion-clé pour Mme Merkel, il ne faut pas confondre stabilité avec immobilisme.

L’Allemagne a connu de grands changements ces seize dernières années, la politique intérieure a pris de grands tournants. La fin du service militaire obligatoire a par exemple constitué une petite révolution pour les conservateurs [le camp d’Angela Merkel, ndlr]. Il en est de même pour l'abandon du nucléaire – le charbon suivra – après la catastrophe de Fukushima. Le mariage pour tous, également, n'était pas au premier plan d'un agenda conservateur… Et puis il y a la réponse à la grande crise migratoire, la décision d'accueillir plus de réfugiés en Allemagne, suivant la célèbre formule d'Angela Merkel : "Wir schaffen das !", "Nous y arriverons !".

Plus récemment, sur le plan international, Angela Merkel en engagé l’Allemagne aux côtés de la France dans un grand plan de relance pendant la crise pandémique – 750 milliards d'euros ! – basé sur une mutualisation des dettes au sein de l'Union européenne. Une telle initiative était quasiment impensable pour la classe politique allemande, mais elle constituait la réponse à une crise vraiment exceptionnelle. Là encore, pas d'immobilisme : la chancelière a exprimé sa volonté de porter le changement.

Selon le think tank ECFR, de très nombreux Européens souhaiteraient que l'Allemagne prenne plus de place, qu'elle assume davantage, au-delà de la puissance économique, un statut de puissance politique. C'est peut-être ce que n'a pas fait Angela Merkel…

Elle a toujours essayé de mener une politique en étroite concertation avec les voisins, les Européens, notamment la France. C'est une grande ligne de la politique allemande depuis la guerre : l'Allemagne ne veut pas dominer l'Europe, elle doit arriver à des compromis avec ses voisins. Cela nécessite des négociations, et cela nécessite d'abord une entente franco-allemande, qui est souvent la base d'un compromis européen. C'est la raison pour laquelle Mme Merkel a toujours essayé de développer une excellente relation avec les quatre présidents français avec lesquels elle a travaillé.

Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron... Tous avaient des caractères très différents, mais elle a compris qu'il fallait créer aussi des relations personnelles, qui sont la base de discussions et de négociations parfois très difficiles. Elle est parvenue à développer des relations positives, fructueuses, avec chacun. Parce que, comme la chancelière l’a dit une fois : "Ce travail de rapprochement, qui peut être très dur mais qui est nécessaire pour l'Europe, c'est la beauté du couple franco-allemand."

Justement, quelles initiatives ont, pour vous, contribué à renforcer le lien entre la France et l’Allemagne ?

Je pense qu'Angela Merkel a donné avec Emmanuel Macron une réponse très importante aux défis de notre temps : c'est le traité d'Aix-la-Chapelle, entre la France et l'Allemagne, en 2019. Le président français a développé, dans son discours à la Sorbonne, le concept important de souveraineté européenne. Ces dernières quatre années, cette notion a trouvé un écho croissant à Berlin et a guidé la présidence allemande du Conseil en 2020.

Au-delà du traité de l'Élysée, conclu en 1963 entre le président De Gaulle et le chancelier Adenauer, le traité d'Aix-la-Chapelle développe la base de la relation franco-allemande, avec par exemple la création d'un comité pour la coopération transfrontalière, la création d'un fonds citoyen pour soutenir la coopération des sociétés civiles, etc. C'est vraiment nouveau, et nous y avons travaillé ensemble.

• Crédits : Patrick Kovarik, Bertrand Langlois, Eric Feferberg, Ludovic Marin - AFP

On reproche souvent aux Allemands, y compris de Paris, de ne défendre que leur industrie et en particulier leur industrie d'exportation. Qu'en est-il d'une éventuelle politique industrielle européenne ?

La notion de politique industrielle n'a pas toujours été populaire de l'autre côté du Rhin. Mais il me semble que l'Allemagne a désormais embrassé cette notion et la nécessité de soutenir le développement industriel de l'Europe, sous la pression de la concurrence des grandes puissances, des États-Unis, de la Chine. Il faut vraiment renforcer la souveraineté européenne dans le domaine industriel. On a pris des initiatives franco-allemandes très importantes en ce sens, dans la microélectronique, l'hydrogène, dans le domaine de la santé, mais tout cela avec une avec une perspective européenne. Ce sont souvent des initiatives franco-allemandes, mais qui aboutissent à des initiatives soutenues par les Vingt-Sept, par la Commission européenne.

Ursula von der Leyen semble vraiment convaincue de la nécessité pour l'Union européenne, et notamment du couple franco-allemand, de construire une réelle Europe de la défense. Cette question-là va-t-elle enfin être prise à bras-le-corps par l'Allemagne ?

C'est une des leçons que l'on a tirées des années de présidence Trump mais aussi de l'affaire afghane tout récemment. La chancelière l'a dit il y a déjà deux ou trois ans : il est temps que les Européens prennent leur destin en mains. D'où la nécessité de renforcer l'Europe de la défense. Il nous faut une stratégie – c'est le travail entrepris sur la "boussole stratégique" dans l'Union européenne –, il nous faut créer des capacités qui ne sont pas suffisantes. Et c'est la raison pour laquelle la France et l'Allemagne se sont mis d'accord pour développer quelques grands projets d'armement. Par exemple, l'avion de combat du futur – le Scaf –, le char du futur, l'"eurodrone", etc.

• Crédits : Eric Piermont - AFP

Ce sont des grands projets, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Nous n’avons jamais travaillé sur des projets d'une telle ampleur. Donc il y a des difficultés, et ce n'est pas étonnant. Ce qu'il faut, c'est que les trois candidats à la chancellerie poursuivent ce travail.

En même temps, il faut aussi être réaliste. La défense de l'Europe, c'est-à-dire la défense collective dans un grand conflit, va nécessiter aussi le soutien des États-Unis dans le cadre de l'Otan.

Les mentalités ont-elles évolué en Allemagne sur la question de la Bundeswehr, l’armée allemande, c'est-à-dire l'hypothèse de se projeter militairement sur un théâtre extérieur, qui est restée une question souvent longtemps taboue en Allemagne ?

On a vraiment vu une évolution depuis les guerres des Balkans. C'était le début d'un engagement de la Bundeswehr dans les opérations [extérieures], qui a culminé en Afghanistan. Il y a là un véritable changement. Aujourd'hui, l'Afrique constitue notre engagement militaire le plus important, avec plus de 1 000 soldats déployés dans le cadre des Nations unies, au Sahel ou au Mali.

Mais la position des Allemands envers les opérations militaires est encore fortement influencée par notre histoire. Il y a une certaine réticence en ce qui concerne l'emploi de l'instrument militaire, tandis qu'en France, c'est une tradition ininterrompue. Il y a encore, entre la France et l'Allemagne, des différences considérables en termes de cultures stratégiques.

Une autre question de fond qui sépare pas mal le couple franco-allemand, ce sont les questions budgétaires. Récemment, Ursula von der Leyen a évoqué l'idée de réviser les critères de Maastricht. L'Allemagne s'oriente-t-elle vers une tolérance budgétaire alors que, pendant très longtemps, elle a été le modèle de la rigueur pour l'Union européenne ?

Pour le moment, le Pacte de stabilité a été suspendu à cause de la crise pandémique. Il y a une discussion à Bruxelles sur une possible réforme du texte, mais il n'y a pas de propositions. Les partis, à Berlin, ont des positions différentes. Il est tout à fait clair que les chrétiens-démocrates et les libéraux se sont prononcés pour le maintien du Pacte de stabilité tel qu'il est. En principe, le ministre des Finances, M. Scholz, candidat à la chancellerie, s'est exprimé dans le même sens. Il s'est prononcé pour que l'Union européenne crée davantage de ressources propres pour faire des investissements dans les secteurs stratégiques. Chez les verts, en revanche, il semble qu'il y a un peu plus de souplesse. Mais cette discussion ne va commencer que l'année prochaine.

Si vous me demandez quel est le sentiment général de la population allemande, c'est plutôt le conservatisme qui l'emporte en ce qui concerne le Pacte de stabilité.

Candidat à la présidentielle française, Michel Barnier a souhaité prendre ses distances à l’égard de la justice européenne sur les questions d’immigration. Comment l’Allemagne se positionne-t-elle sur ce terrain ?

L’Europe se penche aujourd’hui sur la question de l’immigration. Ce travail, qui a commencé sous la présidence allemande, se poursuivit, même si la chancelière a estimé qu'il était peut-être plus difficile de trouver un accord sur cette question que trouver un accord sur les questions financières. Tout est dit.

La position allemande, qui est partagée par tous les partis, c'est qu'il nous faut arriver à une migration bien régulée, basée sur une protection de nos frontières extérieures. Mais il est clair aussi qu'un pays comme l'Allemagne a besoin de l'immigration, parce qu'il y a pénurie de main d'œuvre sur le marché du travail.

Arriver à un accord sur la question de l'immigration ou de l'asile au sein de l'Union européenne est extrêmement difficile parce que les intérêts des États-membres sont très différents.

Nous entrons dans un cycle électoral, en Allemagne puis en France. Pour vous, Paris ne doit pas s’inquiéter du prochain gouvernement allemand, qui sera dans tous les cas conduit par un Européen convaincu. À l’inverse, comment l’Allemagne appréhende-t-elle l'élection en France au printemps prochain ?

Savoir qui l'emporter dans le cadre des élections présidentielles et législatives est important pour nous, et c'est normal. Mais les Allemands ne seront pas les seuls à regarder avec grand intérêt les élections en France, parce qu'il nous faudra ici toujours des partenaires avec qui on peut travailler.

On peut tout de même entrer dans une zone un petit peu instable. En Allemagne, la formation d’une coalition, dont on ne connaît pas la nature, peut durer des mois. Et en France, la campagne électorale française pourrait susciter des tensions…

C'est la raison pour laquelle il faut vraiment maintenir la dynamique très positive que l’on a connue l'année dernière. Oui, d'un côté, le calendrier politique pose un défi. Mais de l'autre, le temps presse. L'Europe ne se trouve pas dans une situation facile et il ne faut pas s’arrêter.