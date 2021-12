Henok Teferra, ambassadeur d'Éthiopie : "Nous lutterons à mort pour préserver l’Éthiopie"

C'est une guerre qui dure depuis plus d'un an, loin des micros et des caméras, et qui a fait des milliers de morts et 2 millions de déplacés. Elle oppose les rebelles tigréens à l'armée éthiopienne.

Amnesty International et d’autres organisations ont recensé "une série de crimes de guerre et de possibles crimes contre l’humanité". En mai dernier, de nombreuses sources fiables indiquaient également, toujours selon Amnesty, que des soldats éthiopiens et érythréens infligeaient des violences sexuelles, notamment des viols en réunion, à des femmes et des jeunes filles. Et l'ONU a ensuite accusé en novembre l'Éthiopie d'avoir arrêté 16 de ses collaborateurs, avant de publier un rapport mettant en avant "de possibles crimes de guerre et crimes contre l’humanité" commis par toutes les parties.

D'abord cantonnée à la région du Tigré, à l'extrême nord du pays, ce conflit s'est étendu à d'autres régions voisines pour se rapprocher d'Addis Abeba. À tel point que les ressortissants étrangers ont été invités à quitter la capitale éthiopienne, le 23 novembre dernier pour les Français. Depuis, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, affirme avoir repris les choses en main. Le prix Nobel de la paix 2019 est allé sur le front pour diriger les opérations. De retour à Addis Abeba en milieu de semaine, Abiy Ahmed a assuré que la première phase du conflit était terminée. La reconquête de deux villes, situées sur la route qui mène à la capitale, a coupé l'avancée des rebelles du TPLF (Front de libération du peuple du Tigré).

Entretien avec Henok Teferra, l'ambassadeur d'Éthiopie en France depuis fin 2018.

Diriez-vous que le gouvernement est en train de reprendre l'avantage sur le terrain ?

Je crois que le fait que le gouvernement a repris les villes de Dessie [point stratégique de la région Amhara, au sud du Tigré, ndlr] et Kombolcha, et continuera à reprendre encore des villes dans les prochains jours montre que nous sommes à un tournant décisif dans ce conflit et que le gouvernement, que l'État éthiopien a définitivement gagné.

C'était un conflit pour la survie de l'État puisque le but du TPLF annoncé publiquement, comme l'a dit son porte-parole, était d'aller si besoin jusqu’à détruire l’Éthiopie. Nous nous battrons jusqu'au bout pour assurer, préserver ce pays que nous aimons tant.

Abiy Ahmed s'est mué en chef de guerre. Il est allé sur le champ de bataille. "Il n’y aura pas de repos jusqu'à ce que nous détruisons l'ennemi" a-t-il dit. Est-ce une lutte à mort contre le TPLF ?

C'est le TPLF qui a décidé de détruire l'Éthiopie et nous avons décidé de lutter à mort pour préserver l'Éthiopie. Oui, c'est un combat pour permettre la survie de notre État parce que sans État, il n'y a pas de pays. On voit ce qui se passe dans différentes régions du monde lorsque l'on a détruit les États, ce qui en sort. Il est très important de préserver ce vieil État que le TPLF a dirigé pendant trente ans, de manière autoritaire et dictatorial. Après les manifestations des Éthiopiens qui en ont eu assez à partir de 2015 et qui l'ont délogé, il a voulu revenir au pouvoir. Le TPLF savait pertinemment qu'il était très impopulaire et qu'il ne pouvait pas revenir. Il a donc décidé de détruire l'État. Les Éthiopiens ont dit non, nous ne permettrons pas que vous détruisiez l'État et par conséquent notre pays.

9 millions de personnes souffrent de la faim dans le nord de l'Éthiopie selon le PAM. Les organisations humanitaires disent que la situation est catastrophique dans la région du Tigré et parlent de famine. Que leur répondez-vous ?

Au mois de juin, le gouvernement avait déclaré un cessez-le-feu humanitaire unilatéral, le but étant de permettre à nos fermiers et à nos populations dans le monde rural d'entreprendre les activités agricoles. Or, le TPLF a utilisé cette occasion pour attaquer vers la région Amhara, vers la région Afar et pour répandre le conflit dans les autres régions, ce qui a aggravé la situation. Nous nous sommes toujours déterminés à faire en sorte que l'aide humanitaire arrive et nous déployons tous les efforts pour qu'elle arrive (NDLR : les vols humanitaires ont repris le 1er décembre après avoir été suspendus en octobre). Le TPLF ne fait pas de même. Il est contre l'intérêt des populations qu'il prétend défendre dans le Tigré. Il est contre les populations qui sont dans les régions voisines du Tigré. Nous voyons les massacres commis dans la région Amhara, les vols et les viols qui sont perpétrés dans les régions Afar. Nous traduirons devant la justice les responsables de ces atrocités.

La Commission éthiopienne des droits de l'homme a été associée à un rapport des Nations unies faisant état de massacres et des violations des droits de l'homme des deux côtés...

Il faut peut-être clarifier deux ou trois points. D'abord, c'est une enquête conjointe par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies et la Commission éthiopienne des droits de l'homme. Nous avons voulu qu'il y ait des enquêteurs indépendants, donc des enquêteurs des Nations unies, qui soient déployés pour justement vérifier et faire en sorte de faire la part entre les fausses informations qui ont circulé et la réalité sur le terrain. Or, que dit l'enquête ?

Le rapport conjoint qui a été accepté par le gouvernement publiquement a été rejeté par le TPLF. Pourquoi rejette-t-il ce rapport ? Parce que ce rapport établit un certain nombre de vérités. D'abord, il réfute l'idée que le gouvernement a utilisé la famine comme une arme de guerre. Il le réfute complètement.

Deuxièmement, le rapport réfute l'idée qu'il y ait eu quelque forme de génocide qui a été commis dans le Tigre. Troisièmement, le rapport met en lumière que les plus gros massacres qui ont été perpétrés dans ce conflit, l’ont été par le TPLF et notamment le massacre de Mai-Kadra commis au début du conflit, il y a un an, où plus de 1 000 civils, hommes, femmes et enfants ont été massacrés juste parce qu'ils appartiennent à un certain groupe ethnique. Le rapport a donc mis en lumière un certain nombre de vérités et de désinformations qui circulaient dans la presse sous l'influence du TPLF.

Sur la base de ce rapport, un certain nombre de personnes ont déjà été traduites devant la justice et même condamnés par la cour martiale pour des abus aux droits de l'homme. Nous prenons au sérieux au plus haut niveau tous les aspects qu'évoque ce rapport, alors que le TPLF le refuse de manière catégorique.

Comment réagissez-vous à la position de certains pays de la communauté internationale dont les États-Unis sur la situation en Éthiopie ?

Ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes très contents de la solidarité manifestée envers notre pays et le soutien manifesté envers notre pays par la plus grosse partie de la communauté internationale. D'abord, l'Afrique dans son ensemble, puisque nous sommes avant tout des Panafricains. Nous sommes le symbole du panafricanisme. Nous accueillons le siège de l'Union africaine, et l’Éthiopie est le porte-drapeau d'une Afrique libre et indépendante. Nous sommes très contents des positions à la fois des gouvernements et des peuples africains.

Deuxièmement, bien évidemment, nous sommes aussi très satisfaits du soutien d'un certain nombre de pays importants tels que l'Inde par exemple (un milliard d'habitants) la Chine, la Russie, mais également des pays européens tels que la France, qui ont manifesté leur solidarité et qui comprennent les enjeux de ce qui se passe en Éthiopie. À côté, il y a des pays qui, hélas, ont une lecture erronée de la situation et qui ont conduit une politique qui n'est pas adéquate ni avec leurs intérêts, ni pour la relation entre nos pays.

À qui pensez-vous en particulier ?

Ce n'est pas à moi de le dire… En revanche, je peux vous dire que lorsqu’il y a eu des annonces à répétition au cours des dernières semaines comme quoi Addis allait tomber, alors que la réalité était toute autre, nous avons eu la visite à la même période du ministre des Affaires étrangères chinois à Addis-Abeba, pour une visite officielle ! Cela contredit à beaucoup d'égards toutes ces annonces qui étaient fausses. Nous, nous sommes toujours prêts à un dialogue constructif, à écouter des conseils. Mais nous rejetons les sanctions, les menaces, les diktats. C'est contre notre ADN. Nous, nous sommes toujours prêts à écouter les conseils, les avis, même contraires, tant qu'ils sont constructifs.

Notre souhait est donc d'avoir un rapport cordial, voire de coopération, avec tout le monde sur la base du respect mutuel et sur la base des intérêts communs. Nous sommes un pays qui est positionné dans une zone stratégique. Nous sommes un pays de plus de 100 millions d'habitants. Nous sommes un pays composé de populations essentiellement jeunes. Nous sommes un pays appelé à se développer de manière forte et nous pensons qu’il est dans l'intérêt de tous de travailler avec nous et de bénéficier de ce développement de l'Éthiopie et de son rôle dans la sous-région et dans l'Afrique en général.

Comment percevez-vous les pressions qui ont été exercées, notamment par Washington ?

Nous, les Éthiopiens, nous avons une mentalité de ne jamais nous laisser intimider par des menaces ou des communications qui viennent d'où qu'elles soient. Ça, c'est notre avantage. Vous savez, ce n'est pas la première fois que l’Éthiopie subit des pressions. Elle en a vu d’autres par exemple, en 1936, lorsque Benito Mussolini avait décidé d'envahir l'Éthiopie, la communauté internationale de l'époque mettait la pression sur l’Éthiopie pour accepter l'invasion italienne. L’Éthiopie a dit non, on préfère se battre pour notre liberté plutôt que d'accepter de vivre sous la domination de qui que ce soit. Nous avons cette expérience. Nous avons l'expérience aussi juste après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque nous étions presque le seul pays africain au sein des Nations unies, où nous avons déployé les maigres ressources que nous avions pour former, pour financer, pour soutenir politiquement les mouvements de libération à travers tout le continent. Et il y a eu des pressions de la communauté internationale pour qu'on cesse. Mais nous pensions à juste titre que c'était un combat juste et légitime, et quels que soient les pressions et d'où qu'elles viennent, nous allons soutenir nos frères et nos sœurs de tout le continent à se libérer du joug colonial. Ça, c'est l’Éthiopie. Ce n'est donc pas la première fois que nous subissons des pressions, mais les pressions ne nous ont fait jamais accepter l'inacceptable.